Amikor 40 évvel ezelőtt, 1986. november 22-én Mike Tyson a 28. profi mérkőzésén először bokszolt a Bokszvilágtanács (WBC) világbajnoki címéért, s a második menetben technikai KO-val legyőzte Trevor Berbicket, alig 20 évesen minden idők legfiatalabb nehézsúlyú világbajnoka lett. Tyson felbukkanásakor a királykategória válságát élte. Nem volt a láthatáron egyetlen olyan bunyós sem, akiért rajongani lehetett, vagy akinek stílusa elismerést váltott volna ki. Iron Mike fekete cipőben, a klottnadrágra kísértetiesen hasonlító fekete gatyájában a külső szemlélő számára kocsmai stílusban kergette a szorítóban ellenfeleit, addig püfölte őket, amíg ki nem verte belőlük a lelket.

Brooklyn Brownsville nevű negyedében született, apja Purcell Tyson hamar eltűnt a család életéből, édesanyja, Lorna Smith nevelte élettársával, Jimmy Kirkpatrickkel, A karrierjéből nem éppen következik, de gyerekkorában szabad idejét a galambokkal töltötte, más kérdés, hamar kiderült, hogy nem halvérű: egy suhanc agyoncsapta az egyik galambot, mire Tyson meg majdnem a srácot… Kiderült, hogy bivalyerős, időnként megmutatta az erejét – csak éppen az utcán. Több mint százszor keveredett utcai csetepatéba, rendre letartóztatták. Nem véletlen, hogy javítóintézetbe került, a szabályok közé szorított bunyóval úgy ismerkedett meg, hogy bizonyos Muhammad Ali azzal járta a tanintézményeket, hogy jó útra térítse a fiatalokat. Egy felügyelő, Bobby Stewart tanította bokszolni, ősereje már akkor kiderült, a tinédzser évei közepén járó Mike úgy eltalálta, hogy betört az orra. Stewart bemutatta a híres edzőnek, Cus D’Amatónak, aki megjegyezte: „Íme a nehézsúly bajnoka.” Értett az ökölvíváshoz, korábban Floyd Pattersont ültette fel a nehézsúlyú vb-trónra, félnehézsúlyban pedig Papp Lászlónak az 1956-os melbourne-i olimpián legyőzött ellenfelét, José Torrest.

Az edző – aki egyébként, miután Mike 16 évesen elvesztette az édesanyját, hivatalosan a gyámja lett – szerint az ideális nehézsúlyú világbajnok közepes magasságú, más kérdés, hogy Tyson kicsit alacsonyabb volt, villámgyors, dinamikusan üt és az álla sincsen porcelánból. D’Amato azzal is tisztában volt, a bunyóhoz a remek fizikum mellett mentális képességekre is szükség van, már csupán azért is, mert ugyan az ütések jobban fájnak, de valahogy ki kell kecmeregni abból a lelkiállapotból, hogy verik az embert. Éppen ezért Mike-ot olyan kocsmákba is elvitte, amelyekben fogadtak a résztvevőkre, s bizony nem adtak a magasságbeli különbségre, mint ahogyan súlycsoportok sem igen voltak. A szakember a habitusához megfelelő stílust pallérozta, azaz forszírozta a több ütéses kombinációkat, a védekezést pedig törzsből elhajlás és az állig felemelt két ököl tette hatékonnyá. Bizton állítható, hogy a kocsmai bunyók jelentősen hozzájárultak a Tyson-féle karakter kimunkálásához.

Itt még Trevor Berbick neve állt elöl...

Mike próbálkozott az amatőrök között is, 1984-ben 17 évesen egyhangú pontozással kikapott Henry Tillmantól, a korabeli felvételen érdekes látvány Iron Mike fejvédőben, más kérdés, hogy dagadó izmait az atlétatrikó nem takarja el. Az olimpiai válogatón is megverte Tillmann (már profiként Tyson visszavágott neki), aki az 1984-es Los Angeles-i játékokon aranyérmes lett. Tyson amatőr mérlege 24 győzelem, 3 vereség. Csupán érdekesség, de 1984-ben Tamperében Szikora István (a későbbi Bunyós Pityu) ellen is a kötelek közé lépett, s 4:1 arányban legyőzte a magyart, ám ismerve Vas Miska karrierjét, már az is nagy szó volt, hogy végigállta a három menetet.

