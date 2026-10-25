A magyar kéziválogatott jó játékkal aratott győzelmet idegenben a franciák ellen

KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Franciaország–Magyarország 25–27 (12–13)

Jegyzőkönyv később

A BIZTATÓ JÁTÉKKAL elért 29–29-es döntetlen után alig három nappal újra megmérkőzött az olimpiai ezüst- és világbajnoki bronzérmes francia együttessel a magyar női kézilabda-válogatott. A vasárnap délutáni, strasbourgi csatába sérülés miatt nem tarthatott társaival a debreceni balszélső Petrus Mirtill (két másik szélső, Márton Gréta és Kovács Anett pedig már korábban kidőlt), míg a 16 tagú meccskeretből az esztergomi kapus, Bukovszky Anna maradt ki ezúttal.

Az első győri találkozót kisebb betegség miatt kihagyó Szemerey Zsófi kezdett a vendégkapuban, míg irányítóban Vámos Petra helyett Simon Petra vezényelte az akciókat, miközben a franciák már rögtön az elejétől bevetették a nyitott védekezést. Ez azonban cseppet sem zavarta össze a jó napot kifogó, már korán néggyel ellépő mieinket, akik láthatóan nagy kedvvel vetették bele magukat a küzdelembe. A csapatukat építő és variáló hazaiak az elején elmaradtak reális tudásuktól, az első félidőben sok érthetetlen technikai hibát követtek el, így alig negyed óra elteltével már kétszer is időt kellett kérnie Sébastien Gardillou szövetségi kapitánynak. Egy kilenc perces gólcsend és a támadásban való átmeneti megakadás ellenére (a 23. percben 10–10-nél utolérte riválisát a házigazda, azonban a vezetést nem tudta átvenni) is szépen kézben tartotta és irányította a játékot Golovin Vlagyimir együttese. Beállóban hatékonyan kapcsolta ki a világklasszis Sarah Bouktitot, de általánosságban véve is elmondható, hogy rendkívül tudatosan, összeszedetten és higgadtan dolgozott a magyar védelmi fal, elöl pedig sokszor felszabadultan és változatosan gördültek az akciók. Az első harminc perc teljesítménye tehát abszolút bizakodásra adhat okot a közelgő decemberi Európa-bajnokság előtt.

És a mérkőzés hajrája is!

A 38. percre fordulva az ezúttal is kiválóan játszó Győri-Lukács Viktória szép szélső találatával 18–16-ra vezetett a magyar válogatott, azonban egyre inkább látszott, hogy a franciák a szünet után képesek voltak emelni a teljesítményükön: 19–19-nél előbb utolérték a mieinket, a záró negyed órára fordulva pedig már 22–20-ra vezettek. A kritikus időszak azonban szerencsére nem tartott sokáig, mielőtt még jobban elhúztak volna Lukács góljával, majd Faragó Lea bombájával gyorsan egyenlített a Golovin-csapat. Erre azonban a hazaiak is gyorsan reagáltak és kihasználva az újabb megtorpanást a statikussá váló vendég támadásokban (a győri meccshez hasonlóan most is nagyon rosszkor jött egy kétperces kiállítás a kapus fejbe lövés emiatt és egy kihagyott hétméteres), ismét kettővel léptek el az utolsó nyolc percre fordulva (24–22). Két beállóval, hét a hat ellen támadtak a mieink a hajrában az egyre masszívabb francia fallal szemben és Juhász Kata góljával 25– 25-nél sikerült is ismét egyenlíteni, így vágtak neki a felek az utolsó négy percnek, amelyben előremutató mentális erőről tett tanúbizonyságot a nagy szívvel küzdő magyar válogatott.

A vendégvédelem is jól bírta a végét és mögötte a 64 százalékos hatékonysággal védő Böde-Bíró Blanka is nagy bravúrokkal segített fontos pillanatokban, elöl pedig a legjobbkor érkezett egy-egy gól a szélekről, így nemcsak a meccs eleje, hanem a hajrája is a négy nullás sorozattal fordító és lélekemelő 27–25-ös sikert arató Golovin-csapaté lett ezen a vasárnapon Strasbourgban.

Az előző felkészülési mérkőzésen

Október 22., csütörtök, Audi Aréna Győr

MAGYARORSZÁG–FRANCIAORSZÁG 29–29 (15–13)



