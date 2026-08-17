Légióskörkép: Baráth, Bobál, Pintér, Szabó, Szánthó – öt magyar gólszerző

Az Egyesült Államokban tavasszal kezdődik az idény, viszont augusztusban kezdetét vette az úgynevezett CONCACAF Ligák Kupája sorozat, amelyben a mexikói élvonal és az amerikai profi liga, az MLS csapatai vesznek részt. Ebben a sorozatban szerezte meg a múlt héten az első gólját tétmeccsen az Inter Miami első csapatában a 19 éves Pintér Dániel, aki egy jobbról középre adott labdát lőtt közelről a kapuba a mexikói León ellen 3–2-re elveszített meccsen. Pintér kezdőként egy félidőt játszott, a szünetben Lionel Messi váltotta.

PINTÉR DÁNIEL ELSŐ GÓLJA AZ INTER MIAMIBAN

PINTER give us the lead! 😤🔥 pic.twitter.com/tPSqe1YMFq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 13, 2026

Baráth Péter is megszerezte idénybeli első gólját, a cseh élvonal 4. fordulójában az ő találatának is köszönhetően győzött 2–1-re a Sigma Olomouc a Slovácko vendégeként, a középpályás csapata eddigi mindegyik bajnokiját végigjátszotta.

BARÁTH PÉTER KÖZELRŐL PASSZOLT A KAPUBA CSEHORSZÁGBAN

Ugyancsak először volt eredményes ebben az idényben a lengyel élvonalban Szabó Levente, aki a 4. fordulóban a 0–1-ről fordító Zaglebie Lubinban szerzett győztes gólt a Slask Wroclaw ellen a 85. percben, egy átvétel után fordulásból lőtt a kapuba hat méterről azután, hogy a 69. percben becserélték.

SZABÓ LEVENTE NAGYSZERŰ GÓLJA LENGYELORSZÁGBÓL

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A szlovák első osztályban Szánthó Regő éppen előző klubja, a Zsolna ellen volt először eredményes új csapatában, a Besztercebányában, és rögtön két gólt is szerzett – előbb 11-esből lőtt a bal alsóba, majd a 96. percben egy jó 30 méteres szabadrúgásból talált be –, de csapata 4–3-ra így is kikapott.

SZÁNTHÓ REGŐ 11-ESE 5:18-nál ÉS A SZABADRÚGÁSA 7:32-NÉL

Romániában, a másodosztályú Unirea Sloboziában szereplő Bobál Gergely azután, hogy augusztus 1-jén az első bajnokiján gólt szerzett, a Román Kupában is betalált az első mérkőzésén, az Agricola Borcea ellen 4–1-re megnyert találkozón.

Csongvai Áron a francia másodosztály 2. fordulójában egy gólpasszal tett le a névjegyét a Saint-Étienne-ben, míg Redzic Damir a ciprusi Pafosz elleni 3–3-as Európa-liga-selejtezőn adott gólpasszt a Salzburgban.

CSONGVAI ÁRON ELSŐ GÓLPASSZA FRANCIAORSZÁGBAN

Ami pedig a bemutatkozásokat illeti: Markgráf Ákos a DVSC ellen 5–1-re megnyert Európa-liga-selejtezőn játszotta első meccsét a dán Köbenhavnban, Vitályos Viktor pedig a Lyon elleni vesztes El-selejtezőn debütált a cseh Sparta Prahában, Bakti Balázst a hosszabbításban cserélték be az első eszéki bajnokiján Horvátországban, Skribek Alen néhány nappal a szerződtetése után szintén csereként játszott az azeri Neftciben, csakúgy, mint a holland Groningenben Csinger Márk és a belga La Louviere-ben Gruber Zsombor.

A külföldön, profi élvonalban vagy másodosztályban játszó magyar, illetve magyar válogatott/U-válogatott labdarúgók múlt heti szereplése tétmérkőzéseken

AUGUSZTUS 10., HÉTFŐ

BULGÁRIA

Parva Liga

Botev Plovdiv–Szpartak Varna 3–2

Varna: Major Sámuel kezdett, a szünetben lecserélték.

ROMÁNIA

Superliga

Sepsi OSK–FCSB 0–0

Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt a keret tagja.

AUGUSZTUS 11., KEDD

BAJNOKOK LIGÁJA

Selejtező, 3. forduló, 2. mérkőzés

Olympique Lyon (francia)–Sparta Praha (cseh) 3–0

Sparta Praha: Hegyi Krisztián kispados volt, Vitályos Viktor a 74. percben állt be.

