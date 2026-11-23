A 15 éves, újpesti középpályás, Nagy Bence kapcsán november elején már jeleztük, hogy a Benficánál járt próbajátékon, ami után felkerült a portugál klub szűkített kiszemeltlistájára a korosztályában, és arról is írunk akkor, hogy még ebben a hónapban Torinóba várják tesztelésre. A játékost képviselő NB Football Agency a hétvégén számolt be a közösségi oldalán az olaszországi tapasztalatokról, a játékost képviselő menedzser, Nánási Balázs pedig nyilatkozott is a Nemzeti Sport Online-nak.

„Bence a múlt héten hat napot töltött el az olasz élvonalbeli Torino akadémiáján. Remek benyomást tett a teljesítményével a szakemberekre, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a klub vezetői már jelezték, szeretnének egyeztetni velem a játékos jövőjéről, ugyanakkor más olasz csapatok is érdeklődnek és a portugál vonal is él. Bence a héten Írországban léphet pályára az U16-os magyar válogatottal, azon a mérkőzésen is több olasz klub megfigyelője lesz jelen, hogy felmérjék a képességeit” – fogalmazott a játékosügynök a középpályás kapcsán.

Nagy Bence a nyáron igazolt Debrecenből Újpestre (de nincs még profi szerződése), ami után szeptemberben már be is mutatkozott a korosztályos válogatottban, négy meccsen játszott, a szlovénok ellen gólt is szerzett. A héten az írek elleni felkészülési meccseken is bizonyíthat, kedden és csütörtökön Dublinban lép pályára az U16-os magyar válogatott.