„Szerencsésnek érzem magam, hogy Ausztráliában születtem, ahol fantasztikus hagyományuk van a vízi sportoknak, és az úszókat nagyon megbecsülik.” A ma 70 éves Shane Gould szavaival nehéz lenne vitatkozni. Az 1972-es müncheni olimpia egyik legnagyobb sztárja Sydney-ben, Új-Dél-Wales államban született, családjával 18 hónapos korában költözött Fidzsire.

Általános iskolai tanulmányait a brisbane-i St. Peters Lutheran College-ban, Ausztrália egyik legjobb úszóiskolájában végezte, majd a sydney-i Turramurra High Schoolba járt – ma mindkét intézmény uszodája az ő nevét viseli. Már olimpiai bajnokként költözött az Egyesült Államokba, itt tanult a kaliforniai Mountain View-ban található St. Francis High Schoolban.

Ursula és Forbes Carlile, valamint Tom Green edzette a világhírig (Forbes az élsportolók tudományos felkészítésének egyik úttörője volt), amerikai tanulmányai alatt pedig Nate Thornton irányította a felkészítését, de ekkor már távol volt az elittől. A müncheni olimpiát követően Gallov Rezső hosszan elemezte a Népsportban Shane Gould sikerének titkait, tőle tudjuk, hogy a fantasztikus teljesítmény hátterét nevelőedzői négy pontban foglalták össze.

Shane Gould a történelmi öt müncheni éremmel

1. Fizikai és lélektani tényezők. Az ausztrálok diadalmas hazai úszóolimpiája, az 1956. évi melbourne-i játékok megnyitójának napján, november 23-án született. Édesapja az ausztrál légitársaság tisztviselője volt, aki évekig a Fidzsi-szigeteken teljesített szolgálatot. Hároméves korában a kis Shane súlyos betegségén esett át, és az orvosok a teljes felépüléshez az úszást ajánlották. Fidzsi kiváltképpen alkalmas volt erre, s erősen közrejátszott az úszáshoz leginkább alkalmas testforma kialakulásában. Hamar megtanult úszni, a tengerpart sekélyesében, lagúnái között játszott naphosszat. A bennszülött gyerekek megtanították kedvenc játékaikra, s hamarosan Gould is úgy mászott a vadon fáira aggatott kötélhágcsókon és indákon, mint valami ügyes kis majom. Nem csoda, hogy két karja és a felsőteste – már egy hétéves korában készült fényképe is jól mutatja – hihetetlenül megerősödött. Fizikumának felnőttkori mutatói is imponálóak voltak. Reggelente 38-at pulzust mért, és ez az érték átlagosan napközben sem emelkedett 45 fölé. Szívének teljesítőképessége az ausztrál sportorvosok mérései alapján jobb volt, mint annak idején a felejthetetlen Dawn Fraseré. Tüdejének vitálkapacitása a férfi élversenyzőkével vetekedett. Kiváló idegzetű versenyző volt, kifejezetten nagy küzdő, kellően agresszív, nem érzékeny, nem túlságosan közvetlen, ugyanakkor nem is barátságtalan – egyszóval: ideális versenyző. Cserébe a monoton munkát állítólag kevésbé viselte el, viszont a változatos, nagy terhelésű edzéseket kitűnően.

2. Gyorsaság. Bármilyen különösen is hangzik a 100 m gyorsúszás egykori világcsúcstartójának – sem vele született gyorsasága, sem robbanékonysága nem volt. Nem úgy állóképessége. Amit nyújtott, azt az edzéseinek köszönhette. Minden úszónak megvan az ún. optimális ereje, amely testsúlyának arányában meghatározza maximális gyorsaságát. Gould 100-as világcsúcsánál 126 fontot nyomott (cca. 57.15 kg), Münchenben viszont a dús étkezés következtében felment 140-ig (63.5!), ebből is látszik, hogy meglepően hízékony volt.

3. Technika. Könyökét a vízből magasan kiemelve vitte előre a kezét, lábtempója elsősorban az ausztrálokra jellemző, kétütemű volt. (Amikor a bal kéz húz, a jobb láb működik és fordítva.) Karból úszott, a láb lényegében csupán a test egyensúlyi helyzetének megőrzését szolgálta, és csak a fordulók után segített abban, hogy a lendületet erősítse.

