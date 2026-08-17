Légióskörkép: Baráth, Bobál, Pintér, Szabó, Szánthó – öt magyar gólszerző
Az Egyesült Államokban tavasszal kezdődik az idény, viszont augusztusban kezdetét vette az úgynevezett CONCACAF Ligák Kupája sorozat, amelyben a mexikói élvonal és az amerikai profi liga, az MLS csapatai vesznek részt. Ebben a sorozatban szerezte meg a múlt héten az első gólját tétmeccsen az Inter Miami első csapatában a 19 éves Pintér Dániel, aki egy jobbról középre adott labdát lőtt közelről a kapuba a mexikói León ellen 3–2-re elveszített meccsen. Pintér kezdőként egy félidőt játszott, a szünetben Lionel Messi váltotta.
PINTÉR DÁNIEL ELSŐ GÓLJA AZ INTER MIAMIBAN
Baráth Péter is megszerezte idénybeli első gólját, a cseh élvonal 4. fordulójában az ő találatának is köszönhetően győzött 2–1-re a Sigma Olomouc a Slovácko vendégeként, a középpályás csapata eddigi mindegyik bajnokiját végigjátszotta.
BARÁTH PÉTER KÖZELRŐL PASSZOLT A KAPUBA CSEHORSZÁGBAN
Ugyancsak először volt eredményes ebben az idényben a lengyel élvonalban Szabó Levente, aki a 4. fordulóban a 0–1-ről fordító Zaglebie Lubinban szerzett győztes gólt a Slask Wroclaw ellen a 85. percben, egy átvétel után fordulásból lőtt a kapuba hat méterről azután, hogy a 69. percben becserélték.
SZABÓ LEVENTE NAGYSZERŰ GÓLJA LENGYELORSZÁGBÓL
A szlovák első osztályban Szánthó Regő éppen előző klubja, a Zsolna ellen volt először eredményes új csapatában, a Besztercebányában, és rögtön két gólt is szerzett – előbb 11-esből lőtt a bal alsóba, majd a 96. percben egy jó 30 méteres szabadrúgásból talált be –, de csapata 4–3-ra így is kikapott.
SZÁNTHÓ REGŐ 11-ESE 5:18-nál ÉS A SZABADRÚGÁSA 7:32-NÉL
Romániában, a másodosztályú Unirea Sloboziában szereplő Bobál Gergely azután, hogy augusztus 1-jén az első bajnokiján gólt szerzett, a Román Kupában is betalált az első mérkőzésén, az Agricola Borcea ellen 4–1-re megnyert találkozón.
Csongvai Áron a francia másodosztály 2. fordulójában egy gólpasszal tett le a névjegyét a Saint-Étienne-ben, míg Redzic Damir a ciprusi Pafosz elleni 3–3-as Európa-liga-selejtezőn adott gólpasszt a Salzburgban.
CSONGVAI ÁRON ELSŐ GÓLPASSZA FRANCIAORSZÁGBAN
Ami pedig a bemutatkozásokat illeti: Markgráf Ákos a DVSC ellen 5–1-re megnyert Európa-liga-selejtezőn játszotta első meccsét a dán Köbenhavnban, Vitályos Viktor pedig a Lyon elleni vesztes El-selejtezőn debütált a cseh Sparta Prahában, Bakti Balázst a hosszabbításban cserélték be az első eszéki bajnokiján Horvátországban, Skribek Alen néhány nappal a szerződtetése után szintén csereként játszott az azeri Neftciben, csakúgy, mint a holland Groningenben Csinger Márk és a belga La Louviere-ben Gruber Zsombor.
A külföldön, profi élvonalban vagy másodosztályban játszó magyar, illetve magyar válogatott/U-válogatott labdarúgók múlt heti szereplése tétmérkőzéseken
AUGUSZTUS 10., HÉTFŐ
BULGÁRIA
Parva Liga
Botev Plovdiv–Szpartak Varna 3–2
Varna: Major Sámuel kezdett, a szünetben lecserélték.
ROMÁNIA
Superliga
Sepsi OSK–FCSB 0–0
Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt a keret tagja.
AUGUSZTUS 11., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
Selejtező, 3. forduló, 2. mérkőzés
Olympique Lyon (francia)–Sparta Praha (cseh) 3–0
Sparta Praha: Hegyi Krisztián kispados volt, Vitályos Viktor a 74. percben állt be.
CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Ligaszakasz
Columbus Crew–UNAM (mexikói) 1–1 – 11-esekkel 3–2
Columbus Crew: Gazdag Dániel kezdett, a 67. percben lecserélték.
AUGUSZTUS 12., SZERDA
CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Inter Miami–León (mexikói) 2–3
Inter Miami: Pintér Dániel kezdett, a 42. percben gólt szerzett, a szünetben lecserélték.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperkupa
AEK Athén–OFI Kréta 2–2 – 11-esekkel 4–5
AEK Athén: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést, a tizenegyespárbajban elhibázta a lövését, Vitális Milán a kispadon ült.
KONFERENCIALIGA
Selejtező, 3. forduló, 2. mérkőzés
SK Rapid (osztrák)–Paide (észt) 2–0
Rapid: Bolla Bendegúz kispados volt.
FC Köbenhavn (dán)–Debreceni VSC 5–1
Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, Németh Hunor sérülés miatt nem volt a meccskeret tagja.
ROMÁNIA
Román Kupa, 3. selejtezőkör
Poli Temesvár–Újszentes 1–0 – h. u.
Temesvár: Huszti András a szünetben állt be.
Agricola Borcea–Unirea Slobozia 1–4
Slobozia: Bobál Gergely kezdőként 74 percet játszott, a 63. percben csapata második gólját szerezte.
VSK Gyergyó–ASA Marosvásárhely 0–2
Marosvásárhely: Kocsis Bence végigjátszotta a mérkőzést, Demeter Zsombort nem nevezték.
Minaur Nagybánya–CSM Olimpia Szatmárnémeti 5–0
CSM Olimpia: Vida Kristopher nem került be a keretbe.
AUGUSZTUS 13., CSÜTÖRTÖK
EURÓPA-LIGA
Selejtező, 3. forduló, 2. mérkőzés
Pafosz (ciprusi)–FC Salzburg (osztrák) 3–3
Salzburg: Redzic Damir kezdőként 86 percet játszott, az első salzburgi gólnál gólpasszt adott.
Omonia Nicosia (ciprusi)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 1–0
Omonia: Loic Nego kezdőként 70 percet játszott.
KONFERENCIALIGA
Selejtező, 3. forduló, 2. mérkőzés
Qarabag (azeri)–Dinamo Kijev (ukrán) 2–0
Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a találkozót.
Hammarby (svéd)–Raków Czestochowa (lengyel) 0–1
Raków: Molnár Ádin kispados volt, nem állt be.
Dunaszerdahelyi AC (szlovákiai)–Twente (holland) 3–3
DAC: Tuboly Mátét nem nevezték.
AUGUSZTUS 14., PÉNTEK
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Wolverhampton–Blackburn 2–2
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
Saint-Étienne–Clermont 3–1
Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést, a 71. percben gólpasszt adott.
OLASZORSZÁG
Olasz Kupa, 1. forduló
Parma–Catania (III.) 2–0
Parma: Balogh Botond nem volt a keretben.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Galatasaray–Corum 2–2
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.
AUGUSZTUS 15., SZOMBAT
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Norwich–West Bromwich 1–2
West Bromwich: Callum Styles végig a pályán volt.
Portsmouth–QPR 1–3
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.
BELGIUM
Jupiler League
Royale Union SG–Zulte-Waregem 0–0
Zulte-Waregem: Átrok Zalán a 71. percben állt be.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Slovácko–Sigma Olomouc 1–2
Sigma Olomouc: Baráth Péter végig a pályán volt, a 67. percben gólt szerzett.
Sparta Praha–Teplice 4–1
Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor a kispadon ült.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
Toronto–New England Revolution 2–1
Toronto: Sallói Dániel kezdő volt, a 81. percben lecserélték.
Charlotte–Columbus Crew 3–1
Columbus Crew: Gazdag Dániel kezdő volt, a 71. percben lecserélték.
Nashville–Inter Miami 4–1
Inter Miami: Pintér Dániel kispados volt, nem lépett pályára.
HOLLANDIA
Eredivisie
Utrecht–AZ 1–4
AZ: Kovács Bendegúz a kispadon ült.
HORVÁTORSZÁG
HNL
NK Osijek–NK Lokomotiva Zagreb 1–0
NK Osijek: Bakti Balázs a 90+2. percben állt be.
