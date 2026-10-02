Az arab futballszövetségek támogatják Gianni Infantinót

Erről az UAFA a Dzsiddában tartott csütörtöki vezetőségi ülésén döntött azt követően, hogy augusztusban már hat arab szervezet, köztük a katari, valamint a 2030-as világbajnokságnak társházigazdaként otthon adó marokkói szövetség – biztosította támogatásáról a kritikák és támadások kereszttüzébe kerülő svájci-olasz sportvezetőt.

Infantino a nyári vb-t követően előállt a magántőke bevonását célzó, FIFA-tornákat értékesítő javaslatával, ám a terv heves ellenállást váltott ki, s néhány nap alatt megbukott. Ennek ellenére az 56 éves FIFA-elnök jelezte: újraindul a tisztségért a jövő márciusi választáson.

A 22 arab futballszövetséget tömörítő UAFA a mostani közleményében üdvözölte „a FIFA közelmúltbeli erőfeszítéseit a nemzeti, regionális és kontinentális sportági szervezetekkel való együttműködés megerősítésére”. Infantinóról a szervezet úgy vélekedett, a FIFA elnöke „megerősítette az egységet a globális labdarúgó-közösségen belül”.

Kedden a nyolc, Arab-öböl menti nemzeti szövetséget tömörítő szervezet állt ki nyilvánosan Infantino mellett, akit az európai szövetségek többsége nem támogat, Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke pedig meztelen császárhoz hasonlított. Csányi Sándor, a magyar szövetség elnöke, a FIFA egyik alelnöke augusztusban közölte, visszavonja támogatását Infantinótól.

A svájci születésű FIFA-elnök a múlt héten a világszervezet 211 tagországának elküldött levelében a szervezet döntéshozatali folyamatainak független felülvizsgálatát javasolta.

