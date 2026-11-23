Majdnem háromszáz pontot hozott Denver chicagói vendégjátéka: az első két negyedben még váltakozó vezetéssel haladtak a felek, aztán a harmadik felvonásban a Nuggets 12 ponttal is meglépett, de ennél nagyobb különbséget nem sikerült kialakítania a Nikola Jokics és Jamal Murray párosa által húzott vendégeknek. Sőt, a záró negyedben a tripla dupláig jutó Josh Giddey (23 pont, 14 lepattanó, 22 assziszt) vezetésével meg is fordította az állást a Bulls, hogy aztán a rendes játékidő utolsó 40 másodpercében hétpontos hátrányt ledolgozva ő maga állítsa be a hosszabbítást eredményező 131–131-es eredményt. Ebben pedig már a 45 pontig jutó Murray és a szintén tripla duplát elérő Jokics felőrölte a Bulls ellenállását, és behúzta a meccset. A Nuggets szerb ásza egyébként pályafutása 202. tripla dupláját jegyezte, és már csak hat tripla duplára van Russell Westbrook kétszáznyolcas NBA-csúcsától.

Az idényt kiemelkedő formában, 13–2-es győzelmi mutatóval kezdő Bostonnál valami elromlott a múlt héten: az ötmeccses nyeretlen szériával a meccsre érkező Golden State Warriors otthonában ugyanis ismét kikapott a csapat, így immár ő számít a legpocsékabb formában lévő együttesnek, nem a sérült Steph Curryt nélkülöző San Franciscó-i gárda. A 88–87-es eredménnyel záruló mérkőzés az elmúlt két évben kiemelkedő, legalábbis mindkét csapat alacsony pontszámát tekintve: két éve nem volt olyan NBA-meccs, amelyen egyik csapat sem érte el legalább a 90 pontot.

A meglehetősen tartalékos Miami Heat a tripla duplát elérő és 24 pontig jutó Bam Adebayo, valamint a 21 pontot szóró Pelle Larsson vezetésével 123–113-ra legyőzte a legerősebb felállásától úgyszintén messze lévő Oklahoma City Thundert, és ezzel már hétmeccsesre nyújtotta győzelmi szériáját. Tegyük hozzá, a Thunderből a kétszeres MVP Shai Gilgeous-Alexander nyakizomhúzódás, a Heatből pedig Janisz Adetokunbo ágyékproblémák miatt hiányzott – mindketten idénybeli első meccsüket hagyták ki.

NBA

ALAPSZAKASZ

Miami Heat–Oklahoma City Thunder 123–113

Chicago Bulls–Denver Nuggets 145–151 – hosszabbítás után

Utah Jazz–Dallas Mavericks 114–116

Washington Wizards–Orlando Magic 116–96

New York Knicks–Indiana Pacers 113–106

Golden State Warriors–Boston Celtics 88–87