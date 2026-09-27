Kosárlabda: Golomán György új csapatával megnyerte a lengyel Szuperkupát

A Sosnowiecben rendezett final four szombati elődöntőjében a magyar válogatott légiós 22 ponttal mutatkozott be új klubjában, ezzel a mezőny legjobbja lett a Trefl Sopot elleni 93–89-es győzelem során.

A vasárnapi fináléban a Legia a Zielona Gorával csapott össze, amely az Európa-kupa csoportkörében az NHSZ-Szolnoki Olajbányász egyik ellenfele lesz. A döntőben a fővárosiak 110–96-os győzelmet arattak, a 30 éves magyar center 9 ponttal, 3 lepattanóval és 2 gólpasszal vette ki a részét a sikerből.

A 211 centiméteres Golomán György az előző három szezonban Spanyolországban szerepelt, legutóbb a Lleida csapatát erősítette.