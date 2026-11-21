NOVEMBER 22., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

14. FORDULÓ

13.30: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Kispest-Honvéd FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

14. FORDULÓ

13.00: Szentlőrinc–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

NB III

17. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Füzesabonyi SC

11.00: Kisvárda Master Good II–Hajdúnánás FK

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Kispest-Honvéd FC II–Vasas FC II

11.00: Újpest FC II–Sándorfalvi SKE

13.00: ESMTK–Csepel SC

13.00: Meton-FC Dabas SE–Monor SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: PTE-PEAC–Budafoki MTE

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

15.00: Hull City–Brighton (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

11. FORDULÓ

15.00: Paris FC–Angers

17.15: Lorient–Rennes

20.45: Olympique Marseille–Le Mans

NÉMET BUNDESLIGA

10. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Mainz (Tv: Match4)

17.30: Werder Bremen–Hamburg (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ

12.30: Juventus–Venezia (Tv: Match4)

15.00: Sassuolo–Genoa

15.00: Bologna–Udinese

18.00: Milan–Frosinone

20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

14.00: Barcelona–Villarreal (Tv: Spíler2)

16.15: Racing Santander–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Málaga (Tv: Spíler2)

21.00: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

TÖRÖKORSZÁG

14.00: Konyaspor–Besiktas (Tv: Sport2)

NŐI NB I

16. FORDULÓ

11.00: Videoton FC Fehérvár–ETO FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

VILÁGKUPA, GURGL

Férfi műlesiklás

10.30: 1. futam (Tv: Eurosport1)

13.30: 2. futam (Tv: Eurosport1)

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

19.00: Buffalo Bills–Miami Dolphins

19.00: Carolina Panthers–Baltimore Ravens

19.00: Chicago Bears–New Orleans Saints

19.00: Dallas Cowboys–Tennessee Titans

19.00: Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

19.00: Kansas City Chiefs–Arizona Cardinals

19.00: Philadelphia Eagles–Pittsburgh Steelers

22.05: Los Angeles Chargers–New York Jets

22.25: Denver Broncos–Las Vegas Raiders

22.25: New York Giants–Jacksonville Jaguars (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: San Francisco 49ers–Minnesota Vikings, Mexikóváros (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT

4.00: TCR, Makaó (Tv: Sport1)

CURLING

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ÖSTERSUND

10.00: Hongkong–Magyarország

19.00: Magyarország–Fülöp-szigetek

DARTS

GRAND SLAM, WOLVERHAMPTON

14.00: elődöntő (Tv: Sport1)

20.30: döntő (Tv: Sport1)

FORMULA–1

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS

5.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

19.00: PGA Tour, RSM Classic (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

16.00: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)

16.30: Corona Brasov (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák

17.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–UTE (Tv: M4 Sport+)

17.30: Háromszéki Ágyúsok (romániai)–FEHA19

18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék

OSZTRÁK LIGA

16.00: Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz)

17.00: Milano (olasz)–Vienna Capitals (osztrák)

17.30: Klagenfurt (osztrák)–FTC-Telekom

17.30: Innsbruck (osztrák)–Red Bull Salzburg (osztrák)

17.30: Linz (osztrák)–Villach (osztrák)

19.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Pustertal Wölfe (olasz)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

10. FORDULÓ

18.00: Budai Farkasok-Rév–ETO University HT

NÉMETORSZÁG, FÉRFI BUNDESLIGA

16.15: Flensburg–RN Löwen (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

17.00: DVTK Hun-Therm–Csata TKK

17.00: ETO Basket–VBW CEKK Cegléd

NBA, ALAPSZAKASZ

21.30: Atlanta Hawks–Detroit Pistons (Tv: Sport2)

0.00: Miami Heat–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG

PORTUGÁL NAGYDÍJ, PORTIMAO (ALGARVE)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

15.30: Moto3 (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

WORLD TOUR SOROZAT, 3. ÁLLOMÁS, SZÖUL

6.00: döntős program (Tv: M4 Sport, 7.15-től)

SÍUGRÁS

VILÁGKUPA, LILLEHAMMER

12.00: nők, HS 140 (Tv: Eurosport1)

14.30: férfiak, HS 140, selejtező (Tv: Eurosport1)

15.45: férfiak, HS 140 (Tv: Eurosport1)

SÚLYEMELÉS

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, TATABÁNYA

10.00: 2. nap

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

DÖNTŐ (Tv: Match4)

15.00: páros; Arevalo, Pavic (salvadori, horvát, 4.)–Arribage, Olivetti (franciák, 6.)

18.00: egyes; Alexander Zverev (német, 1.)–Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)

BILLIE JEAN KING-KUPA-OSZTÁLYOZÓ, DELRAY BEACH

19.30: Egyesült Államok–Magyarország (Tv: M4 Sport+)

TEREPKERÉKPÁR

13.40: nők Beringen (Tv: Eurosport2)

14.55: férfiak, Beringen (Tv: Eurosport2)

TRIATLON

VILÁGKUPA, TAURANGA

2.00: nők

4.00: férfiak

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ, ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

19.00: Semmelweis OSC–EPS-Honvéd