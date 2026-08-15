Niké Liga: Szánthó Regő duplázott a Zsolna ellen

Fotó: Dukla Banská Bystrica

Szánthó Regő kisebb izomsérüléssel bajlódott, ezért csak a 60. percben lépett pályára a Dukla mezében. Ekkor a zsolnaiak már három góllal vezettek. Tíz perccel a rendes játékidő vége előtt büntetőhöz jutott a Besztercebánya, amelyet a magyar játékos magabiztosan értékesített. A ráadás hatodik percében pedig Szánthó megszerezte a szlovák élvonal idényének egyik legszebb gólját: 28 méterről talált a kapu jobb sarkába, beállítva ezzel a 3–4-es végeredményt.

Bár a besztercebányaiak megszerezték első góljukat az idényben, továbbra is pont nélkül állnak a tabella utolsó helyén.

Megszerezte első idénybeli győzelmét a Kassa is, amely 4–2-re diadalmaskodott Szakolcán. Két érdekesség is kapcsolódik a mérkőzéshez: a többségi magyar tulajdonban lévő klub története során korábban még soha nem győzött a zöld-fehérek otthonában, ezért a kassaiak úgy döntöttek, hogy ezúttal másik szállodában töltik az éjszakát. A változtatás bevált, a Kassa történelmi sikert aratott Szakolcán.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

4. FORDULÓ

Besztercebánya–Zsolna 3–4 (0–3)

BB: Szánthó Regő a 60. percben lépett pályára, és két gólt szerzett

Szakolca–Kassa 2–4 (0–4)

