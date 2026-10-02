Nemzeti Sportrádió

Leclerc vette át a vezetést Hadjar és Norris előtt Sepangban; egyelőre hátrányban a Mercedes

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.02. 11:02
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Fotó: AFP
Címkék
szabadedzés F1 Bahreini Nagydíj Formula–1 Sepang 2. szabadedzés
Charles Leclerc (Ferrari) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Bahreini Nagydíj második szabadedzésén, Sepangban. A monacóit Isack Hadjar (Red Bull) és Lando Norris (McLaren) követte, míg az első ötöst a lágy gumit mellőző Max Verstappen (Red Bull) és Lewis Hamilton (Ferrari) zárta.

 

 

22. BAHREINI NAGYDÍJ
OKTÓBER 2., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:37.570
2. szabadedzés10.00–11.00
OKTÓBER 3., SZOMBAT
3. szabadedzés6.30–7.30
Időmérő10.00–11.00
OKTÓBER 4., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 310.417 km) rajtja9.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 11., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 25., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00

 

 

szabadedzés F1 Bahreini Nagydíj Formula–1 Sepang 2. szabadedzés
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