Az Inter az idény során már több látványos feltámadást is bemutatott, vasárnap este azonban a másik oldalon foglalt helyet a milánói gárda, miután háromszor is kétgólos előnyre tett szert az Atalanta otthonában, mégsem tudta bezsebelni a három pontot. Hiába mentette át kiváló formáját a válogatott meccsekről Pio Esposito és szerezte meg első Serie A-s mesterhármasát, majd Petar Sucic büntetőjével már vezetett is 4–2-re az Inter, mégsem nyerte meg a mérkőzést. Ebben elsősorban a második félidő hajrájára fordulva nyolc perc alatt duplázó Charles De Ketelaere és a végén egy büntetőt értékesítő Franck Kessie vállalt főszerepet a bergamóiak részéről, így érthetően volt dühös Cristian Chivu, a vendégek vezetőedzője a találkozót követően.

„Vezettünk 2–0-ra, 3–1-re és 4–2-re is, és nem tudtunk nyerni, szóval ezt igazán lehet sajnálni. Volt ötletünk és elképzelésünk, hogy ilyen helyzetben mit kell csinálni, mégsem tudtuk végrehajtani, úgyhogy csak magunkat hibáztathatjuk. Magabiztosan kézben kellett volna tartanunk a mérkőzést, amikor pedig pedig éreztük, hogy a nyakunkra mászik az ellenfél, vissza kellett volna állítanunk a kétgólos különbséget. Ehelyett a végjátékban elbuktunk a vizsgán. Mindemellett jár a gratuláció az Atalantának, mert megérezte a gyengeségünket a végén, és sorra jött a tizenhatosunkon belülre a beadásokkal, mi pedig túl puhának bizonyultunk. Elajándékoztunk két pontot, de ebből tanulnunk kell, és ügyelnünk arra, hogy a jövőben ne essen vissza az intenzitásunk a mérkőzés végére” – magyarázta Chivu.

„Ahhoz képest, hogy milyen ambícióink vannak, túl sok gólt kapunk, de úgy kell az ilyen helyzetekre reagálnunk, ahogy, mondjuk, Rotterdamban és a Como ellen tettük. Meg kell tanulnunk, hogy egy-egy szituációt nem mindig tarthatunk maradéktalanul az ellenőrzésünk alatt, csak akkor, ha a lefújás pillanatáig száz százalékot nyújt mindenki a pályán és nem lankad a figyelmünk” – fogalmazott az Inter szakvezetője.