Nemzeti Sportrádió

MLS: Sallói gólja ellenére kikapott a Toronto

L. M., MTIL. M., MTI
2026.10.25. 00:00
Sallói Dániel a New York Red Bulls elleni meccs után ismét betalált (Fotó: Getty Images)
Jordan Bank
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MLS Sallói Dániel Toronto FC
Sallói Dániel gólt szerzett a Toronto FC-ben, amely 4–2-re kikapott a Columbus Crew otthonában az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának szombati játéknapján.

A liga honlapja szerint a négyszeres válogatott szélső a 63. percben lépett pályára, és a 69. percben talált be úgy, hogy közvetlen közelről a hálóba fejelt. Csapata egy perccel később emberelőnybe került, de több gól már nem született a találkozón.

Ez volt Sallói kilencedik gólja a mostani idényben, a Toronto nyolc győzelem és 12 döntetlen mellett 11. alkalommal kapott ki.

MLS, ALAPSZAKASZ
Columbus Crew–Toronto FC 4–2 (Tapia 16., Amundsen 21., 48., Lennon 59., ill. Sallói 69., Sargent 81.)

(MTI)

 

MLS Sallói Dániel Toronto FC
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