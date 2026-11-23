Az Interrel megbuktunk a vizsgán – Chivu a 4–4 után
Az Inter az idény során már több látványos feltámadást is bemutatott, vasárnap este azonban a másik oldalon foglalt helyet a milánói gárda, miután háromszor is kétgólos előnyre tett szert az Atalanta otthonában, mégsem tudta bezsebelni a három pontot. Hiába mentette át kiváló formáját a válogatott meccsekről Pio Esposito és szerezte meg első Serie A-s mesterhármasát, majd Petar Sucic büntetőjével már vezetett is 4–2-re az Inter, mégsem nyerte meg a mérkőzést. Ebben elsősorban a második félidő hajrájára fordulva nyolc perc alatt duplázó Charles De Ketelaere és a végén egy büntetőt értékesítő Franck Kessie vállalt főszerepet a bergamóiak részéről, így érthetően volt dühös Cristian Chivu, a vendégek vezetőedzője a találkozót követően.
„Vezettünk 2–0-ra, 3–1-re és 4–2-re is, és nem tudtunk nyerni, szóval ezt igazán lehet sajnálni. Volt ötletünk és elképzelésünk, hogy ilyen helyzetben mit kell csinálni, mégsem tudtuk végrehajtani, úgyhogy csak magunkat hibáztathatjuk. Magabiztosan kézben kellett volna tartanunk a mérkőzést, amikor pedig pedig éreztük, hogy a nyakunkra mászik az ellenfél, vissza kellett volna állítanunk a kétgólos különbséget. Ehelyett a végjátékban elbuktunk a vizsgán. Mindemellett jár a gratuláció az Atalantának, mert megérezte a gyengeségünket a végén, és sorra jött a tizenhatosunkon belülre a beadásokkal, mi pedig túl puhának bizonyultunk. Elajándékoztunk két pontot, de ebből tanulnunk kell, és ügyelnünk arra, hogy a jövőben ne essen vissza az intenzitásunk a mérkőzés végére” – magyarázta Chivu.
„Ahhoz képest, hogy milyen ambícióink vannak, túl sok gólt kapunk, de úgy kell az ilyen helyzetekre reagálnunk, ahogy, mondjuk, Rotterdamban és a Como ellen tettük. Meg kell tanulnunk, hogy egy-egy szituációt nem mindig tarthatunk maradéktalanul az ellenőrzésünk alatt, csak akkor, ha a lefújás pillanatáig száz százalékot nyújt mindenki a pályán és nem lankad a figyelmünk” – fogalmazott az Inter szakvezetője.
Kollégája, az Atalantát irányító Maurizio Sarri csapata karakterét dicsérte a meccs után, hiszen hiába került háromszor is kétgólos hátrányba, mégis pontszerzéssel zárta a vasárnap esti mérkőzést.
„Végre elkezdtük megmutatni az erősségeinket, ezek közül pedig most elsőként a csapat karaktere domborodott ki, hiszen nem először jöttünk vissza többgólos hátrányból, és az is örömteli, hogy az utóbbi időben több meccsen is sok gólt szereztünk. Ugyanakkor sajnos a gyengeségeink is látszódtak, feltűnő például a védelmünk törékenysége, ami miatt rengeteg gólt is kapunk, de én azért ebben is látok némi fejlődést. A sok sérülés miatt gyakorlatilag kétszer egymás után nem tudtam ugyanabban az összeállításban pályára küldeni a védelmet, és a sűrű menetrend miatt az edzésekre is kevesebb idő jut. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a csapat korábban egészen más jellegű védekezéshz volt szokva, de most nem egy konkrét problémára gondolok, hanem a dolgunkat nehezítő körülmények összjátékára. Mindenesetre ha azt szeretnék, hogy a csapat emberfogással védekezzen, akkor vegyenek fel a helyemre valaki mást, mert én ezt soha, egyetlen csapatommal sem fogom csinálni” – zárta mondandóját Sarri mosolyogva, arra utalva, hogy az Atalanta elődjével, Gian Piero Gasperinivel három védővel, más taktikai repertoárral oldotta meg a védekezést, a nyáron érkező 67 éves szakember viszont a négyvédős felállás és a zónavédekezés elkötelezett híve.
OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
Atalanta–Internazionale 4–4 (Elmasz 35., De Ketelaere 72., 80., Kessié 90+1 – 11-esből, ill. F. P. Esposito 16., 32., 52., P. Sucic 75. – 11-esből)
Milan–Frosinone 5–1 (Calvani 4. – öngól, G. Ramos 19., Jashari 48., A. Cisse 60., Pulisic 68., ill. Masini 25.)
Juventus–Venezia 4‒0 (Woltemade 53., Koopmeiners 58., Cabal 64., Kolo Muani 71. ‒ 11-esből)
Sassuolo–Genoa 0–2 (Oszmajics 26., 38.)
Bologna–Udinese 1–1 (Zortea 43., ill. Zaniolo 67.)
SZOMBAT
Parma–Roma 1–5 (Elphege 54., ill. Malen 39., 68., 77., 90., R. Mora 71.)
Napoli–Torino 1–0 (McTominay 73.)
Como–Cagliari 2–0 (Ramón 24., Da Cunha 56.)
Lazio–Lecce 3–0 (Noslin 25., 68., Frattesi 90.)
HÉTFŐ
20.45: Monza–Fiorentina (Tv: Arena4)