Harmadik lett Eb-csoportjában a magyar amerikaifutball-válogatott

A magyar válogatott – amely egy héttel korábban drámai végjátékban fordított és nyert 14–10-re Lengyelország ellen a Kincsem Parkban – vasárnap Milánóban lépett pályára a kontinens egyik legjobbjának számító Olaszország ellen, és 37–20-as vereséget szenvedett.

A szövetség közleményéből kiderül: a lengyelek elleni fordításban is főszerepet játszó 20 éves irányító, Dancsó Zalán az olaszok ellen is eredményesen játszott, futott és passzolt touchdownnal egyaránt feliratkozott a pontszerzők közé. Elővigyázatosságból azonban le kellett cserélni, így a mérkőzés hajrájában a válogatottba visszatérő elkapó, Czirók Márton vette át az irányító szerepét, és touchdownpasszt adott.