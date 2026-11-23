Szoboszlai Dominik góljával került előnybe a Liverpool a Manchester United ellen, a magyar labdarúgó szabadrúgásból volt eredményes.

„Mindenkit le szeretnénk győzni. Természetesen a Manchester United elleni találkozó mindig nagy meccs, a legnagyobb Angliában. Nagyon örülök a három pontnak, és már a szerdai BL-mérkőzésre figyelünk” – mondta a cseh és szlovák Canal+Sportnak.

Szoboszlai hozzátette, hogy mindenki ellen megvan a szükséges motivációjuk, de…

„A Manchester United elleni mérkőzések mindig különlegesek a csapat és a szurkolók számára is. Jól felkészültünk, az első perctől kezdve mentünk előre, ezt jól lehetett látni a pályán is.”

Beszélt a góljáról is.

„Tudtam, hová lövöm a szabadrúgást. Amikor letettem a labdát, láttam, hogyan áll a sorfal. Rúghattam volna a fal fölött is, de nagyon közel volt. Ezért úgy döntöttem, hogy oda rúgom, ahol a kapus áll, és be is jött.”

Kiemelte Florian Wirtz és Rio Ngumoha játékát is.

„Florian a Crystal Palace ellen, a válogatottban és a Manchester United ellen is remekül futballozott. Örülök, hogy mellette játszhatok, és remélem, hogy ez sokáig így lesz. Rio fiatal, de nagyon bízom benne, és ha lehetőségem van rá, segítek neki. Még sokat kell tanulnia, de nagy tehetség, ez látszik, amikor helyzetbe kerül.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

LIVERPOOL–MANCHESTER UNITED 4–0 (2–0)

Liverpool, Anfield. Vezette: Barrott

Liverpool: Alisson – R. Araújo (J. Gomez, 86.), Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, A. Mac Allister (Nyoni, 73.) – Ngumoha (Frimpong, 78.), Wirtz, Barcola (V. Munoz, 73.) – Isak (Koumas, 86.). Vezetőedző: Andoni Iraola

Manchester United: Lammens – Yoro, De Ligt, Li. Martínez – Dalot, Tielemans (Mount, 65.), Mainoo (Andrey Santos, 87.), Dorgu (Mazraui, 65.) – B. Fernandes – Mbeumo (Maguire, 22.), Cunha (Zirkzee, a szünetben). Vezetőedző: Mauricio Pochettino

Gólszerző: Szoboszlai (10.), Wirtz (13.), Ngumoha (66.), V. Munoz (82.)

Kiállítva: Yoro (8.)