Nemzeti Sportrádió

Niké Liga: Szánthó Regő duplázott a Zsolna ellen

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
2026.08.15. 20:53
Címkék
Besztercebánya Szánthó Regő Kassa
Megszerezte első góljait a Besztercebánya színeiben Szánthó Regő. Ennek ellenére csapata a Niké Liga 4. fordulójában 4–3-as vereséget szenvedett a Zsolna ellen.
Fotó: Dukla Banská Bystrica

Szánthó Regő kisebb izomsérüléssel bajlódott, ezért csak a 60. percben lépett pályára a Dukla mezében. Ekkor a zsolnaiak már három góllal vezettek. Tíz perccel a rendes játékidő vége előtt büntetőhöz jutott a Besztercebánya, amelyet a magyar játékos magabiztosan értékesített. A ráadás hatodik percében pedig Szánthó megszerezte a szlovák élvonal idényének egyik legszebb gólját: 28 méterről talált a kapu jobb sarkába, beállítva ezzel a 3–4-es végeredményt.

Bár a besztercebányaiak megszerezték első góljukat az idényben, továbbra is pont nélkül állnak a tabella utolsó helyén.

Megszerezte első idénybeli győzelmét a Kassa is, amely 4–2-re diadalmaskodott Szakolcán. Két érdekesség is kapcsolódik a mérkőzéshez: a többségi magyar tulajdonban lévő klub története során korábban még soha nem győzött a zöld-fehérek otthonában, ezért a kassaiak úgy döntöttek, hogy ezúttal másik szállodában töltik az éjszakát. A változtatás bevált, a Kassa történelmi sikert aratott Szakolcán.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
4. FORDULÓ
Besztercebánya–Zsolna 3–4 (0–3)
BB: Szánthó Regő a 60. percben lépett pályára, és két gólt szerzett
Szakolca–Kassa 2–4 (0–4)
 

 

Besztercebánya Szánthó Regő Kassa
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