Kl-selejtező: Várkonyi Bence és Molnár Ádin csapata is ott van a rájátszásban, iksz Dunaszerdahelyen

A Partizan a Tobol otthonában 2–1-re nyert, így 5–1-es összesítéssel lépett tovább, míg a Qarabag 2–0-ra verte a Dinamo Kijevet – Várkonyi Bence végigjátszotta a találkozót. A Braga gól nélküli döntetlennel őrizte meg az első mérkőzésen megszerzett előnyét a Dinamo Minszk ellen.
A bajnoki ágon az Inter Club d'Escaldes 4–0-s győzelmet aratott a Flora Tallinn felett, így kettős győzelemmel, 6–0-s összesítéssel jutott tovább.
Az Ajax számára belefért a döntetlen Írországban, simán továbbment többek között a Hajduk Split is.
Tisztességes dunaszerdahelyi búcsú
Szomorú látvány fogadta a szurkolókat a lelátókon, nagyon kevesen voltak a MOL Arénában. A vendégszektort megtöltötték a Twente drukkerei, a hazai B-középben viszont mindössze hatvanan foglaltak helyet. Hasonlóan kevesen legutóbb 2024 őszén voltak a stadionban, amikor a spanyol Xisco Munoz irányította a DAC-ot, és a sárga-kékek nagyon gyengén muzsikáltak.
Nem is csoda, hogy ezen az estén a magyar himnusz éneklését szinte teljesen elnyomta a holland drukkerek folyamatos buzdítása.
A múlt heti odavágóhoz képest hat helyen változtatott kezdőcsapatán a vendégek mestere, John van den Brom, a Twente játékosai azonban így is már az első perctől kezdve uralták a mérkőzést, és a 7. percben, Max Bruns fejesgóljával meg is szerezték a vezetést.
Az első negyedóra végén, 3225 néző előtt, 70 százalékban birtokolta a labdát a holland együttes, ami sok mindent elárult a mérkőzés képéről.
Az első, hazai kaput eltaláló lövésre a 23. percig kellett várni, Ammar Ramadan próbálkozása azonban nem okozott gondot Joel Drommel kapusnak. Nemsokára ismét a szír játékos veszélyeztetett, ezúttal azonban célt tévesztett. A Twente folyamatos veszélyt jelentett a hazai kapura, újabb gólt azonban nem tudott szerezni. Az egyenlítés Ammar Ramadan lábában maradt: a 39. percben közelről nem találta el a kaput.
A szünet után Marko Pjaca kettőre növelte a Twente előnyét, majd az 56. percben történelmi pillanatot élhetett át a sárga-kék család: Abdoulaye Gueye szépített. Ez volt a DAC első gólja a sorozat ezen szakaszában, hiszen korábban a LASK Linz és az FCSB ellen sem sikerült betalálniuk. Sőt, nem sokkal később Simen Jukleröd szöglete után Klemen Nemanics fejjel kiegyenlített. A hazai fordítást a 88. percben Prince Owusu biztosította be, aki egy gyors ellenakció után talált a kapuba. Az utolsó szó azonban Marko Pjacaé volt, aki beállította a 3–3-as végeredményt.
Dráma Mezőkövesden
A Mezőkövesden rendezett találkozón a Vityebszk 2–1-re legyőzte a Borac Banja Lukát, ez pedig a párharcot tekintve hosszabbításhoz, majd tizenegyespárbajhoz vezetett, amit végül a bosnyákok nyertek meg.
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Bajnoki ág
Flora Tallinn (észt)–Inter Club d'Escaldes (andorrai) 0–4 (0–1)
Továbbjutott: az Inter Escaldes 6–0-s összesítéssel
Vityebszk (fehérorosz)–Borac Banja Luka (boszniai) 2–1 (1–0) – hosszabbítás után
Továbbjutott: a Banja Luka 2–2-es összesítéssel és tizenegyesekkel (2–4)
20.00: Drita (koszovói)–Tre Fiori (San Marinó-i)
ETO FC–Riga FC (lett) 1–1 (1–0)
Továbbjutott: a Riga 2–1-es összesítéssel
Főág
Tobol (kazah)–Partizan (szerb) 1–2 (1–0)
Továbbjutott: a Partizan 5–1-es összesítéssel
Ilves (finn)–Rijeka (horvát) 1–1 (0–0)
Továbbjutott: a Rijeka 2–1-es összesítéssel
Qarabag (azeri)–Dinamo Kijev (ukrán) 2–0 (1–0)
Továbbjutott: a Qarabag 2–1-es összesítéssel
RFS (lett)–Jablonec (cseh) 1–2 (1–2)
Továbbjutott a Jablonec 4–1-es összesítéssel
Dinamo Minszk (fehérorosz)–Braga (portugál) 0–0
Továbbjutott: a Braga 1–0-s összesítéssel
DAC 1904 (szlovákiai)–Twente (holland) 3–3 (0–1)
Továbbjutott: a Twente 9–3-as összesítéssel
Hammarby (svéd)–Raków Czestochowa (lengyel) 0–1 (0–1)
Továbbjutott: a Raków 1–0-s összesítéssel
Midtjylland (dán)–Bohemians (ír) 3–2 (1–0)
Továbbjutott: a Midtjylland 8–4-es összesítéssel
Nordsjaelland (dán)–Valur (izlandi) 5–0 (2–0)
Továbbjutott: a Nordsjaelland 7–0-s összesítéssel
Tromsö (norvég)–CFR Cluj (román) 2–1 (1–0)
Továbbjutott: a Tromsö 7–1-es összesítéssel
NSÍ Runavík (feröeri)–Lugano (svájci) 2–2 (1–0)
Továbbjutott: a Lugano 4–2-es összesítéssel
Vaduz (liechtensteini)–Inter Turku (finn) 2–2 (1–1)
Továbbjutott: az Inter Turku 4–3-as összesítéssel
Shkëndija (északmacedón)–Hibernian (skót) 0–0
Továbbjutott: a Hibernian 2–1-es összesítéssel
St. Gallen (svájci)–Sheriff Tiraspol (moldovai) 5–1 (2–1)
Továbbjutott: a St. Gallen 8–2-es összesítéssel
FC Sion (svájci)–Noa (örmény) 2–1 (0–1)
Továbbjutott: a Sion 4–3-as összesítéssel
20.30: Austria Wien (osztrák)–Beitar (izraeli)
Gent (belga)–IFK Göteborg (svéd) 1–1 (1–0)
Továbbjutott: a Gent 2–1-es összesítéssel
Motherwell (skót)–HJK (finn) 2–0 (0–0)
Továbbjutott: a Motherwell 3–1-es összesítéssel
Shelbourne (ír)–Ajax (holland) 2–2 (1–2)
Továbbjutott: az Ajax 5–3-as összesítéssel
Dinamo City (albán)–Auda (lett) 4–0 (2–0)
Továbbjutott: a Dinamo City 4–1-es összesítéssel
Hajduk Split (horvát)–Zalgiris Vilnius (litván) 4–0 (0–0)
Továbbjutott: a Hajduk Split 9–2-es összesítéssel