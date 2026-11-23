A harmincéves amerikai centerért a kanadai klub egy jövő évi és egy 2029-es első, egy 2027-es második és egy 2028-as negyedik körös draftjogot, valamint Kirby Dach, Michael Hage és Samuel Montembeault személyében három játékost adott, illetve Larkin mellett egy jövő évi harmadik és egy 2028-as második körös választást kapott.

Dylan Larkin 2015 óta játszott a Red Wingsben, melyben 818 találkozón 278 gólt és 649 kanadai pontot szerzett. A detroiti együttes már egy évtizede nem jutott rájátszásba, Larkin ezért a holt szezonban kérte, hogy cseréljék el őt, erre azonban nem került sor.

A hokis a nyáron az eddigi csapatával alapozott, bár már akkor megvonták tőle a kapitányi tisztséget. Végül tíz mérkőzésen pályára lépett az idényben – két gólt és hat gólpasszt jegyzett –, mielőtt lemondta volna a további játékot. A nyári történéseket követően a detroiti közönség az első korongérintésénél kifütyülte a korábbi kedvencet.

Larkin október 29. óta nem lépett jégre az NHL-ben, ez idő alatt egymillió dollártól esett el. Nem sokkal korábban még éppen a Bell Centre-ben, a Montreal Canadiens otthonában játszott, amikor a kanadai közönség „Larkint akarjuk” (We want Larkin) skandálással üzent a klubvezetőknek, akik most nyélbe ütötték a cserét.