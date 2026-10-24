Eppel góllal, Szalay gólpasszal járult hozzá a Csíkszereda első győzelméhez

A vendégek az első három percben alaposan ráijesztettek a csíki szurkolókra, előbb Mihai Roman lőtt jó helyzetben keresztbe a kapu előtt, majd Daniel Dumbravanu fejelt a hálóba egy szöglet után – de a partjelző kiszúrta, hogy a beívelésnél kikanyarodott a pálya légteréből a labda. Innen kezdve viszont az FK dominált, az Eppel Mártonra és Gabriel Limára kijátszott helyzetekből azonban csak egyet sikerült gólra váltani: a 23. percben a brazil szélső hozta helyzetbe a magyar centert, aki a tizenegyespontról, fordulásból a bal alsó sarokba lőtt. A távolról is sűrűn próbálkozó csíkiak átlövései rendre túl magasan szálltak, és az első játékrész ráadáspercében Eppel a gólhoz nagyon hasonló helyzetből szintén fölé lőtt.

A szünet után Eppel fejjel sem tudott túljárni Metod Jurhar vendégkapus eszén, a szeredai védelem viszont váratlanul összehozta az egyenlítést: Raul Palmes nézett el egy indítást, a curacaói válogatottal a nyári világbajnokságot is megjáró Gotfried Roemeratoe pedig könnyű gólt lőtt a későn kimozduló Eduard Pap mellett. Az FK viszont a középkezdés utáni első támadásából visszavette a vezetést, Szalay Szabolcs alapvonalról visszatett labdáját a 18 éves Nyitra Szabolcs lőtte 11 méterről, nagy erővel a kapus közepébe. Két perc múlva újabb indításból ismét betalált a Voluntari, de George Merloi lesről indult – az asszisztens jelzését négy percig ellenőrizte a VAR.

Az FK előnyben is támadni akart, Jurharnak egy újabb Eppel-fejest, majd Horváth Artúr lapos lövését kellett védenie, az utolsó 20 percben viszont így átvette a kezdeményezést Voluntari. A 87. percben Palmes a gólvonalon mentve tette jóvá hibáját, az Albert Stahl félpályás elfutása után megszülető harmadik csíki gólt viszont a VAR jelzésére érvénytelenítette George Gaman játékvezető, aki szerint a szeredai játékos kézzel vette át a labdát. A három szeredai pont azonban így is meglett, ezzel pedig háromra csökkent a két, kieső helyen álló csapat közötti különbség.

ROMÁN SUPERLIGA

13. FORDULÓ

FK Csíkszereda–FC Voluntari 2–1 (Eppel 23., Nyitra 51., ill. Roemeratoe 49.)

Csíkszereda: Hegedűs János, Ódor Máté, Pászka Lóránd és az első gólt szerző Eppel Márton végigjátszotta a találkozót; Szalay Szabolcs kezdőként 63 percet volt a pályán, gólpasszt adott; Horváth Artúrt a 73. percben cserélték le; Czékus Ádám, Magyar Zsolt, Szabó Alex és Tajti Mátyás nem állt be.