Nemzeti Sportrádió

Harmadik lett Eb-csoportjában a magyar amerikaifutball-válogatott

K. Zs.K. Zs.
2026.10.26. 11:29
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Dancsó Zalán megszerezte első touchdownját a magyar válogatott színeiben (Fotók: Licsik Noémi)
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A magyar amerikaifutball-válogatott egy-egy győzelemmel és vereséggel zárta a csoportkört a 2026–2027-es Európa-bajnoki kiírásban, ami azt jelenti, hogy jövő ősszel az 5–8. helyért szállhat harcba.

A magyar válogatott – amely egy héttel korábban drámai végjátékban fordított és nyert 14–10-re Lengyelország ellen a Kincsem Parkban – vasárnap Milánóban lépett pályára a kontinens egyik legjobbjának számító Olaszország ellen, és 37–20-as vereséget szenvedett.

A szövetség közleményéből kiderül: a lengyelek elleni fordításban is főszerepet játszó 20 éves irányító, Dancsó Zalán az olaszok ellen is eredményesen játszott, futott és passzolt touchdownnal egyaránt feliratkozott a pontszerzők közé. Elővigyázatosságból azonban le kellett cserélni, így a mérkőzés hajrájában a válogatottba visszatérő elkapó, Czirók Márton vette át az irányító szerepét, és touchdownpasszt adott.

A magyar válogatott története 19. mérkőzése előtt hallgatja a Himnuszt

 

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