IRÁN
Persian Gulf Pro League
Samsz Azar Kazvin–Perszepolisz 0–2
Perszepolisz: Gera Dániel nem volt a keretben.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Zaglebie Lubin–Slask Wroclaw 2–1
Zaglebie Lubin: Szabó Levente a 69. percben beállt, a 85. percben győztes gólt lőtt.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Greuther Fürth–Nürnberg 2–4
Greuther Fürth: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.
Hertha BSC–Heidenheim 4–1
Hertha BSC: Dárdai Márton a 83. percben állt be.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Rio Ave–Porto 0–2
Rio Ave: Nikitscher Tamás végig a pályán volt.
ROMÁNIA
Superliga
FK Csíkszereda–Sepsi OSK 0–0
Csíkszereda: Ódor Máté, Pászka Lóránd és Szabó Alex végigjátszotta a találkozót; Czékus Ádám és Eppel Márton kezdőként 80 percet játszott; Magyar Zsolt a 87. percben állt be; Hegedűs János, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás végig a kispadon maradt.
Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem szerepelt a keretben.
Liga 2 (II. osztály)
Poli Temesvár–Unirea Slobozia 1–0
Poli Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.
Unirea Slobozia: Bobál Gergely kezdett, a 78. percben lecserélték.
FC Bihor–ASA Marosvásárhely 1–1
ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Kocsis Bence a 79. percben állt be.
Cetatea Suceava–CSM Olimpia 2–0
CSM Olimpia: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Besztercebánya–Zsolna 3–4
Besztercebánya: Szánthó Regő az 59. percben beállt, a 80. és a 90+6. percben gólt szerzett.
SZLOVÉNIA
1. SNL
NK Nafta–Celje 1–3
NK Nafta: Dragóner Áron végig a pályán volt, Keresztes Noel nem volt a keretben, Németh Ervin a kispadon ült, Vidnyánszky Mátyás a 65. percben állt be.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Konyaspor–Rizespor 0–1
Rizespor: Mocsi Attila végig a pályán volt.
AUGUSZTUS 16., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
Hartberg–Austria Wien 0–2
Hartberg: Pécsi Ármin végigjátszotta a mérkőzést.
Tirol–Salzburg 0–3
Salzburg: Redzic Damir kezdett, a 61. percben lecserélték.
Rapid–Grazer AK 8–0
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Sumqayit–Neftci 1–3
Neftci: Skribek Alen a 65. percben állt be.
BELGIUM
Jupiler League
La Louviere–Gent 1–2
La Louviere: Gruber Zsombor és Kovács Mátyás is az 58. percben állt be.
Lommel–Charleroi 0–1
Lommel: Vancsa Zalán a 85. percben állt be.
DÁNIA
Superliga
Randers–FC Köbenhavn 0–4
Köbenhavn: Markgráf Ákos kispados volt, Németh Hunor sérülés miatt nem volt kerettag.
HOLLANDIA
Eredivisie
Den Haag–Groningen 1–4
Den Haag: Bárány Donát sérülés miatt nem volt kerettag.
Groningen: Csinger Márk az 59. percben állt be.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Cracovia–Raków 2–1
Raków: Molnár Ádin a 76. percben állt be.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Hannover–Wolfsburg 0–1
Wolfsburg: Dárdai Bence kispados volt.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Famalicao–Marítimo 1–2
Famalicao: Szűcs Tamás kispados volt.
Marítimo: Szalai Gábor a 88. percben állt be.
SPANYOLORSZÁG
La Liga
Racing Santander–Villarreal 2–2
Villarreal: Gulácsi Péter kispados volt.
La Liga 2 (II. osztály)
Girona–Leganés 1–1
Girona: Yaakobishvili Antal kispados volt.
SVÁJC
Svájci Kupa, 1. forduló
Thalwil (IV.)–St. Gallen 0–3
St. Gallen: Csoboth Kevin nem volt a keretben.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Komáromi FC–Dunaszerdahelyi AC 0–3
DAC: Tuboly Máté nem volt a keretben.
AUGUSZTUS 17., HÉTFŐ
AZERBAJDZSÁN
Premier League
17.00: Qarabag–Shamakhi
Qarabag: Várkonyi Bence
BULGÁRIA
Parva Liga
18.00: Szpartak Várna–Szeptemvri Szófia
Szpartak Várna: Major Sámuel
SZERBIA
Szuperliga
20.00: Novi Pazar–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél