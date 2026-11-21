A zöld-fehérek a Holstein Kielt verték meg 3–0-ra a 12. fordulóban, s bár tavaly novemberi keresztszalag-szakadását követően Dárdai az ősszel négy bajnokin és két kupamérkőzésen csereként már pályára lépett, a kezdőcsapatba csak most került be ismét.

Győzelmével a Wolfsburg a negyedik helyen áll a második vonalban, az idény végén az első kettő feljut, a harmadik osztályozót játszik az élvonalba kerülésért.

Keresztes Krisztián kezdőként lépett pályára a Greuther Fürth színeiben. A 26 éves védő gólpasszt is adott az első félidőben, egy szöglet után ő fejelte tovább a labdát, amelyet Ole Pohlmann tessékelt a hálóba. A Hannover azonban a második félidőben fordított, és otthon tartotta a három pontot. A Fürth a 12. helyen áll a tabellán 12 ponttal, azonban két csapat is 11 ponttal áll kieső helyen.

Német 2. Bundesliga (II. osztály)

Hannover–Greuther Fürth 2–1

Fürth: Keresztes Krisztián kezdőként végigjátszotta a mérkőzést, a 34. percben gólpasszt adott.

Wolfsburg–Holstein Kiel 3–0

Wolfsburg: Dárdai Bence kezdőként 64 percet töltött pályán.