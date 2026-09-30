Csütörtöki sportműsor: a klubvilágbajnokság döntőjében a Veszprém kézilabdacsapata
OKTÓBER 1., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
13.15: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Telki
17.00: a grúz labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Budapest (Puskás Aréna)
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
19.00: Magyarország–Litvánia, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NEMZETEK LIGÁJA
3. FORDULÓ
A-LIGA
2. CSOPORT
20.45: Görögország–Hollandia, Szaloniki (Tv: Arena4)
20.45: Németország–Szerbia, München (Tv: Spíler2)
4. CSOPORT
20.45: Wales–Norvégia, Cardiff (Tv: Match4)
20.45: Dánia–Portugália, Koppenhága (Tv: Spíler1)
B-LIGA
3. CSOPORT
20.45: Írország–Ausztria, Dublin
20.45: Izrael–Koszovó, Debrecen
D-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Málta–Gibraltár, Ta'Qali
2. CSOPORT
18.00: Azerbajdzsán–Liechtenstein, Baku
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
15.00: DAC (szlovákiai)–Puskás Akadémia FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS, WILD CARD MÉRKŐZÉS
2.00: New York Yankees–Boston Red Sox (Tv: Sport1)
DARTS
WORLD GRAND PRIX, LEICESTER
20.00: 2. forduló (Tv: Sport2)
GOLF
PGA TOUR
22.00: Black Desert Championship (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
NŐI NÉGY NEMZET TORNA, MÁTYÁSFÖLD
1. FORDULÓ
18.30: Magyarország–Szlovákia
KÉZILABDA
FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM
A 7. HELYÉRT
11.30: Muntada Derb Szultan (marokkói)–Burgan SC (kuvaiti) (Tv: Sport1)
AZ 5. HELYÉRT
14.00: Pinheiros (brazil)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1)
A 3. HELYÉRT
16.30: Zamalek (egyiptomi)–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)
DÖNTŐ
19.00: Barca (spanyol)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
KOSÁRLABDA
WNBA, RÁJÁTSZÁS
3.00: Dallas Wings–Golden State Valkyries (Tv: Sport2)
LÓSPORT
15.00: Kincsem+ Tuti 1144 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
8.00 és 13.30: Sencsen Open (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 500-AS TORNA, PEKING
5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-AS TORNA, TOKIÓ
4.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő
WTA 1000-ES TORNA, PEKING
5.00: egyes, 1. forduló
11.00 után: Udvardy Panna–Kao Hszin-jü (kínai)
ÚSZÁS
RÖVID PÁLYÁS VILÁGKUPA, 1. ÁLLOMÁS, BAKU
7.00: előfutamok
16.00: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Nem találja helyét a volt Premier League-játékos…
8.00: Életünk sportpillanata, a vonalban: Holczer Ádám
9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Három felejthetetlen óra a 2000-es olimpia utolsó napján, október 1-jén
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of – összeállítás a Nemzeti Sportrádió legjobb műsoraiból
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Ökölvívás, vendég: az Eb-ezüstérmes Hámori Luca
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gyenge Balázs, L. Pap István, Thury Gábor
17.00: Hárompontos kosárlabda-magazin
17.30: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Regős László Pál
18.00: Atlétika, vendég: a magyar csúcstartó maratonista, Vindics-Tóth Lili Anna
19.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Magyarország–Litvánia U21-es Eb-selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla, Olasz Gergő
21.00: Labdarúgás – mi várható a Grúzia elleni NL-mérkőzéstől? Beszélgetés Halmai Gáborral
22.15: Sportvilág