Légiósok: Kovács Bendegúz megszerezte idénybeli 5. gólját Hollandiában
Kovács Bendegúz pénteken kezdőként egy félidőt játszott a holland másodosztályú Jong AZ-ben a Vitesse vendégeként 3–0-ra megnyert meccsen, melyen a 36. percben egy jobbról középre passzolt labdából, közelről megszerezte csapata második gólját, ami neki az ötödik találata volt az idényben.
KOVÁCS BENDEGÚZ CSAPATA MÁSODIK GÓLJÁT SZEREZTE A VITESSE ELLEN
Kovács a a Jong AZ legutóbbi öt meccsén egyébként keretben sem volt, mert már az első csapatnál, a holland élvonalban számoltak vele, az őszi szezonban mindegyik bajnoki meccsre nevezte őt az első osztályban az AZ, és öt meccsre be is állt a 19 éves csatár. Lee-Roy Echteld vezetőedző csapata a hétvégi fordulóban csak vasárnap lép pályára a Sparta Rotterdam vendégeként, ezért is kaphatott egy félidőt Kovács a pénteki meccsen, a hét végén pedig újra ott lehet az első csapat keretében.
LÉGIÓSAINK PÉNTEKI SZEREPLÉSE
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
Vitesse–Jong AZ 0–3
AZ: Kovács Bendegúz kezdőként egy félidőt játszott, a 36. percben betalált.
AUSZTRIA
2. Liga (II. osztály)
Floridsdorfer AC–Austria Wien II 3–1
Austria Wien II: Polonkai Noel végigjátszotta a mérkőzést.
BELGIUM
Jupiler Pro League
Cercle Bruges–Westerlo 1–0
Westerlo: Balogh Botond a 64. percben állt be csereként.
Challenger Pro League (II. osztály)
FC Bruges II–Virton 2–2
FC Bruges II: Ostoici Stefan csere volt.
IRÁN
Persian Gulf Pro League
Perszepolisz–Pajkan 3–0
Perszepolisz: Gera Dániel csere volt.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Slask Wróclaw 1–2
Pogon: Molnár Rajmund nem volt a keret tagja, Szalai Attila a 73. percben állt be csereként.