4. Edzés. Gould rendszeresen napi két edzést tartott, kivéve a vasárnapot. Reggel 4.45-től 7-ig, majd délután 4-től 6-ig. Az olimpia előtti alapozást hatpályás 25 m-es fedettben végezte, ahol a közönség és a népes versenyzőgárda, a zsúfoltság bizony sok nehézséget okozott. A kor színvonalán jelentős adagokkal dolgozott, délutánonként inkább rövidebb távok ismétlésével, igen gyakran speciális vágtaedzésekkel – sokszor közösen a fiúkkal.

Az 1972-es játékokon 200 és 400 gyorson, valamint 200 vegyesen nyert, egyaránt világcsúccsal. Emellett ezüstérmet szerzett 800, bronzérmet 100 gyorson. Ő az egyetlen ember – férfi vagy nő –, aki egyszerre öt nagymedencés világrekordot tartott. 1971. december 12. és 1972. augusztus 4. között az összes 100 és 1500 méter közötti gyorsúszó világrekord az ő nevéhez fűződött. (Nagy magyar kortársa, Gyarmati Andrea München előtt így kommentálta Shane Gould időeredményeit: „Még szerencse, hogy nem pillangózik…”)

Mindössze 16 évesen visszavonult a versenyszerű úszástól. Döntését azzal indokolta, hogy túl nagy nyomást jelentett számára a sikereivel járó figyelem és a média érdeklődése.

Ő lett az első női úszó, aki öt egyéni érmet szerzett egyetlen olimpián, és még nem volt 21 éves, amikor 1977-ben már az 1965-ben alapított Nemzetközi Úszóhírességek Csarnokának tagjai közé is beválasztották. A Brit Nemzetközösség rendes polgáraként pedig 1981-ben megkapta a Brit Birodalom Rendjének tagja (MBE) kitüntetést, avagy lovaggá ütötte II. Erzsébet királynő. A 2000-es sydney-i olimpián természetesen Gould volt az egyik utolsó fáklyavivő.

Tizennyolc évesen hozzáment Neil Inneshez, keresztény hitre tért, és Nyugat-Ausztrália délnyugati részén, a Margaret-folyó közelében telepedett le. Gazdálkodott, lovaglást és szörfözést tanított, és csak nagyon ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt. Négy gyermeke és nyolc unokája született, Innesszel kötött házassága 22 év után ért véget ért, 2007-ben Milton Nelmsszel kötött házasságot.

Shane Gould élsportra született, és nem csak úszásban csillogott. „Néhány éve láttam teniszezni Shane Gouldot. Valami olyan természetes könnyedséggel ütötte a labdát, hogy komolyabb felkészülés után minden bizonnyal wimbledoni bajnoknő lehetett volna” – mondta róla Lew Hoad, az ausztrálok korábbi négyszeres egyes Grand Slam-bajnok és Davis-kupa-győztes teniszezője.

Nem feltétlenül ezt alátámasztandó, de 2018-ban, túl a hatvanon megnyerte az Australian Survivor című műsor ötödik évadát (félmillió dollárt kasszírozott érte…), amivel a franchise történetének legidősebb győztese lett.

Tényleg a sportra született.

SHANE ELIZABETH GOULD

Született: 1956. november 23., Sydney

Állampolgársága: ausztrál

Sportága: úszás

Legjobbjai: 58.5 (100 m gyors), 2:03.56 (200 m gyors), 4:19.04 (400 m gyors), 8:56.39 (800 m gyors), 16:56.9 (1500 m gyors), 2:23.07 (200 m vegyes) – a 800 m gyors kivételével a maga korában mindegyik világcsúcs!

Legjobb eredményei: 3x olimpiai bajnok (200 m és 400 m gyors, 200 m vegyes, 1972), olimpiai 2. (800 m gyors, 1972), olimpiai 3. (100 m gyors, 1972)

Elismerései: a Nemzetközi Úszóhírességek Csarnokának tagja (1977); a Brit Birodalom Rendjének tagja (MBE, 1981)