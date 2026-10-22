Markgráf Ákos: Jóval többet kivesz belőlem a futball Dániában

– Nagyot fordult önnel a világ, a nyáron huszonegy évesen az Újpesttől az FC Köbenhavnba szerződött, s bár az elején nem kapott sok lehetőséget, immár hetek óta kirobbanthatatlan a csapatból.

– Minden futballista játszani szeretne, így nehéz volt az eleje – mondta lapunknak az egyszeres válogatott Markgráf Ákos. – Főleg úgy, hogy ki voltam éhezve a játékpercekre, de közben tudtam azt is, hogy türelmesnek kell lennem. Keményen dolgoztam és viszonylag gyorsan bekerültem a kezdőbe. Remekül mentek az edzések, jól játszottam, amikor pályára léphettem, és csak arra koncentráltam, ha megkapom a lehetőséget, éljek vele.

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– Érzi a bizalmat?

– Abszolút, ez pedig még több magabiztosságot ad nekem. Bo Svensson vezetőedző már rögtön a megérkezésem után leült velem beszélgetni, s elmondta, hogy mindenben támogat, legyek türelmes. Egyébként a csapattársaim is azt mondták, hogy tegyem a dolgom, jönnek majd a játékpercek. Szerencsére gyorsan beilleszkedtem, ami könnyen ment, mivel nagyszerű az öltözői hangulat, befogadó a társaság.

– Milyenek a visszajelzések? Az, mondjuk, jó jel, hogy a Tipsbladetnél már kétszer is bekerült a forduló válogatottjába.

– Ráadásul a szurkolók is többször megválasztottak a meccs legjobbjának. Érzem a drukkerek szeretetét, ami leginkább annak köszönhető, hogy minden meccsen a szívemet-lelkemet kiteszem a pályára. Az egyik dán televíziós társaság félévente készít egy magazint, amelyben bemutatnak néhány ígéretes fiatalt, kiemelkedő játékost vagy újonnan érkezőt, nyári igazolásként csak én kerültem rá a listára, ami megtisztelő.

– Hatszor lépett pályára a dán élvonalban eddig. Miben másabb az ottani bajnokság a magyarnál?

– Futásmennyiségben- és játékminőségben biztosan, érzem magamon, hogy fizikailag jóval többet kivesz belőlem egy dán bajnoki, és sokkal inkább a kombinatív játékra épül. Kemény meccsterhelés van itt mindig, ami szintén új, de szeretem.

– Hogyan telnek a napjai Koppenhágában?

– Nagyon sokat jelent, hogy a barátnőm is kiköltözött velem, szeretünk itt élni. Szép a város, nemrégiben kaptuk meg a lakásunkat, a válogatott szünetben költöztünk be. Általában nincs jó idő, ennek ellenére sokat sétálunk, felfedezzük Koppenhágát, sok a látnivaló. Egyelőre nincs kedvenc helyünk, amúgy is szeretünk új dolgokat kipróbálni. A szurkolók időnként megismernek az utcán, de nem tolakodóak.

– Gyanítom, csütörtökön le akarják rohanni a Crvena zvezdát a Konferencialigában.

– Várjuk már a meccset, Belgrádban ötvenezer szurkoló előtt, nagyszerű hangulatban léphetünk pályára. Tavaly a Puskás Akadémiával nyári felkészülési mérkőzésen találkoztam a Zvezdával, így tudom, milyen erős, de győzni megyünk Szerbiába. Bízom benne, hogy ismét a kezdőcsapatban kapok lehetőséget. A nemzetközi kupa is fontos, a múlt héten talán a legerősebb ellenfelünket, az előző idényben az Európa-liga elődöntőjébe jutó Bragát győztük le három nullára. Ez lendületet adott a folytatásra, ám sok meccs van még hátra, és három fronton kell helytállnunk. Egyik sorozat sem fontosabb a másiknál, a bajnokság, a kupa és a Konferencialiga ugyanolyan jelentőségű.

– Ahogyan a válogatott is: ott volt a legutóbbi Nemzetek Ligája-keretben, de nem lépett pályára.

– Örültem már annak is, hogy bekerültem a keretbe, mindig hatalmas büszkeség ott lenni. Persze szerettem volna játszani is, sajnos nem került rá sor, de azért dolgozom mindennap keményen, hogy novemberben ismét meghívjon Marco Rossi szövetségi kapitány, és megkapjam tőle a lehetőséget. Mindig jó a válogatottban lenni, remek a hangulat, kiváló közösséget alkotunk. Még ha nem is léptem pályára, fontos tapasztalatokkal lettem gazdagabb.

– Ha így teljesít, kétség sem férhet hozzá, hogy novemberben is meghívja Marco Rossi. Mit vár a Grúzia és Észak-Írország elleni meccsektől?

– Két nehéz összecsapás előtt állunk, az utolsón a csoport legkellemetlenebb ellenfelével, a brusztolós focit erőltető Észak-Írországgal csapunk össze. Mindkét mérkőzést meg akarjuk nyerni, a célunk nem is lehet más, mint hogy visszajussunk az A-ligába. Remélem, ezúttal sikerül növelnem a válogatottságaim számát.

– Szeptemberben három nagy célt tűzött ki maga elé: a válogatott meghívót, a játékpercek növelését és a fejlődést. Rövid idő alatt mindhármat elérte – mi a következő lépés?

– Boldog vagyok, hogy ilyen jól alakulnak a dolgaim, de nem lassítok, tovább dolgozom. Szeretném, ha idővel az FCK legjobb játékosai között emlegetnének, és felfigyelnének rám. Azonban a csapat sikerei a legfontosabbak, trófeákat akarok nyerni. Egyébként vannak még nagy céljaim, ám ezeket egyelőre nem árulom el.