Mourinho: A VAR elaludt, Cancelót ki kellett volna állítani

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

Barcelona–Real Madrid 1–2 (0–1)

Barcelona, Camp Nou, 62 055 néző. Vezette: J. Martínez

Barcelona: J. García – Espart (Balde, 30.), Cubarsí, G. Martín, J. Cancelo – Pedri, Rodri, Fermín López (F. de Jong, 74.) – Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus, 86.), Gordon (Adeyemi, 85.). Vezetőedző: Hansi Flick

Real Madrid: Lunyin – Valverde (Dumfries, 62.), I. Konaté, Huijsen, Cucurella – Güler (Alexander-Arnold, 90+4.), Tchouaméni, Bernardo Silva (Camavinga, 81.), Jude Bellingham, Y. Diomandé (Espí, 90+4.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho

Gólszerző: Raphinha (61.), ill. K. Mbappé (41., 87.)

„Nagyszerű, magas színvonalú mérkőzés volt – idézi a Marca José Mourinho értékelését, miután a Real Madrid vasárnap 2–1-re győzött a Barcelona vendégeként. – Mindkét csapat győzelemre játszott, a mi fiaink fantasztikus teljesítményt nyújtottak. Szervezettek voltak és bizonyították bátorságukat egy intenzíven letámadó ellenféllel szemben. Többször is megvolt a lehetőségünk a második félidőben a második gól megszerzésére. A Barca erőteljesen letámadott minket, de végig megőriztük a higgadtságunkat. Nagyszerű győzelmet arattak a fiúk.”

A Real Madrid portugál vezetőedzője a szakmai értékelés mellett ezúttal sem feledkezett meg arról, hogy a játékvezetéssel, Juan Martínez Munurea ténykedésével foglalkozzon.

„A játékvezető jól vezette a meccset, de a VAR mintha elaludt volna a 60. percben, egy döntő pillanatban, hiszen Joao Cancelo Diomandéval szembeni szabálytalansága egyértelműen piros lapot ért volna” – fogalmazott Mourinho.

A Real vezetőedzője összegzésképp még hozzátette: „Ez egy olyan mérkőzés volt, melyen három, hat vagy kilenc góllal is nyerhettünk volna, és akkor beszélhetnénk elsöprő győzelemről. Lehet nyerni szerencsével vagy masszív védekezéssel is, de mi magabiztosan győztünk, teljesen megérdemelten. A csapat egységes, ez már az ötödik győzelmünk sorozatban és azért is fontos, mert most egymás után három meccset játszunk idegenben.”

Mourinho azt is elárulta, hogy Valverde negyven percet sérülten játszott vasárnap, mert az első félidő elején elszenvedett sérülése ellenére ragaszkodott a folytatáshoz. Egyben hangsúlyozta, a csereként gólpasszt adó Camavinga kapcsán, hogy számára nincsenek cserejátékosok, mindenki ugyanolyan fontos.

A másik oldalról a Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick a frissességet hiányolta csapatából.

„Ez már a második vereségünk egymás után, csalódottak vagyunk – fogalmazott a német szakember a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, azok után, hogy a múlt héten előbb a PSG-től, majd a Realtól is kikapott a Barca. – Az első félidő nem sikerült jól, a másodikban, miután kiegyenlítettünk, már jobban játszottunk. Ez az első vereségünk a La Ligában, kilenc meccset megnyertünk, de a vereség is hozzátartozik a sporthoz. Elemeznünk kell a történteket, fontos, hogy megfelelően reagáljunk, fejlődnünk kell, és fejlődni is fogunk. Magas színvonalú ellenféllel játszottunk, amely labda nélkül is kiválóan teljesített. Hiányzott belőlünk a frissesség. Az elmúlt hetek nem voltak könnyűek. Pihennünk kell, hogy reagálni tudjunk a vereségre. Ez most a mérlegelés és a fejlődés ideje.”

Flick ezek után azért még egyszer utalsát tett a feszes programra és a hétfői Aranylabda-gálára is.

„Mindenki csak a mérkőzést látja, de három órát utazni Sevillába, majd visszatérni a szállodába és indulni Párizsba, ez rengeteg. Mégsem szeretnék erről beszélni, akkor amikor kikapunk, jobb ezt akkor megvitatni, amikor nyerünk. Nem fogadok el kifogásokat, csupán a tényeket közlöm: nem voltunk frissek és ezen változtatni kell. A holnapi edzés után a játékosok szabadnapot kapnak. Néhányan közülük egy londoni eseményre utaznak. azt szeretném, ha mindenki friss lenne, és helyes döntéseket hozna a táplálkozás, alvás, regeneráció terén. Három mérkőzésünk van hátra a következő válogatott szünetig, mindegyiket meg akarom nyerni és továbbra is minden megszerezhető trófeát el akarok hódítani.”

Rögtön a meccs lefújása után a Bracából Pedri is értékelt, ő is elismerte, nem játszottak jól.

„Összességében nem játszottunk jó meccset. Főleg az első félidőben nem önmagunkat adtuk. A labdajártásaink lassúak voltak és sokszor el is veszítettük a labdát butaságok miatt. Az ilyen hibákat egy ilyen szintű ellenfél megbünteti. Szomorúan távozunk, de már a következő meccsre kell koncentrálnunk, a bajnokság, nem ma dőlt el.”