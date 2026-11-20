Szoboszlai Dominik váratlanul megjelent egy liverpooli gyerekcsapat edzésén – képek, videó
Nem akármilyen meglepetés fogadta a liverpooli Byrom FC gyereklabdarúgóit, amikor a Liverpool FC magyar középpályása, Szoboszlai Dominik váratlanul megjelent az edzésükön, egy korábbi meghívásnak eleget téve.
A történet még októberben kezdődött, amikor az U7 és U11 közötti korosztályokkal foglalkozó amatőr labdarúgóklub, a Byrom FC az Instagramon üzent Szoboszlai Dominiknak. Az üzenetben az állt, hogy a magyar középpályás a gyerekek nagy kedvence, és szeretnék, ha ellátogatna az egyik edzésükre.
Hatalmas volt a gyerekek meglepetése, amikor a héten Szoboszlai megérkezett az egyik tréningjükre, pedig nem jelezte előre az érkezését.
A magyar labdarúgó találkozott a gyerekekkel és edzőikkel, a Byrom FC pedig az Instagramon mondott köszönetet Szoboszlai látogatásáért.
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