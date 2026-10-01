A döntőben a Barcát megverve megnyerte a klubvilágbajnokságot a Veszprém

KÉZILABDA

FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

DÖNTŐ

One Veszprém HC–Barca (spanyol) 42–33 (22–16)

Újfőváros, 3000 néző. Vezette: Pavicsevics, Raznatovics (montenegróiak)

VESZPRÉM: E. NIELSEN – LENNE 4, REMILI 8, J. El-Dera 2, PESMALBEK 2, Hesam 4, DESCAT 10 (1). Csere: Appelgren (kapus), Thiagus Petrus, Adel 1, CINDRIC 3, Ligetvári, Ali Zein 2, MARTINOVIC 5, Dodics, Gáncs-Pető 1 (1). Edző: Xavier Pascual

BARCA: S. Hernández – A. Gómez 5 (4), N’GUESSAN 9, Fabregas 3, Carlsbogard 2, Frade 2, Fernandez 1. Csere: Hallgrímsson (kapus), Smárason, Mem, Barrufet 3, P. Cikusa 2, Janc 4, S. El-Dera 2. Edző: Carlo Ortega

Az eredmény alakulása. 5. perc: 4–1. 9. p.: 8–2. 16. p.: 11–8. 24. p.: 13–11. 29. p.: 20–14. 40. p.: 29–20. 43. p.: 32–22. 48. p.: 36–24. 54. p.: 37–29

Kiállítások: 12, ill. 4 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 8/4

A BARCA ELLEN VISSZATÉRT a Veszprém férfi kézilabdacsapatának kapujába Emil Nielsen, a védőfalba pedig Thiagus Petrus, a klubvilágbajnokság előző mérkőzésén mindkét kulcsjátékos pihent. Az Építők sorozatban harmadszor jutott be az egyiptomi torna fináléjába, az eddigi mérlege egy arany (2024) és egy ezüst (2025) volt, most pedig visszavághatott a Barcának a tavalyi egyiptomi vereségért.

Xavier Pascual láthatóan nagyon felkészítette a mérkőzésre a csapatát, amely remekül kezdett, percek alatt 4–1-re, majd 8–2-re is elhúzott. Nielsen hozta a formáját, megint parádézott a kapuban, a magyar bajnokcsapat játékosai pedig úgy szerezték sorra a könnyű lerohanásgólokat, mint ha csak egy hazai bajnokit játszanának egy alsóházi ellenféllel.

Az Építők spanyol mestere a gyors játékot állította a taktika középpontjába, amivel annyira meglepte a katalánokat, hogy edzőjüknek, Carlos Ortegának már hét perc játék után időt kellett kérnie, hogy rendezze a sorokat. Ez többé-kevésbé sikerült is, a 3-4 gólos Veszprém-előny ugyanakkor állandósulni látszott, Nielsen elképesztő védései élményszámba mentek, mint ahogy az is, amikor a jobbszélső Yanis Lenne kettős emberhátrányban szerzett gólt.

Az első félidőt teljesen teljesen megérdemelten nyerte meg 22–16-ra a jobban kézilabdázó Veszprém, amely láthatóan felszívta magát a fináléra, ragyogóan védekezett, higgadtabban, összeszedettebben és gördülékenyebben játszott ellenfelénél. A játékosokban égett a tűz, és elképesztő volt köztük az összhang, a szélsők futószalagon szállították a gólokat, Lenne és Hugo Descat is négyszer-négyszer talált be, a félidő pedig Ivan Martinovic bombagóljával zárult.

Nem túlzás azt állítani, hogy a Veszprém eddigi legjobb 30 percét produkálta ebben az idényben, miközben a Barcából csak balátlövő/csapatkapitány, Timothey N'Guessan hozta a szintet, a csapat legnagyobb sztárja, Dika Mem statisztikája például háromból semmi volt. De aki azt gondolta, hogy a katalánok a szünet után majd nekiesnek a Veszprémnek, hogy visszajöjjenek a meccsbe, az tévedett: a játékuk ugyanolyan tanácstalan és ütemtelen volt, mint a szünet előtt, a bakonyi alakulat már több mint tíz góllal is vezetett.

Az utolsó negyedóra így már igazi örömjátékot hozott, a különbség alig változott, ha ezt a meccset holnap reggelig játsszák, a Veszprém akkor is behúzta volna. A tornát összesen már hetedszer megnyerő, így igazi klub-vb-specialistának tekinthető Xavier Pascual csapata 42–33 győzött, ami a klub-vb-k történetének legnagyobb gólkülönbségű fináléja. Ez a 60 perc pedig egyúttal üzenet is volt, hogy a döntőben szinte hibátlanul játszó, a tornán három legkomolyabb ellenfelét (Al-Ahli, Füchse Berlin, Barca) egyaránt legyőző Építők visszatért az abszolút elitbe.

A meccs legjobbjának a 12 védést bemutató dán kapust, Emil Nielsent választották meg, teljes joggal, ugyanis – akárcsak tavaly – idén is ő volt a mérleg nyelve – csak egy éve még a Barca kapujában állt. A Veszprém története során másodszor nyerte meg a klubvilágbajnokságot, és a második kupát szerezte meg a jubileumi 50. idényében: játékosai a magyar Szuperkupa után a klub-vb trófeáját is magasba emelhették.