Leclerc vette át a vezetést Hadjar és Norris előtt Sepangban; egyelőre hátrányban a Mercedes
Charles Leclerc (Ferrari) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Bahreini Nagydíj második szabadedzésén, Sepangban. A monacóit Isack Hadjar (Red Bull) és Lando Norris (McLaren) követte, míg az első ötöst a lágy gumit mellőző Max Verstappen (Red Bull) és Lewis Hamilton (Ferrari) zárta.
|22. BAHREINI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 2., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:37.570
|2. szabadedzés
|10.00–11.00
|OKTÓBER 3., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|6.30–7.30
|Időmérő
|10.00–11.00
|OKTÓBER 4., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 310.417 km) rajtja
|9.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 11., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 25., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00
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