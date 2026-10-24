Négy védés Gulácsitól, a ráadásban szerzett győztes gólt a Villarreal

A Valencia Pepelu tizenegyesből szerzett góljával került előnybe a 38. percben, ám a Villarreal a második félidőben fordított: Alex Freeman a 69. percben egyenlített, majd a grúz Georgi Mikautadze a ráadás hatodik percében megszerezte a győztes találatot. A hajrában mindkét csapatból kiállítottak egy játékost, a hazaiaktól Harvey Elliott, a vendégektől Pape Gueye kapott piros lapot.

A játéknap másik két délutáni mérkőzésén az Elche 3–0-ra nyert a Rayo Vallecano otthonában, míg a Racing Santander 2–1-re múlta felül az Espanyolt.

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Rayo Vallecano–Elche 0–3 (Redondo Solari 23. – 11-esből, Nino 36. – 11-esből, Valera 68.)

Racing Santander–Espanyol 2–1 (Belocian 69., Zabiri 84., ill. Expósito 62.)

Valencia–Villarreal 1–2 (Pepelu 38. – 11-esből, ill. Freeman 69., Mikautadze 90+6.)

Kiállítva: Elliott (89.), ill. P. Gueye (79.)

21.00: Atlético Madrid–Deportivo (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP

14.00: Athletic Bilbao–Getafe (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Real Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Levante (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐ

21.00: Sevilla–Osasuna (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Alavés–Málaga 1–1 (Manas 89., ill. Nino 44.)