Klubtörténelmet írt a St. Louis Blues, amely először nyert NHL-mérkőzést, miután háromgólos hátrányba került.

Az Edmonton Oilers ugyanis a harmadik harmad ötödik percében 4–1-es előnyre tett szert, a góllövőlistát vezető Leon Draisaitl is betalált, Connor McDavid pedig az első gólnál asszisztot adott, így már 58 pontnál jár az idényben. A Blues azonban öt perc alatt háromszor is eredményes volt, majd a szétlövésben Jake Neighbours és Mason McTavish is betalált, a túloldalon viszont csak McDavid nem hibázott, így a St. Louis egymás után a negyedik meccsét nyerte meg.

Jake Oettinger ötödik kapott gól nélküli meccsét hozta le az idényben, a Dallas 1–0-ra megverte a Pittsburghöt. A meccs egyetlen gólját Joel Kiviranta szerezte, a texasiak ötmeccsesre növelték győzelmi sorozatukat.

Roman Kancerov első tripláját ünnepelhette az NHL-ben, emellett egy gólpasszt is kiosztott a Vancouvernek hatot vágó Chicagóban. A Canucks nagyon rosszul kezdett, 35 másodperc után gólt kapott, és már 4–0-s hátrányban volt, amikor először eltalálta a kaput, s innen már nem is tudott felállni.

A Carolinában 12 játékos jutott el gólig vagy gólpasszig a Rangers elleni győztes meccsen, és a csapat a franchise történetében most jutott el a leghamarabb tíz idegenbeli sikerig.

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

New York Rangers–Carolina Hurricanes 2–5

Tampa Bay Lightning–Buffalo Sabres 2–6

Dallas Stars–Pittsburgh Penguins 1–0

St. Louis Blues–Edmonton Oilers 5–4 – szétlövéssel

Vancouver Canucks–Chicago Blackhawks 3–6