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA

Ligaszakasz

Columbus Crew–UNAM (mexikói) 1–1 – 11-esekkel 3–2

Columbus Crew: Gazdag Dániel kezdett, a 67. percben lecserélték.

AUGUSZTUS 12., SZERDA

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA

Inter Miami–León (mexikói) 2–3

Inter Miami: Pintér Dániel kezdett, a 42. percben gólt szerzett, a szünetben lecserélték.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperkupa

AEK Athén–OFI Kréta 2–2 – 11-esekkel 4–5

AEK Athén: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést, a tizenegyespárbajban elhibázta a lövését, Vitális Milán a kispadon ült.

KONFERENCIALIGA

Selejtező, 3. forduló, 2. mérkőzés

SK Rapid (osztrák)–Paide (észt) 2–0

Rapid: Bolla Bendegúz kispados volt.

FC Köbenhavn (dán)–Debreceni VSC 5–1

Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, Németh Hunor sérülés miatt nem volt a meccskeret tagja.

ROMÁNIA

Román Kupa, 3. selejtezőkör

Poli Temesvár–Újszentes 1–0 – h. u.

Temesvár: Huszti András a szünetben állt be.

Agricola Borcea–Unirea Slobozia 1–4

Slobozia: Bobál Gergely kezdőként 74 percet játszott, a 63. percben csapata második gólját szerezte.

VSK Gyergyó–ASA Marosvásárhely 0–2

Marosvásárhely: Kocsis Bence végigjátszotta a mérkőzést, Demeter Zsombort nem nevezték.

Minaur Nagybánya–CSM Olimpia Szatmárnémeti 5–0

CSM Olimpia: Vida Kristopher nem került be a keretbe.

AUGUSZTUS 13., CSÜTÖRTÖK

EURÓPA-LIGA

Selejtező, 3. forduló, 2. mérkőzés

Pafosz (ciprusi)–FC Salzburg (osztrák) 3–3

Salzburg: Redzic Damir kezdőként 86 percet játszott, az első salzburgi gólnál gólpasszt adott.

Omonia Nicosia (ciprusi)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 1–0

Omonia: Loic Nego kezdőként 70 percet játszott.

KONFERENCIALIGA

Selejtező, 3. forduló, 2. mérkőzés

Qarabag (azeri)–Dinamo Kijev (ukrán) 2–0

Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a találkozót.

Hammarby (svéd)–Raków Czestochowa (lengyel) 0–1

Raków: Molnár Ádin kispados volt, nem állt be.

Dunaszerdahelyi AC (szlovákiai)–Twente (holland) 3–3

DAC: Tuboly Mátét nem nevezték.

AUGUSZTUS 14., PÉNTEK

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Wolverhampton–Blackburn 2–2

Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 2 (II. osztály)

Saint-Étienne–Clermont 3–1

Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést, a 71. percben gólpasszt adott.

OLASZORSZÁG

Olasz Kupa, 1. forduló

Parma–Catania (III.) 2–0

Parma: Balogh Botond nem volt a keretben.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Corum 2–2

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

AUGUSZTUS 15., SZOMBAT

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Norwich–West Bromwich 1–2

West Bromwich: Callum Styles végig a pályán volt.

Portsmouth–QPR 1–3

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.

BELGIUM

Jupiler League

Royale Union SG–Zulte-Waregem 0–0

Zulte-Waregem: Átrok Zalán a 71. percben állt be.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Slovácko–Sigma Olomouc 1–2

Sigma Olomouc: Baráth Péter végig a pályán volt, a 67. percben gólt szerzett.

Sparta Praha–Teplice 4–1

Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor a kispadon ült.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

Toronto–New England Revolution 2–1

Toronto: Sallói Dániel kezdő volt, a 81. percben lecserélték.

Charlotte–Columbus Crew 3–1

Columbus Crew: Gazdag Dániel kezdő volt, a 71. percben lecserélték.

Nashville–Inter Miami 4–1

Inter Miami: Pintér Dániel kispados volt, nem lépett pályára.

HOLLANDIA

Eredivisie

Utrecht–AZ 1–4

AZ: Kovács Bendegúz a kispadon ült.

HORVÁTORSZÁG

HNL

NK Osijek–NK Lokomotiva Zagreb 1–0

NK Osijek: Bakti Balázs a 90+2. percben állt be.

