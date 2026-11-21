Kovács Bendegúz pénteken kezdőként egy félidőt játszott a holland másodosztályú Jong AZ-ben a Vitesse vendégeként 3–0-ra megnyert meccsen, melyen a 36. percben egy jobbról középre passzolt labdából, közelről megszerezte csapata második gólját, ami neki az ötödik találata volt az idényben.

KOVÁCS BENDEGÚZ CSAPATA MÁSODIK GÓLJÁT SZEREZTE A VITESSE ELLEN

Kovács a a Jong AZ legutóbbi öt meccsén egyébként keretben sem volt, mert már az első csapatnál, a holland élvonalban számoltak vele, az őszi szezonban mindegyik bajnoki meccsre nevezte őt az első osztályban az AZ, és öt meccsre be is állt a 19 éves csatár. Lee-Roy Echteld vezetőedző csapata a hétvégi fordulóban csak vasárnap lép pályára a Sparta Rotterdam vendégeként, ezért is kaphatott egy félidőt Kovács a pénteki meccsen, a hét végén pedig újra ott lehet az első csapat keretében.

LÉGIÓSAINK PÉNTEKI SZEREPLÉSE

HOLLANDIA

Eerste Divisie (II. osztály)

Vitesse–Jong AZ 0–3

AZ: Kovács Bendegúz kezdőként egy félidőt játszott, a 36. percben betalált.

AUSZTRIA

2. Liga (II. osztály)

Floridsdorfer AC–Austria Wien II 3–1

Austria Wien II: Polonkai Noel végigjátszotta a mérkőzést.

BELGIUM

Jupiler Pro League

Cercle Bruges–Westerlo 1–0

Westerlo: Balogh Botond a 64. percben állt be csereként.

Challenger Pro League (II. osztály)

FC Bruges II–Virton 2–2

FC Bruges II: Ostoici Stefan csere volt.

IRÁN

Persian Gulf Pro League

Perszepolisz–Pajkan 3–0

Perszepolisz: Gera Dániel csere volt.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Slask Wróclaw 1–2

Pogon: Molnár Rajmund nem volt a keret tagja, Szalai Attila a 73. percben állt be csereként.