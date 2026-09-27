Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: Golomán György új csapatával megnyerte a lengyel Szuperkupát

2026.09.27. 20:42
null
Golomán György (jobbra a második sorban az első) egyből trófeát nyert Lengyelországban (Fotó: Facebook/Legia Warszawa)
Címkék
kosárlabda légiósok Lengyel Szuperkupa Legia Warszawa Golomán György
Golomán György csapata, a bajnoki címvédő Legia Warszawa nyerte meg a lengyel férfi kosárlabda Szuperkupát; a magyar légiós az elődöntőben huszonkét pontjával a mezőny legjobbja volt, a fináléban kilenc pontot szerzett.

A Sosnowiecben rendezett final four szombati elődöntőjében a magyar válogatott légiós 22 ponttal mutatkozott be új klubjában, ezzel a mezőny legjobbja lett a Trefl Sopot elleni 93–89-es győzelem során.

A vasárnapi fináléban a Legia a Zielona Gorával csapott össze, amely az Európa-kupa csoportkörében az NHSZ-Szolnoki Olajbányász egyik ellenfele lesz. A döntőben a fővárosiak 110–96-os győzelmet arattak, a 30 éves magyar center 9 ponttal, 3 lepattanóval és 2 gólpasszal vette ki a részét a sikerből.

A 211 centiméteres Golomán György az előző három szezonban Spanyolországban szerepelt, legutóbb a Lleida csapatát erősítette.

 

kosárlabda légiósok Lengyel Szuperkupa Legia Warszawa Golomán György
Legfrissebb hírek

MLS: Gazdagék és Sallóiék is kikaptak

Légiósok
13 órája

A kosárlabda mellett az unokázás a legfontosabb – Farkas Sándor 70 éves

Kosárlabda
14 órája

Női kosárlabda NB I: szekszárdi vereséggel rajtolt a címvédő Pécs

Kosárlabda
Tegnap, 20:25

Férfi kosárlabda NB I: győzelemmel kezdett a Falco

Kosárlabda
Tegnap, 20:20

Férfi kosárlabda NB I: otthon nyert a Szolnok és az Alba is

Kosárlabda
2026.09.25. 20:07

Megújult a Hunbasket applikáció – idén is érdemes tippelni!

Kosárlabda
2026.09.25. 09:03

Kosárlabda: ők lehetnek a férfi NB I legjobb U20-as fiataljai

Utánpótlássport
2026.09.23. 18:44

Lelik Rékának akár ugródeszkának is jó lehet a török kaland

Kosárlabda
2026.09.23. 07:35