A történet még októberben kezdődött, amikor az U7 és U11 közötti korosztályokkal foglalkozó amatőr labdarúgóklub, a Byrom FC az Instagramon üzent Szoboszlai Dominiknak. Az üzenetben az állt, hogy a magyar középpályás a gyerekek nagy kedvence, és szeretnék, ha ellátogatna az egyik edzésükre.

Hatalmas volt a gyerekek meglepetése, amikor a héten Szoboszlai megérkezett az egyik tréningjükre, pedig nem jelezte előre az érkezését.

A magyar labdarúgó találkozott a gyerekekkel és edzőikkel, a Byrom FC pedig az Instagramon mondott köszönetet Szoboszlai látogatásáért.