Első profi összecsapásán 1985. március 6-án Albanyban az első menetben kiütötte Héctor Mercedest. Első címmérkőzése előtt 27 alkalommal hagyta el győztesen a ringet, 25-ször nem volt szükség pontozókra. Gőzerővel ment előre, vitte a gyilkos ösztön, nem is tagadta, meg akarta semmisíteni ellenfeleit. Első hivatásos évét 15 győzelemmel zárta, a profiboksz.hu felhívta a figyelmet a Ring magazin 1986. februári számára, amelyben a főszerkesztő, Nigel Collins így vélekedett a 13–0-s (valamennyi győzelmét kiütéssel aratta) mérleggel álló Iron Mike-ról: „Amikor megüti az ellenfeleit, ők nem összerogynak vagy a ringpadlóra vágódnak. Végigrepülnek a szorítón és gyakran pattognak a földön vagy a köteleken, mielőtt a vászonra rogynak. Egy kicsit olyan, mintha azt látnánk, ahogy Popeye csépeli Brutust, vagy Batman náspángolja a Pingvint. Az erőszak intenzitása annyira eltúlzott, hogy már-már szürreálisnak tetszik.” Hát, igen: Tysonnak az ökölvívás nem a védekezés édes tudományát jelentette… A cikkíró hivatkozott Cus D’Amato jóslatára, aki megjósolta védence vb-címét, ám tisztában volt a szorító világával: „Ha Tyson ringbe lép egy olyan ökölvívóval szemben, aki valósi kihívást jelent neki, csakis ezután tudjuk meg, Cus D’Amatónak igaza volt-e.” Az is tény, 11 hónappal a vb-címmeccs előtt egyáltalán nem szerepelt a ranglistán. A WBC (Bokszvilágtanács) nehézsúlyú övéért kiírt találkozót egyébként a mentor már nem érhette meg, 1985. november 4-én elhunyt.

Amikor Mike 1986 februárjában elintézte Jesse Fergusont, a ranglista 20. helyére került, futószalagon vívta a meccseket, június 13-án Reggie Grosst egy ütéssel intézte el, ellenfele ütészáporral indított, Tyson elhajlással védekezett, aztán a kellő pillanatban egy balhoroggal lecsapott. Joe Frazier fiával, Marvisszel is összehozta a sors, fél perc alatt végzett vele… Ez júliusban történt, még néhány gyors siker, és megcélozhatta a vb-övet, amelynek címvédője Trevor Berbick volt, aki korábban Muhammad Alit i legyőzte. Az utóbbi a meccs előtt ezt súgta az ifjú kihívó fülébe: „Üsd ki a kedvemért!” Az amerikai első címvédésén állt ki Mike ellen, más kérdés, hogy amíg a második menetben végleg el nem intézték, kevés időt töltött lábon…

Övé volt a Sports Illustrated címlapja

Nigel Collins így látta: „Kevesen mentek el Mike Tyson Trevor Berbickkel szembeni második menetes megsemmisítő győzelme mellett a Las Vegas-i Hilton Centerből anélkül, hogy azt éreznék, egy meghatározó epizódot láttak a boksztörténelemből, anélkül, hogy egy kivégzésnek voltak a szemtanúi. Tyson egy mészáros sebészi pontosságával rendezte el Berbicket. Olyan hevességgel pusztított a kihívó, hogy az egyetlen kérdés, amely kiült az ajkakra ez volt: »Le tudja valaki győzni ezt az embert? «” Igen, ekkortájt terjedt el, még meg sem született, aki legyőzheti. Collins úgy vélte, a találkozóra mindenki emlékezik majd: „Ha nem is a küzdelemre magára, mert az nem is létezett, hanem a pillanat történelmi jelentőségére. Mint ahogy Dempsey könyörtelen pusztítása Willard ellen, Louis győzelme Braddockkal szemben és Marciano hátrányból visszakapaszkodása Walcott ellen, úgy Tyson kiütéses győzelme is új érát indított el – a Tyson-érát.”

Valóban eljött az ő ideje: három és fél hónap múlva övé lett a Bokszvilágszövetség (WBA) címe, majd Tony Tucker legyőzését követően 1987 augusztusában a Nemzetközi Bokszszövetség (IBF) öve. A szintén veretlen, 31 győzelemmel álló Michael Spinks másfél percig bírta ellene, a Ring magazin öve is Tysoné lett. Amikor az angolok kedvencét Frank Brunót is lecsapta, még senki sem sejtette, nemhogy megszületett, aki legyőzheti, de egy év múlva le is győzi… Jött James Douglas.