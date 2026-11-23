A korábbi ír válogatott középpályás szerint azonban a korai piros lap egyáltalán nem lehet mentség arra, amit a United a pályán mutatott. Különösen felháborította, hogy a közvetítés során többen is úgy értékelték: a 4–0-s vereség a körülményekhez képest elfogadható eredménynek számít: „Ha még egyszer meghallom a kommentátoroktól, hogy a 4–0 nem is olyan rossz, mert a csapat emberhátrányban játszott… Nyert már valaha mérkőzést egy csapat tíz emberrel? Persze, hogy lehet…”

A szakértő ezután egykori csapattársát, Gary Neville-t is célba vette, aki szintén a Sky Sports szakértőjeként dolgozott a mérkőzésen: „Szerintem a United kétségbeejtő volt, egyszerűen borzalmasan játszott. Neville pedig, aki több száz alkalommal lépett pályára a klub színeiben, azt mondja, hogy a négygólos vereség még rendben van? Komolyan?”

Keane szerint azonban a Liverpool még ennél is nagyobb különbséggel, akár nyolc góllal is nyerhetett volna a játék képe alapján: „Persze, hogy nem segít, ha ilyen korán emberhátrányba kerülsz. De azt akarják mondani, hogy ennél nem lehetett volna többet kihozni a mérkőzésből? Legalább egy kis küzdőszellemet és minőséget mutathattak volna.”

A korábbi csapatkapitány azt is nehezményezte, hogy a Manchester United játékosai és a klubhoz kötődő szakértők láthatóan túl könnyen napirendre tértek a vereség felett: „El sem hiszem, amit a klub korábbi játékosaitól hallok, hogy a 4–0 nem is olyan rossz. A szurkolók megtapsolták a játékosokat. De mit tapsoltak meg? A semmit?”