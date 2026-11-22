Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal a kezdőcsapatában fogadja az új szakember, Mauricio Pochettino által felkészített Manchester Unitedot a Liverpool az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 11. fordulójában. Kövesse élőben nálunk a mérkőzés alakulását percről-percre!
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ
LIVERPOOL–MANCHESTER UNITED 0–0
Liverpool, Anfield. Vezeti: Barrott
Liverpool: Alisson – R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, A. Mac Allister – Ngumoha, Wirtz, Barcola – Isak. Vezetőedző: Andoni Iraola
Manchester United: Lammens – Yoro, De Ligt, Li. Martínez – Dalot, Tielemans, Mainoo, Dorgu – B. Fernandes – Mbeumo, Cunha. Vezetőedző: Mauricio Pochettino
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