IRÁN

Persian Gulf Pro League

Samsz Azar Kazvin–Perszepolisz 0–2

Perszepolisz: Gera Dániel nem volt a keretben.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Zaglebie Lubin–Slask Wroclaw 2–1

Zaglebie Lubin: Szabó Levente a 69. percben beállt, a 85. percben győztes gólt lőtt.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Greuther Fürth–Nürnberg 2–4

Greuther Fürth: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

Hertha BSC–Heidenheim 4–1

Hertha BSC: Dárdai Márton a 83. percben állt be.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Rio Ave–Porto 0–2

Rio Ave: Nikitscher Tamás végig a pályán volt.

ROMÁNIA

Superliga

FK Csíkszereda–Sepsi OSK 0–0

Csíkszereda: Ódor Máté, Pászka Lóránd és Szabó Alex végigjátszotta a találkozót; Czékus Ádám és Eppel Márton kezdőként 80 percet játszott; Magyar Zsolt a 87. percben állt be; Hegedűs János, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás végig a kispadon maradt.

Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem szerepelt a keretben.

Liga 2 (II. osztály)

Poli Temesvár–Unirea Slobozia 1–0

Poli Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.

Unirea Slobozia: Bobál Gergely kezdett, a 78. percben lecserélték.

FC Bihor–ASA Marosvásárhely 1–1

ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Kocsis Bence a 79. percben állt be.

Cetatea Suceava–CSM Olimpia 2–0

CSM Olimpia: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Besztercebánya–Zsolna 3–4

Besztercebánya: Szánthó Regő az 59. percben beállt, a 80. és a 90+6. percben gólt szerzett.

SZLOVÉNIA

1. SNL

NK Nafta–Celje 1–3

NK Nafta: Dragóner Áron végig a pályán volt, Keresztes Noel nem volt a keretben, Németh Ervin a kispadon ült, Vidnyánszky Mátyás a 65. percben állt be.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Konyaspor–Rizespor 0–1

Rizespor: Mocsi Attila végig a pályán volt.

AUGUSZTUS 16., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga

Hartberg–Austria Wien 0–2

Hartberg: Pécsi Ármin végigjátszotta a mérkőzést.

Tirol–Salzburg 0–3

Salzburg: Redzic Damir kezdett, a 61. percben lecserélték.

Rapid–Grazer AK 8–0

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Sumqayit–Neftci 1–3

Neftci: Skribek Alen a 65. percben állt be.

BELGIUM

Jupiler League

La Louviere–Gent 1–2

La Louviere: Gruber Zsombor és Kovács Mátyás is az 58. percben állt be.

Lommel–Charleroi 0–1

Lommel: Vancsa Zalán a 85. percben állt be.

DÁNIA

Superliga

Randers–FC Köbenhavn 0–4

Köbenhavn: Markgráf Ákos kispados volt, Németh Hunor sérülés miatt nem volt kerettag.

HOLLANDIA

Eredivisie

Den Haag–Groningen 1–4

Den Haag: Bárány Donát sérülés miatt nem volt kerettag.

Groningen: Csinger Márk az 59. percben állt be.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Cracovia–Raków 2–1

Raków: Molnár Ádin a 76. percben állt be.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Hannover–Wolfsburg 0–1

Wolfsburg: Dárdai Bence kispados volt.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Famalicao–Marítimo 1–2

Famalicao: Szűcs Tamás kispados volt.

Marítimo: Szalai Gábor a 88. percben állt be.

SPANYOLORSZÁG

La Liga

Racing Santander–Villarreal 2–2

Villarreal: Gulácsi Péter kispados volt.

La Liga 2 (II. osztály)

Girona–Leganés 1–1

Girona: Yaakobishvili Antal kispados volt.

SVÁJC

Svájci Kupa, 1. forduló

Thalwil (IV.)–St. Gallen 0–3

St. Gallen: Csoboth Kevin nem volt a keretben.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Komáromi FC–Dunaszerdahelyi AC 0–3

DAC: Tuboly Máté nem volt a keretben.

AUGUSZTUS 17., HÉTFŐ

AZERBAJDZSÁN

Premier League

17.00: Qarabag–Shamakhi

Qarabag: Várkonyi Bence

BULGÁRIA

Parva Liga

18.00: Szpartak Várna–Szeptemvri Szófia

Szpartak Várna: Major Sámuel

SZERBIA

Szuperliga

20.00: Novi Pazar–Vojvodina

Vojvodina: Szűcs Kornél