A fővárosiaknál a kezdőben kapott helyett Varga Barnabás és Vitális Milán is. A másodosztályból feljutó Kalamata legutóbb 2011-ben játszott az AEK ellen, akkor a Görög Kupában kapott ki egy góllal.

Az AEK Athén ezúttal is egy góllal nyert, amelyet Aboubakary Koita szerzett. A hazaiak csak egyszer találták el az AEK kapuját. A két magyar játékos végig a pályán volt, az athéniak hátránya négy pont a listavezető Panathinaikosz mögött, kedden a Bajnokok Ligájában a Comóhoz látogatnak.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Kalamata–AEK Athén 0–1

AEK Athén: Varga Barnabás és Vitális Milán végig a pályán volt.