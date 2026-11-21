Varga és Vitális is végig a pályán volt, az AEK idegenbeli győzelemmel készül a BL-re
A görög Szuperliga 11. fordulójában az AEK Athén 1–0-ra nyert a Kalamata vendégeként.
A fővárosiaknál a kezdőben kapott helyett Varga Barnabás és Vitális Milán is. A másodosztályból feljutó Kalamata legutóbb 2011-ben játszott az AEK ellen, akkor a Görög Kupában kapott ki egy góllal.
Az AEK Athén ezúttal is egy góllal nyert, amelyet Aboubakary Koita szerzett. A hazaiak csak egyszer találták el az AEK kapuját. A két magyar játékos végig a pályán volt, az athéniak hátránya négy pont a listavezető Panathinaikosz mögött, kedden a Bajnokok Ligájában a Comóhoz látogatnak.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
Kalamata–AEK Athén 0–1
AEK Athén: Varga Barnabás és Vitális Milán végig a pályán volt.
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