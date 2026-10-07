Heti légiósprogram: Real Madrid–Villarreal, Liverpool–Manchester City

OKTÓBER 8., CSÜTÖRTÖK
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
17.00: Poli Temesvár–Steaua Bucuresti
Temesvár: Huszti András
OKTÓBER 9., PÉNTEK
AZERBAJDZSÁN
Premier League
17.30: Neftci Baki–Sabah Baki
Neftci: Skribek Alen
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Dender–FC Bruges II
FC Bruges II: Ostoici Stefan
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Karmiotissza–Omonia Nicosia
Omonia Nicosia: Loic Nego
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: AZ II–Den Bosch
AZ: Kovács Bendegúz
IRÁN
Persian Gulf Pro League
15.30: Perszepolisz–Szanat Naft
Perszepolisz: Gera Dániel
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
20.30: Raków Czestochowa–GKS Katowice
Raków: Molnár Ádin
ROMÁNIA
Superliga
20.00: Sepsi OSK–Dinamo Bucuresti
Sepsi: Sigér Dávid
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Galatasaray–Kasimpasa
Galatasaray: Sallai Roland
OKTÓBER 10., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
16.00: Chelsea–Bournemouth
Bournemouth: Tóth Alex
Championship
13.30: Wolverhampton Wanderers–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles
16.00: Blackburn Rovers–Cardiff City
Blackburn: Tóth Balázs
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Grazer AK–Salzburg
Salzburg: Redzic Damir
BELGIUM
Jupiler League
18.15: La Louviére–FC Bruges
La Louviére: Gruber Zsombor, Kovács Mátyás
20.45: Zulte-Waregem–Gent
Waregem: Átrok Zalán
BULGÁRIA
Parva Liga
14.00: Botev Vraca–Szpartak Varna
Varna: Major Sámuel
CIPRUS
Cyprus League
18.00: APOEL–Nea Szalamina
Nea Szalamina: Kovács Dániel
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
19.00: Toronto FC–CF Montréal
Toronto: Sallói Dániel
Vasárnap, 1.30: New England Revolution–Seattle Sounders
New England: Gazdag Dániel
Vasárnap, 1.30: Inter Miami–DC United
Miami: Pintér Dániel
FINNORSZÁG
Veikkausliiga, alsóház
16.00: TPS–Jaro
Jaro: Kocsis Gergő
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.00: Saint-Étienne–Rodez
Saint-Étienne: Csongvai Áron
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
18.30: AEK Athén–OFI Kréta
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán
HOLLANDIA
Eredivisie
18.45: Feyenoord–AZ Alkmaar
AZ: Kovács Bendegúz
HORVÁTORSZÁG
HNL
18.00: NK Osijek–Istra 1961
Osijek: Bakti Balázs
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Cracovia–Zaglebie Lubin
Zaglebie: Szabó Levente
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Union Berlin–Elversberg
Union: Schäfer András
18.30: RB Leipzig–Eintracht Frankfurt
Leipzig: Willi Orbán
2. Bundesliga (II. osztály)
20.30: Nürnberg–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
19.00: Marítimo–Porto
Marítimo: Szalai Gábor
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Metalul Buzau–ASA Marosvásárhely
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Kocsis Bence
10.00: CS Dinamo Bucuresti–CSM Olimpia
CSM Olimpia: Vida Kristopher
10.00: Selimbar–Unirea Slobozia
Unirea Slobozia: Bobál Gergely
SPANYOLORSZÁG
La Liga
21.00: Real Madrid–Villarreal
Villarreal: Gulácsi Péter
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
15.00: GAIS–Sirius
Sirius: Vancsa Zalán
SZLOVÁKIA
Niké Liga
15.30: Trencsén–Besztercebánya
Besztercebánya: Szánthó Regő
18.00: Nagymihály–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Tuboly Máté
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Rizespor–Fenerbahce
Rizespor: Mocsi Attila
OKTÓBER 11., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
17.30: Liverpool–Manchester City
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship
13.00: Southampton–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
AUSZTRIA
Bundesliga
14.30: Hartberg–Austria Lustenau
Hartberg: Pécsi Ármin
17.00: LASK–Rapid Wien
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
AZERBAJDZSÁN
Premier League
14.00: Imisli FK–Qarabag
Qarabag: Várkonyi Bence
BELGIUM
Jupiler League
18.30: Westerlo–Antwerpen
Westerlo: Balogh Botond
CIPRUS
Cyprus League
17.00: Anorthoszisz–Pafosz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
18.00: Olympiakosz Nicosia–Arisz
Olympiakosz: Tamás Márk
Arisz: Szakos Bence
CSEHORSZÁG
Chance Liga
15.00: Teplice–Sigma Olomouc
Sigma: Baráth Péter
18.00: Sparta Praha–FK Pardubice
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
DÁNIA
Superliga
14.00: Midtjylland–FC Köbenhavn
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
HOLLANDIA
Eredivisie
14.30: Telstar–Den Haag
Den Haag: Bárány Donát
16.45: Excelsior–Groningen
Groningen: Csinger Márk
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Pogon Szczecin–Korona Kielce
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Hertha BSC–Greuther Fürth
Hertha: Dárdai Márton
Fürth: Keresztes Krisztián
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
16.30: Rio Ave–Nacional
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Superliga
17.00: Csíkszereda–Universitatea Craiova
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Horváth Artúr, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
16.15: Almería–Leganés
Almería: Yaakobishvili Áron
SZERBIA
Szuperliga
15.00: Radnicski Nis–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél
SZLOVÁKIA
2. liga (II. osztály)
15.00: Somorja–Pozsonyligetfalu
Somorja: Tóth Dániel
SZLOVÉNIA
Prva liga
15.00: Nafta Lendva–Bravo
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin, Vidnyánszky Mátyás
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
12.30: Konyaspor–Basaksehir
Konyaspor: Tóth Rajmund
OKTÓBER 12., HÉTFŐ
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.15: Famalicao–Alverca
Famalicao: Szűcs Tamás