Kl-selejtező: Várkonyi Bence és Molnár Ádin csapata is ott van a rájátszásban, iksz Dunaszerdahelyen

A Partizan a Tobol otthonában 2–1-re nyert, így 5–1-es összesítéssel lépett tovább, míg a Qarabag 2–0-ra verte a Dinamo Kijevet – Várkonyi Bence végigjátszotta a találkozót. A Braga gól nélküli döntetlennel őrizte meg az első mérkőzésen megszerzett előnyét a Dinamo Minszk ellen.

A bajnoki ágon az Inter Club d'Escaldes 4–0-s győzelmet aratott a Flora Tallinn felett, így kettős győzelemmel, 6–0-s összesítéssel jutott tovább.

Az Ajax számára belefért a döntetlen Írországban, simán továbbment többek között a Hajduk Split is.

Tisztességes dunaszerdahelyi búcsú

Szomorú látvány fogadta a szurkolókat a lelátókon, nagyon kevesen voltak a MOL Arénában. A vendégszektort megtöltötték a Twente drukkerei, a hazai B-középben viszont mindössze hatvanan foglaltak helyet. Hasonlóan kevesen legutóbb 2024 őszén voltak a stadionban, amikor a spanyol Xisco Munoz irányította a DAC-ot, és a sárga-kékek nagyon gyengén muzsikáltak.

Nem is csoda, hogy ezen az estén a magyar himnusz éneklését szinte teljesen elnyomta a holland drukkerek folyamatos buzdítása.

Fotó: Duducz Tibor

A múlt heti odavágóhoz képest hat helyen változtatott kezdőcsapatán a vendégek mestere, John van den Brom, a Twente játékosai azonban így is már az első perctől kezdve uralták a mérkőzést, és a 7. percben, Max Bruns fejesgóljával meg is szerezték a vezetést.

Az első negyedóra végén, 3225 néző előtt, 70 százalékban birtokolta a labdát a holland együttes, ami sok mindent elárult a mérkőzés képéről.

Az első, hazai kaput eltaláló lövésre a 23. percig kellett várni, Ammar Ramadan próbálkozása azonban nem okozott gondot Joel Drommel kapusnak. Nemsokára ismét a szír játékos veszélyeztetett, ezúttal azonban célt tévesztett. A Twente folyamatos veszélyt jelentett a hazai kapura, újabb gólt azonban nem tudott szerezni. Az egyenlítés Ammar Ramadan lábában maradt: a 39. percben közelről nem találta el a kaput.

A szünet után Marko Pjaca kettőre növelte a Twente előnyét, majd az 56. percben történelmi pillanatot élhetett át a sárga-kék család: Abdoulaye Gueye szépített. Ez volt a DAC első gólja a sorozat ezen szakaszában, hiszen korábban a LASK Linz és az FCSB ellen sem sikerült betalálniuk. Sőt, nem sokkal később Simen Jukleröd szöglete után Klemen Nemanics fejjel kiegyenlített. A hazai fordítást a 88. percben Prince Owusu biztosította be, aki egy gyors ellenakció után talált a kapuba. Az utolsó szó azonban Marko Pjacaé volt, aki beállította a 3–3-as végeredményt.

Dráma Mezőkövesden

A Mezőkövesden rendezett találkozón a Vityebszk 2–1-re legyőzte a Borac Banja Lukát, ez pedig a párharcot tekintve hosszabbításhoz, majd tizenegyespárbajhoz vezetett, amit végül a bosnyákok nyertek meg.