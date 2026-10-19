Nemzeti Sportrádió

Gruber Zsombor: Hiányoltam már magamtól a gólt

H. Á.H. Á.
2026.10.19. 16:46
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Gruber Zsombor a La Louviere mezében (Fotó: instagram/gruberzsombor_
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Nemzeti Sportrádió légiósok Gruber Zsombor
Nyáron igazolt a belga La Louviere-hez Gruber Zsombor a Ferencvárostól, és a hétvégén az RFC Liege elleni Belga Kupa-meccsen megszerezte első gólját új csapatában. Ennek apropóján beszélgetett a háromszoros válogatott csatárral a Nemzeti Sportrádió.

„A csapatnak nagyon kellett már ez a győzelem, és én is hiányoltam már magamtól a gólt. Igaz, most kicsit hátrébb játszom, nem feltétlenül támadóként, inkább támadó középpályásként szerepelek. Nyilván a gólok, gólpasszok minősítik a játékomat, úgyhogy örülök, hogy összejött az első gól, és remélem, így tudom folytatni a bajnokságban is” – mondta Gruber, aki kitért az új szerepkörére.

„Jól érzem magam benne, kicsit hasonló ahhoz, amit a Fradiban is játszottam néha, de tényleg kellett idő, hogy a csapattal jobban megismerjük egymást az új csapattársakkal. A magyar bajnoksághoz képest itt tényleg minden mérkőzés valódi élet-halál harcot jelent. Szerencsére érződik a csapaton hétről hétre, hogy egyre jobban ismerjük egymást, és egyre jobb játékot játszunk.”

Gruber Zsombor a 2021–2022-es idényt a svájci Basel utánpótlásában töltötte, ahol az U18-as és az U21-es csapatnál összesen 29 mérkőzésen 11 gólt szerzett. Vagyis Gruber 22 éves kora ellenére már nem először állt a nyáron légiósnak, így már nem volt neki teljesen új a beilleszkedés folyamata.

„Akkor még nagyon fiatal voltam, és csak kölcsönbe került Bázelbe. Teljesen más úgy külföldre igazolni, hogy négy évre szóló szerződésem van. A beilleszkedéssel szerintem nem volt semmi problémám, bár azért az fura volt, hogy a csapatból sokan nem beszélnek angolul. Nagyon sok a francia nyelvű játékos, és ez kicsit megnehezítette a dolgomat az elején, de azt hiszem, most már azért sikerült a beilleszkedés. Ebben persze sokat segített, hogy Kovács Mátyás személyében van egy magyar csapattársam is. Összesen hárman nem beszélünk franciául a csapatban, ami nyilván azt jelenti, hogy nem ők tanulnak meg majd angolul, hanem nekünk kell franciául. Mert, ugyan fordítanak nekünk a megbeszéléseken meg a videózásokon, de azért nekünk is kell tanulni. Szóval, minden héten járunk franciaórára” – árulta el Gruber.

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Nemzeti Sportrádió légiósok Gruber Zsombor
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