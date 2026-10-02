„A magyar futball a hiányzók ellenére is jobb a grúznál”

„Sokan kíváncsiak, a kerettagok közül ki lesz az, aki Varga Barnabás helyén lehetőséghez jut majd, és abban is biztos vagyok, a többség sima hazai győzelmet remél – kezdte helyzetértékelését a grúzok elleni pénteki meccs kapcsán a Nemzeti Sport szakértője, Pátkai Máté. – Én is bízom benne, hogy meglesz az első sikerünk a sorozatban, ám ez nem lesz egyszerű, jóval hatékonyabb támadójátékra van szükség, mint amit az első két mérkőzésen láttunk.”

A korábbi középpályás általánosságban is beszélt a két ország futballjáról.

„A mi szempontunkból nyilván nem lenne rossz, ha a csoport másik meccse döntetlenre végződne, de nem ezzel kell foglalkozni. Grúziánál jobb pozícióban állunk a világranglistán, hazai pályán játszunk, és bár Hvicsa Kvarachelia személyében az ellenfélnek is van világsztárja, a magyar futball a hiányzók ellenére jobb a grúznál! Vannak, akik mindig azt várják, legyen látványos, szép a játék, ugyanakkor látni kell, ma már az európai középmezőnyhöz tartozó csapatokat sem könnyű legyőzni, csak néhány topválogatott mehet ilyen tekintetben biztosra.”

Pátkai Máté szerint könnyen lehet, hogy egyetlen gól dönti majd el ezt a meccset is, ahogy egy gól döntött ebben a csoportban a Grúzia–Északírország (0–1) és a Magyarország–Ukrajna (0–1) meccsen is, míg a másik két mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult.

„Az előző fordulóban a Grúzia–Ukrajna meccsen a grúzok közelebb álltak a győzelemhez, a Puskás Arénában sem adják majd ajándékba a pontokat: simán el tudom képzelni, hogy egyetlen gól dönti el a párharcot. Nem kérdés, a válogatott győzelemre törekszik majd, ám az első pillanattól kezdve olyan elánnal kell futballozni, hogy a szurkolók segítségével meglegyen a három pont.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia), Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Davit Kereselidze (Dila Gori)

Védők: Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Lasa Dvali (CSZKA 1948 – Oroszország), Saba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Saba Karebasvili (Basaksehir – Törökország), Saba Sazonov (Getafe – Spanyolország), Jemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország)

Középpályások: Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Saba Lobjanidze (Real Salt Lake – Egyesült Államok), Otar Kiteisvili (Sturm Graz – Ausztria), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Gizo Mamageisvili (Sturm Graz – Ausztria), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok Irakli Egojan (Excelsior – Hollandia),Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország)

Támadók: Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Hvicsa Kvarachelia (Paris Saint-Germain – Franciaország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (1. FC Heidenheim – Németország)

Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 2. CSOPORT

3. FORDULÓ

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