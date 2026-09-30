Csütörtöki sportműsor: a klubvilágbajnokság döntőjében a Veszprém kézilabdacsapata

OKTÓBER 1., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

13.15: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Telki

17.00: a grúz labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Budapest (Puskás Aréna)

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

H-CSOPORT

19.00: Magyarország–Litvánia, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Görögország–Hollandia, Szaloniki (Tv: Arena4)

20.45: Németország–Szerbia, München (Tv: Spíler2)

4. CSOPORT

20.45: Wales–Norvégia, Cardiff (Tv: Match4)

20.45: Dánia–Portugália, Koppenhága (Tv: Spíler1)

B-LIGA

3. CSOPORT

20.45: Írország–Ausztria, Dublin

20.45: Izrael–Koszovó, Debrecen

D-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Málta–Gibraltár, Ta'Qali

2. CSOPORT

18.00: Azerbajdzsán–Liechtenstein, Baku

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

15.00: DAC (szlovákiai)–Puskás Akadémia FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, RÁJÁTSZÁS, WILD CARD MÉRKŐZÉS

2.00: New York Yankees–Boston Red Sox (Tv: Sport1)

DARTS

WORLD GRAND PRIX, LEICESTER

20.00: 2. forduló (Tv: Sport2)

GOLF

PGA TOUR

22.00: Black Desert Championship (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

NŐI NÉGY NEMZET TORNA, MÁTYÁSFÖLD

1. FORDULÓ

18.30: Magyarország–Szlovákia

KÉZILABDA

FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

A 7. HELYÉRT

11.30: Muntada Derb Szultan (marokkói)–Burgan SC (kuvaiti) (Tv: Sport1)

AZ 5. HELYÉRT

14.00: Pinheiros (brazil)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1)

A 3. HELYÉRT

16.30: Zamalek (egyiptomi)–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)

DÖNTŐ

19.00: Barca (spanyol)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA

WNBA, RÁJÁTSZÁS

3.00: Dallas Wings–Golden State Valkyries (Tv: Sport2)

LÓSPORT

15.00: Kincsem+ Tuti 1144 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

8.00 és 13.30: Sencsen Open (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 500-AS TORNA, PEKING

5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-AS TORNA, TOKIÓ

4.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő

WTA 1000-ES TORNA, PEKING

5.00: egyes, 1. forduló

11.00 után: Udvardy Panna–Kao Hszin-jü (kínai)

ÚSZÁS

RÖVID PÁLYÁS VILÁGKUPA, 1. ÁLLOMÁS, BAKU

7.00: előfutamok

16.00: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Nem találja helyét a volt Premier League-játékos…

8.00: Életünk sportpillanata, a vonalban: Holczer Ádám

9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Három felejthetetlen óra a 2000-es olimpia utolsó napján, október 1-jén

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of – összeállítás a Nemzeti Sportrádió legjobb műsoraiból

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Ökölvívás, vendég: az Eb-ezüstérmes Hámori Luca

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gyenge Balázs, L. Pap István, Thury Gábor

17.00: Hárompontos kosárlabda-magazin

17.30: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Regős László Pál

18.00: Atlétika, vendég: a magyar csúcstartó maratonista, Vindics-Tóth Lili Anna

19.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Magyarország–Litvánia U21-es Eb-selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla, Olasz Gergő

21.00: Labdarúgás – mi várható a Grúzia elleni NL-mérkőzéstől? Beszélgetés Halmai Gáborral

22.15: Sportvilág