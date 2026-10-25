MLS: Sallói gólja ellenére kikapott a Toronto
Sallói Dániel gólt szerzett a Toronto FC-ben, amely 4–2-re kikapott a Columbus Crew otthonában az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának szombati játéknapján.
A liga honlapja szerint a négyszeres válogatott szélső a 63. percben lépett pályára, és a 69. percben talált be úgy, hogy közvetlen közelről a hálóba fejelt. Csapata egy perccel később emberelőnybe került, de több gól már nem született a találkozón.
Ez volt Sallói kilencedik gólja a mostani idényben, a Toronto nyolc győzelem és 12 döntetlen mellett 11. alkalommal kapott ki.
MLS, ALAPSZAKASZ
Columbus Crew–Toronto FC 4–2 (Tapia 16., Amundsen 21., 48., Lennon 59., ill. Sallói 69., Sargent 81.)
(MTI)
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