OLASZORSZÁG

Corriere dello Sport: „Verstappen diadalmaskodott Las Vegasban. Antonelli a negyedik. A Ferrari katasztrofális teljesítményt nyújtott... Maranellóban nehéz döntéseket kell hozni a jövőről.”

Gazetta dello Sport: „Fred Vasseurt még sosem látták ennyire dühösnek. A Charles Leclerc és Lewis Hamilton közötti ütközés teljesen kiborította a Ferrari csapatfőnökét. Amikor arról kérdezték, helyénvaló lenne-e pénzbüntetéssel sújtani a versenyzőket, Vasseur nem zárta ki ezt a fegyelmi intézkedést.”

La Stampa: „Több tucat – sőt, akár több száz – előzési manőverre is sor került a Formula–1 történetének egyik leglátványosabb nagydíján, amely Max Verstappen 75., rendkívüli győzelmét jelentette. Mégis csupán két versenyzőpárosnál történt koccanás: Sergio Pérez és Rafael Câmara, valamint Lewis Hamilton és Charles Leclerc között – utóbbiak pedig ismét egy olyan párharc középpontjában találták magukat, amely végzetes következményekkel járt a Ferrari számára.”

NAGY-BRITANNIA

Guardian: „Max Verstappen csaknem tökéletes teljesítményt nyújtva nyert a Las Vegas-i Nagydíjon. A Ferrari számára azonban ismét katasztrófát hozott a futam: a 38. körben, amikor Charles Leclerc megpróbálta megelőzni Lewis Hamiltont a hetes kanyarban, a két pilóta összeütközött. Már amúgy is feszült viszonyuk újabb mélypontra jutott – nem sokkal azután, hogy a csapatfőnök, Fred Vasseur mindkét versenyzőt megfeddte a Mexikóban történtek miatt.”

Independent: „Max Verstappen minden idők egyik legkiemelkedőbb teljesítményével győzött az izgalmas Las Vegas-i Nagydíjon – egy olyan futamon, amelyen Lewis Hamilton és Charles Leclerc összeütközött, miután a brit pilóta korábban azt mondta ferraris versenyzőtársának, hogy »húzzon a francba«...”

SPANYOLORSZÁG

As: „Verstappen a káosz királya. Az utóbbi idők legextrémebb versenye volt ez – a rajtvonaltól egészen a kockás zászlóig tartó, folyamatos oda-vissza előzgetés. A páratlan háttér előtt Las Vegas megmutatta azokat az izgalmas párharcokat, amelyekből ebben a szezonban annyira hiány volt.”

Marca: „Verstappen diadala a kaotikus Las Vegas-i futamon.”

Sport: „Max Verstappen megszerezte szezonbeli negyedik győzelmét Las Vegasban: mesteri módon navigált egy olyan futamon, amelyet folyamatos helycserék – köztük oda-vissza zajló előzések – jellemeztek, és amely a Mercedes, valamint a Ferrari számára is katasztrofális véget ért.”

FRANCIAORSZÁG

L'Équipe: „Saturday Night Show – amely valóban méltó volt a helyszínhez. Ötven kör pattogatott kukoricával a kézben – egy szombat esti Las Vegas-i futam sokkal könnyebben emészthető, mint mondjuk kora reggel, a tévé előtt ülve, otthon Franciaországban. És ami a legfontosabb: rengeteg előzés. Egészen az utolsó kanyarokig nehezebb feladat volt megtippelni az első öt helyezett pontos sorrendjét, mint nyerni egy bingójátékon.”

NÉMETORSZÁG

Bild: „Minden idők legőrültebb Formula–1-es versenye. Ezt a Las Vegas-i futamot soha senki nem fogja elfelejteni. Olyan, mint a Mario Kart LSD-vel.”

SVÁJC

Blick: „Az élmezőnyben az elejétől a végéig szüntelen izgalom jellemezte a futamot. A versenyt – amelyet az energiagazdálkodással kapcsolatos taktikai manőverek miatti gyakori helycserék jellemeztek – egy körömrágós végjáték döntötte el, amelyből végül Max Verstappen került ki győztesen, megszerezve ezzel 75. futamgyőzelmét. A cinikusok megjegyezhetik: a szerencsejáték és a látványosság e fellegvárában a szabályokat úgy alkották meg, hogy mesterséges izgalmat generáljanak.”