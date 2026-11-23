Andoni Iraola a mérkőzés után elismerte, hogy a korai kiállítás alapvetően meghatározta a találkozó alakulását, ugyanakkor hangsúlyozta: csapatának így is megfelelően kellett kezelnie a kialakult helyzetet: „Sok minden van, aminek örülhetünk. Természetesen a mérkőzés képe megváltozott, hiszen hosszú ideig tíz ember ellen játszottunk, de ettől még el kellett végeznünk a munkánkat. Ki kellett alakítanunk a helyzeteinket, értékesítenünk kellett őket, és különösen fontos volt, hogy ne adjunk nekik egyetlen pillanatot sem, amikor újra reménykedhetnek. Úgy gondolom, ezt nagyon jól megoldottuk.”

A spanyol szakember arról is beszélt, hogy a nemzetközi szünet megnehezítette a felkészülést, különösen azért, mert az új United-edző, Mauricio Pochettino elképzelései és kezdőcsapatának pontos felállása előzetesen nehezen volt kiszámítható. Iraola szerint azonban játékosai egyre gyorsabban alkalmazkodnak az ellenfelek taktikai változtatásaihoz.

A győzelem után a Liverpool vezetőedzője az Anfield közönségével is együtt ünnepelt. Elmondása szerint különösen fontos volt számára, hogy a szurkolók egy ilyen rangadón felszabadultan örülhessenek, hiszen a csapat hazai eredményei korábban elmaradtak az idegenbeli teljesítményétől: „Úgy érzem, még tartozunk nekik, hiszen nagyon sokat támogattak bennünket, különösen hazai pályán. Egy ilyen nagy mérkőzés mindenki számára fontos a klubnál, ezért jó érzés, hogy ilyen győzelmet adhattunk nekik. A Premier League-ben általában az utolsó pillanatig küzdeni kell, így különösen jólesik egy olyan találkozó, amelyet valóban ki lehet élvezni.”

A mérkőzés egyik legnagyobb pozitívuma a fiatal Rio Ngumoha teljesítménye volt, aki góllal koronázta meg a szereplését. Iraola kiemelte, hogy a támadó mindkét szélen képes futballozni, és egyre jobban érti, mikor érdemes befelé indulnia, illetve mikor kell az alapvonal felé törnie. A vezetőedző szerint az emberelőnyös helyzetek különösen kedveztek Ngumohának, hiszen többször is lehetősége nyílt arra, hogy egy az egyben támadja meg az ellenfél védőit. A szakmai stáb ugyanakkor azon dolgozik, hogy a fiatal játékos ne csak egyéni megmozdulásaival, hanem a tizenhatoson belüli érkezéseivel is egyre veszélyesebbé váljon.

Iraola külön méltatta Bradley Barcola önzetlenségét is, aki Ngumoha góljánál az egyéni befejezés helyett a jobb helyzetben érkező társát választotta: „Ez olyan gólpassz volt, amelyért Barcolát külön dicséret illeti. Korábban már több nagyon jó helyzetbe került, de nem tudott betalálni. Amikor aztán újra lehetősége nyílt a gólszerzésre, észrevette Rio érkezését, majd úgy döntött, hogy még tisztább helyzetbe hozza őt. Nagyon tetszett a nyugalma, különösen egy olyan szituációban, amikor a körülötte lévők valószínűleg azt kiabálták neki, hogy lőjön.”

A Liverpool másik fontos szereplője Florian Wirtz volt, akinek teljesítményét Iraola szintén elismerően értékelte. A szakember szerint a német támadó már hosszabb ideje kiegyensúlyozott formában futballozik, így nem kizárólag a legutóbbi mérkőzésen szerzett góljából és gólpasszából érdemes kiindulni.

A másik oldalon Mauricio Pochettino érthetően csalódottan értékelte első mérkőzését a Manchester United vezetőedzőjeként. Az argentin szakember vállalta a felelősséget a vereségért, de arra kérte a sajtót és a szurkolókat, hogy vegyék figyelembe a találkozó körülményeit is: „Négy gólt kaptunk tíz emberrel, miután nyolcvan percet játszottunk emberhátrányban az Anfieldben. Vállalom a felelősséget, ezzel nincs probléma, de nem szeretném összehasonlítani a mostani helyzetet a múlttal. A mai mérkőzésről kell beszélnünk. Figyelembe kell venni a körülményeket, mert különben nagyon könnyű félrebeszélni. Nyolc perc után tíz emberre fogyatkoztunk, kaptunk egy gólt, és még nyolcvan perc volt hátra. Szerintetek ez könnyű helyzet?”

Pochettino a játékvezetői döntésekkel sem volt elégedett. Véleménye szerint Leny Yoro kiállítása előtt a Manchester Unitednek büntetőt kellett volna kapnia, miután Jérémy Jacquet szabálytalankodott Bryan Mbeumóval szemben. Az argentin szakember úgy látta, hogy a Liverpool védője elleni szabálytalanságot nem torolták meg, miközben a másik oldalon Yoro piros lapot kapott.

A súlyos vereség ellenére Pochettino igyekezett pozitívumokat is találni csapata teljesítményében. Kiemelte, hogy játékosai emberhátrányban sem adták fel a küzdelmet, és továbbra is elkötelezettek a klub iránt. A Manchester United jelenleg a Premier League kiesőzónájában tartózkodik, így a következő mérkőzések különösen fontosak lesznek a felzárkózás szempontjából: „Még sok mérkőzés van hátra. El kell fogadnunk a valóságot, és össze kell tartanunk. A mai napból azt tanultam meg a játékosaimról, hogy szeretnek küzdeni, elkötelezettek a csapat és a klub iránt, és nyerni akarnak. Nehéz helyzetben vagyunk, de ma is próbálkoztunk, és mindent beleadtunk. Nagyon csalódottak, de azt mondtam nekik: fel a fejjel, tovább kell dolgoznunk.”

A vezetőedző Matthijs de Ligt kezdőcsapatba nevezését is megvédte. A holland védő teljesítményét több kritika érte, mivel a Liverpool góljai közül háromnál sem állt a helyzet magaslatán. Pochettino szerint azonban a döntésnek megvoltak a szakmai indokai: De Ligt jó formában edzett, a szakmai stáb pedig a rendelkezésre álló lehetőségek alapján állította össze a védelmet.

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

LIVERPOOL–MANCHESTER UNITED 4–0 (2–0)

Liverpool, Anfield. Vezette: Barrott

Liverpool: Alisson – R. Araújo (J. Gomez, 86.), Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, A. Mac Allister (Nyoni, 73.) – Ngumoha (Frimpong, 78.), Wirtz, Barcola (V. Munoz, 73.) – Isak (Koumas, 86.). Vezetőedző: Andoni Iraola

Manchester United: Lammens – Yoro, De Ligt, Li. Martínez – Dalot, Tielemans (Mount, 65.), Mainoo (Andrey Santos, 87.), Dorgu (Mazraui, 65.) – B. Fernandes – Mbeumo (Maguire, 22.), Cunha (Zirkzee, a szünetben). Vezetőedző: Mauricio Pochettino

Gólszerző: Szoboszlai (10.), Wirtz (13.), Ngumoha (66.), V. Munoz (82.)

Kiállítva: Yoro (8.)