A mérkőzés utáni díjátadón Alcaraz nemcsak a saját csapatának és a közönségnek mondott köszönetet, hanem külön kitért ellenfelére is: „Először is Saschával szeretném kezdeni. Hihetetlen éved volt, először jutottál fel a világranglista élére, két Grand Slam-tornát nyertél, és nagyon erősen fejezted be az idényt. Nagyszerű munkát végeztél a csapatoddal, és szerintem senki sem érdemli meg nálad jobban ezt a pozíciót. Gratulálok a fantasztikus évedhez, igazán megérdemled!”

Alcaraz természetesen saját stábjáról sem feledkezett meg. Kiemelte, hogy a folyamatos fejlődéshez elengedhetetlen a csapata mindennapos támogatása, és azt is elismerte, hogy nem mindig könnyű vele dolgozni: „Néha elég nehéz eset tudok lenni, így nem egyszerű engem irányítani, de ti mindennap megkönnyítitek a dolgomat. Rengeteget utaztok, otthon hagyjátok a családotokat, és mindent megtesztek azért, hogy a saját utamat járhassam, és azzá az emberré, illetve játékossá váljak, aki ma vagyok. Ez nektek és az itt körülöttem lévő családomnak köszönhető.”

A spanyol teniszező az olasz közönségnek is külön köszönetet mondott. Elmondása szerint Torinóban és általában Olaszországban mindig különleges szeretetet kap, ami neki rendkívül sokat jelent: „Minden alkalommal, amikor edzésre vagy mérkőzésre érkezem, hihetetlenül nagy szeretetet kapok. Különlegesnek érezzük magunkat itt, Olaszországban, nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. Olyan, mintha otthon lennénk, ahol nyugodtan kikapcsolódhatunk és jól érezhetjük magunkat. Szerettem volna ezért köszönetet mondani, és már alig várom, hogy jövőre újra találkozzunk.”

A döntő elvesztése ellenére Zverev is nyugodtan értékelte a történteket. A német teniszező beszédében külön méltatta ellenfelét, és egészen sportszerű kijelentést tett a mindössze 23 éves spanyolról: „Gratulálok Carlosnak, fantasztikus teljesítményt nyújtott! Az idén elérted a karrier Grand Slamet, most pedig az ATP-világbajnokságot is megnyerted. Mindent elértél. A sportágunk abszolút legendája vagy, ráadásul 23 évesen. Ha holnap visszavonulnál, akkor is rendben lennél, nyugodtan pihenhetnél!”

A német természetesen saját csapatának is köszönetet mondott. Elismerte, hogy fizikailag megterhelő időszakon van túl, és az év során felhalmozódó fáradtság is érezhető volt rajta: „Ma nem azt az eredményt értük el, amit szerettünk volna, de úgy gondolom, mindenki hihetetlenül nagy munkát végzett azért, hogy az elmúlt hetekben talpon maradjak. A testem már érezte az egész szezon terheit. Jövőre újra megpróbáljuk, és remélhetőleg még egy kicsit jobban sikerül.”

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

EGYES, DÖNTŐ

Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Alexander Zverev (német, 1.) 6:2, 7:6 (9–7)