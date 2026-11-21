Vasárnapi sportműsor: három NB I-es meccs, Liverpool–MU
NOVEMBER 22., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
14. FORDULÓ
13.30: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.30: Kispest-Honvéd FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
14. FORDULÓ
13.00: Szentlőrinc–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
NB III
17. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Füzesabonyi SC
11.00: Kisvárda Master Good II–Hajdúnánás FK
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Kispest-Honvéd FC II–Vasas FC II
11.00: Újpest FC II–Sándorfalvi SKE
13.00: ESMTK–Csepel SC
13.00: Meton-FC Dabas SE–Monor SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: PTE-PEAC–Budafoki MTE
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ
15.00: Hull City–Brighton (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
11. FORDULÓ
15.00: Paris FC–Angers
17.15: Lorient–Rennes
20.45: Olympique Marseille–Le Mans
NÉMET BUNDESLIGA
10. FORDULÓ
15.30: Augsburg–Mainz (Tv: Match4)
17.30: Werder Bremen–Hamburg (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
12.30: Juventus–Venezia (Tv: Match4)
15.00: Sassuolo–Genoa
15.00: Bologna–Udinese
18.00: Milan–Frosinone
20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
14.00: Barcelona–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Racing Santander–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Málaga (Tv: Spíler2)
21.00: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
TÖRÖKORSZÁG
14.00: Konyaspor–Besiktas (Tv: Sport2)
NŐI NB I
16. FORDULÓ
11.00: Videoton FC Fehérvár–ETO FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
VILÁGKUPA, GURGL
Férfi műlesiklás
10.30: 1. futam (Tv: Eurosport1)
13.30: 2. futam (Tv: Eurosport1)
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
11. FORDULÓ
19.00: Buffalo Bills–Miami Dolphins
19.00: Carolina Panthers–Baltimore Ravens
19.00: Chicago Bears–New Orleans Saints
19.00: Dallas Cowboys–Tennessee Titans
19.00: Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
19.00: Kansas City Chiefs–Arizona Cardinals
19.00: Philadelphia Eagles–Pittsburgh Steelers
22.05: Los Angeles Chargers–New York Jets
22.25: Denver Broncos–Las Vegas Raiders
22.25: New York Giants–Jacksonville Jaguars (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.20: San Francisco 49ers–Minnesota Vikings, Mexikóváros (Tv: Arena4)
AUTÓSPORT
4.00: TCR, Makaó (Tv: Sport1)
CURLING
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ÖSTERSUND
10.00: Hongkong–Magyarország
19.00: Magyarország–Fülöp-szigetek
DARTS
GRAND SLAM, WOLVERHAMPTON
14.00: elődöntő (Tv: Sport1)
20.30: döntő (Tv: Sport1)
FORMULA–1
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS
5.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
19.00: PGA Tour, RSM Classic (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.00: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)
16.30: Corona Brasov (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák
17.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–UTE (Tv: M4 Sport+)
17.30: Háromszéki Ágyúsok (romániai)–FEHA19
18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék
OSZTRÁK LIGA
16.00: Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz)
17.00: Milano (olasz)–Vienna Capitals (osztrák)
17.30: Klagenfurt (osztrák)–FTC-Telekom
17.30: Innsbruck (osztrák)–Red Bull Salzburg (osztrák)
17.30: Linz (osztrák)–Villach (osztrák)
19.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Pustertal Wölfe (olasz)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
10. FORDULÓ
18.00: Budai Farkasok-Rév–ETO University HT
NÉMETORSZÁG, FÉRFI BUNDESLIGA
16.15: Flensburg–RN Löwen (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
17.00: DVTK Hun-Therm–Csata TKK
17.00: ETO Basket–VBW CEKK Cegléd
NBA, ALAPSZAKASZ
21.30: Atlanta Hawks–Detroit Pistons (Tv: Sport2)
0.00: Miami Heat–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG
PORTUGÁL NAGYDÍJ, PORTIMAO (ALGARVE)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
15.30: Moto3 (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
WORLD TOUR SOROZAT, 3. ÁLLOMÁS, SZÖUL
6.00: döntős program (Tv: M4 Sport, 7.15-től)
SÍUGRÁS
VILÁGKUPA, LILLEHAMMER
12.00: nők, HS 140 (Tv: Eurosport1)
14.30: férfiak, HS 140, selejtező (Tv: Eurosport1)
15.45: férfiak, HS 140 (Tv: Eurosport1)
SÚLYEMELÉS
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, TATABÁNYA
10.00: 2. nap
TENISZ
ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO
DÖNTŐ (Tv: Match4)
15.00: páros; Arevalo, Pavic (salvadori, horvát, 4.)–Arribage, Olivetti (franciák, 6.)
18.00: egyes; Alexander Zverev (német, 1.)–Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)
BILLIE JEAN KING-KUPA-OSZTÁLYOZÓ, DELRAY BEACH
19.30: Egyesült Államok–Magyarország (Tv: M4 Sport+)
TEREPKERÉKPÁR
13.40: nők Beringen (Tv: Eurosport2)
14.55: férfiak, Beringen (Tv: Eurosport2)
TRIATLON
VILÁGKUPA, TAURANGA
2.00: nők
4.00: férfiak
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ, ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
19.00: Semmelweis OSC–EPS-Honvéd