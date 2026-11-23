„Mit tapsoltak meg? A semmit?” – Roy Keane a játékosok mellett a Man. United szurkolóit is kritizálta
A Sky Sports szakértőjeként dolgozó Roy Keane az Anfieldben rendezett rangadót követően fakadt ki, miután a Manchester United gyenge teljesítménnyel, négygólos vereséggel zárta a Liverpool elleni összecsapást. Mauricio Pochettino vezetőedző számára különösen rosszul sikerült a bemutatkozás: csapata már a nyolcadik percben emberhátrányba került, miután Leny Yorót kiállította a játékvezető.
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A korábbi ír válogatott középpályás szerint azonban a korai piros lap egyáltalán nem lehet mentség arra, amit a United a pályán mutatott. Különösen felháborította, hogy a közvetítés során többen is úgy értékelték: a 4–0-s vereség a körülményekhez képest elfogadható eredménynek számít: „Ha még egyszer meghallom a kommentátoroktól, hogy a 4–0 nem is olyan rossz, mert a csapat emberhátrányban játszott… Nyert már valaha mérkőzést egy csapat tíz emberrel? Persze, hogy lehet…”
A szakértő ezután egykori csapattársát, Gary Neville-t is célba vette, aki szintén a Sky Sports szakértőjeként dolgozott a mérkőzésen: „Szerintem a United kétségbeejtő volt, egyszerűen borzalmasan játszott. Neville pedig, aki több száz alkalommal lépett pályára a klub színeiben, azt mondja, hogy a négygólos vereség még rendben van? Komolyan?”
Keane szerint azonban a Liverpool még ennél is nagyobb különbséggel, akár nyolc góllal is nyerhetett volna a játék képe alapján: „Persze, hogy nem segít, ha ilyen korán emberhátrányba kerülsz. De azt akarják mondani, hogy ennél nem lehetett volna többet kihozni a mérkőzésből? Legalább egy kis küzdőszellemet és minőséget mutathattak volna.”
A korábbi csapatkapitány azt is nehezményezte, hogy a Manchester United játékosai és a klubhoz kötődő szakértők láthatóan túl könnyen napirendre tértek a vereség felett: „El sem hiszem, amit a klub korábbi játékosaitól hallok, hogy a 4–0 nem is olyan rossz. A szurkolók megtapsolták a játékosokat. De mit tapsoltak meg? A semmit?”
Keane a klub elmúlt éveinek problémáira is kitért, hangsúlyozva, hogy ideje lenne a játékosoknak is vállalniuk a felelősséget a gyenge eredményekért: „Ez a csapat két évvel ezelőtt a 15. helyen végzett. Az elmúlt egy-két évben mindig a vezetőséget, a tulajdonosokat vagy az edzőket hibáztattuk. Mikor jön el az a pillanat, amikor a játékosok is felelősséget vállalnak a döntéseikért?”
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ
LIVERPOOL–MANCHESTER UNITED 4–0 (2–0)
Liverpool, Anfield. Vezette: Barrott
Liverpool: Alisson – R. Araújo (J. Gomez, 86.), Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, A. Mac Allister (Nyoni, 73.) – Ngumoha (Frimpong, 78.), Wirtz, Barcola (V. Munoz, 73.) – Isak (Koumas, 86.). Vezetőedző: Andoni Iraola
Manchester United: Lammens – Yoro, De Ligt, Li. Martínez – Dalot, Tielemans (Mount, 65.), Mainoo (Andrey Santos, 87.), Dorgu (Mazraui, 65.) – B. Fernandes – Mbeumo (Maguire, 22.), Cunha (Zirkzee, a szünetben). Vezetőedző: Mauricio Pochettino
Gólszerző: Szoboszlai (10.), Wirtz (13.), Ngumoha (66.), V. Munoz (82.)
Kiállítva: Yoro (8.)