A floridai Delray Beachen rendezett párharcban pénteken előbb a kétszeres Grand Slam-győztes Coco Gauff győzte le könnyedén Gálfi Dalmát, majd Ann Li múlta felül szintén két játszmában Bondár Annát.

Az összecsapás aztán szombaton a párosmeccsel el is dőlt, miután Gauff és – a párosspecialista – Taylor Townsend 6:4, 6:3-ra megverte Bondárt és Gálfit. Végül Nagy Adrienn kikapott Ashlyn Kruegertől, így 4–0-s hazai győzelemmel ért véget a párharc. Bardóczky Kornél a magyar szövetség Facebook-oldalának nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a házigazdák komolyan vették a párharcot, nagyon erős felállásban léptek pályára. A szakember szerint Gálfi Dalmától nem lehetett várni, hogy Gauff ellen meglepetést okoz és Bondárnak is a papírformát kellett volna borítania a nemrég Arina Szabalenkát is legyőző Ann Li ellen.

„Talán Annának a jó eredményében bízhattunk nagyobb eséllyel, de ott is gyorsan elment az első néhány játék, az ellenfél hihetetlenül agresszívan játszott. Látszott Lin, hogy óriási önbizalma van, de a második szettben Anna fel tudta venni a versenyt vele – mondta Bardóczky Kornél, aki szerint a szombati párosmeccsben lehetett volna több a kétszettes vereségnél. – Párosban volt a legtöbb hiányérzetem. Ugyan az amerikaiak két világsztárral álltak fel, nagyon jól kezdtük a meccset, egyből 3:1-re vezettünk, aztán egy nagyon érdekes gémben került vissza a brék sajnos, és végül egy-egy labdán ment el a játszma. A másodikban nagyobb önbizalommal, agresszívan kezdtek az amerikaiak, de ott még vissza tudtunk brékelni, aztán egy újabb brék megpecsételte a sorsunkat. Azt gondolom, ebben a párosban talán több volt, mint amit az eredmény mutat.”

A kapitány úgy összegzett, ezúttal nem volt esély, hogy a legjobbak közé jusson az együttes, a jövőben azonban képes lehet rá a válogatott.

„Van egy olyan magja a magyar női tenisznek, amiben nagy potenciál van. Az idén nagyon nehéz ellenfeleink voltak. Egy erős holland és egy még erősebb francia válogatottat kellett legyőznünk, hogy eljussunk idáig, a playoffig, amelyben aztán lehető legerősebb csapatot, az amerikait kaptuk. Ráadásul hihetetlenül erős csapattal álltak fel ellenünk, nem bízták a véletlenre a dolgot. A csillagok együttállásának össze kell jönnie ahhoz, hogy még jobb eredményt tudjunk elérni. Reálisan nézve erre ezúttal nem volt esélyünk” – jelentette ki a kapitány. Az amerikaiak az osztályozó megnyerésének köszönhetően jövőre az elitben vívhatnak selejtezőt a világdöntőért.