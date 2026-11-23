„Hatalmas lökést adott ez a csapatnak, miután a bajnokság nem indult úgy, ahogyan szerettük volna, kemény ellenfelekkel is találkoztunk – ecsetelte lapunknak Kiss Angelika. – Most kijött, amiért dolgozunk, leesett az a bizonyos nagy kő a szívünkről. Húsz ponttal is vezettünk, a hazaiak visszajöttek, nincs rossz együttesük. Az volt a kulcs, hogy kitartottunk a taktika mellett, amit megbeszéltünk Nenad Markovics edzővel, hogy mit támadjunk, kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel negyven percen át sikerült megvalósítanunk. Nagyon fiatal a csapatunk, rengeteg tapasztalatot kell még szereznünk."

Az erőcsatár megdicsérte az új igazolásukat, az amerikai Dominique Dariust, aki amellett, hogy jó játékos, a mentalitása is szuper, nagyon jó energiákat visz fel a pályára, és azon kívül is pozitív karakter. Hipp-hopp beilleszkedett az együttesbe, hozza a pontokat, és ennél még fontosabb, hogy sokat segít az ifjú játékosoknak. A Vasas már a háromhetes szünet előtt megmutatta oroszlánkörmeit, csak nyolc ponttal kapott ki a Soprontól a Pasaréti úton, ennek ellenére nem jött rosszul a pihenő az együttesnek.

„Tudott velünk gyakorolni Domi, játszhattunk egy edzőmeccset, amelyen megvertük a Csatát, és most ki is jött, hogy jó úton járunk – taglalta Kiss. – Mindig a rájátszásba jutás a célunk, s bár nem alakult jól a kezdés, hosszú a bajnokság, és most jönnek a nekünk igazán fontos mérkőzések, szóval nem lehetetlen a playoff elérése, dolgozunk tovább! Következik a Győr, nagyon erős ellenfél, szerencsére itthon játszunk, ami nagy plusz, mert nehéz nyerni nálunk. Letámadással és gyors játékkal készülünk, a TFSE legyőzése hatalmas önbizalmat adhat nekünk, a megfelelő mentalitással meglehet a meccs.”

A korábban a válogatottnál is számításba vett magasember nagyon jól érzi magát a Vasasnál, Markovics mesterrel megtalálta a közös hangot, kölcsönös a bizalom, tehát a lehető legjobb döntés volt oda igazolni tavaly nyáron. Sok olyan szituációt teremt az edző is, ami Kiss komfortzónáján kívül esik és rengeteget tud fejlődni általa – ez is volt az elképzelése, amikor a Vasashoz szerződött.

„Az egyik ilyen, hogy csapatkapitány lehettem ebben az idényben, ami hatalmas elismerés, de rengeteg feladattal és egészséges nyomással jár. A mentalitásommal, a játékommal példát kell mutatnom, eddig nem kellett ilyen erős karakternek lennem. Szerencsére egyre jobban kezdem megtalálni magam, ebben a lányok is segítenek. Belülről én is megtapasztaltam, amit korábban hallottam, igazi családként funkcionál a Vasas, a szakmai stáb tagjai sokat kommunikálnak egymással, mindenkinek van beleszólása, mi is segítjük a munkát, nagyon jól működik a klub” – így Kiss Angelika.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

TFSE–VASAS AKADÉMIA 62–63 (16–21, 11–21, 17–21, 18–4)

Dr. Koltai Jenő Sportközpont, 200 néző. V: Kapitány, Gruber, Gombos M.

TFSE: K. Jackson 3/3, Gábor 5, BERNÁTH 24/9, MÁNYOKY R. 14/3, Janzsó 3/3. Csere: Vladár 2, Reisma 4, Tenyér 7/3, Vígh B., Völgyi L. Edző: Laczka Miklós

VASAS: Hőgye P. 6, DARIUS 18/3, Czirkos 2, MADÁR E. 11/3, KISS A. 12/3. Csere: Szerencsés 3, Szirony 2, KENDELÉNYI 9, Szoboszlai L. Edző: Nenad Markovics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–6. 7. p.: 9–15. 12. p.: 16–20. 16. p.: 22–32. 19. p.: 24–35. 23. p.: 27–45. 28. p.: 37–55. 32. p.: 50–59. 38. p.: 54–61. Kipontozódott: Reisma (38. p.), Darius (39. p.)