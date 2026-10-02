Leclerc vette át a vezetést Hadjar és Norris előtt Sepangban; egyelőre hátrányban a Mercedes

Charles Leclerc (Ferrari) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Bahreini Nagydíj második szabadedzésén, Sepangban. A monacóit Isack Hadjar (Red Bull) és Lando Norris (McLaren) követte, míg az első ötöst a lágy gumit mellőző Max Verstappen (Red Bull) és Lewis Hamilton (Ferrari) zárta.

22. BAHREINI NAGYDÍJ OKTÓBER 2., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Russell 1:37.570 2. szabadedzés 10.00–11.00 OKTÓBER 3., SZOMBAT 3. szabadedzés 6.30–7.30 Időmérő 10.00–11.00 OKTÓBER 4., VASÁRNAP A verseny (56 kör, 310.417 km) rajtja 9.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Szingapúri Nagydíj, Szingapúr október 11., 14.00 Amerikai Nagydíj, Austin október 25., 21.00 Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros november 1., 21.00