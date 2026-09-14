Nemzeti Sportrádió

Heti légiósprogram: hat magyar játékossal indul az El ligaszakasza

2026.09.14. 15:30
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A külföldön, profi élvonalban vagy másodosztályban játszó magyar, illetve magyar válogatott/U-válogatott labdarúgók heti tétmérkőzései. A nem jelölt bajnokságok élvonalbeliek.

 

 SZEPTEMBER 14., HÉTFŐ

CIPRUS
Cyprus League
19.00: Kraszava–Arisz Limasszol
Arisz: Szakos Bence

HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: PSV II–AZ II
AZ: Kovács Bendegúz

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
19.45: Rio Ave–Estrela
Rio Ave: Nikitscher Tamás
21.15: Moreirense–Marítimo
Marítimo: Szalai Gábor

SPANYOLORSZÁG
La Liga
21.00: Villarreal–Real Betis
Villarreal: Gulácsi Péter

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: Sirius–Degerfors
Sirius: Vancsa Zalán

 

 SZEPTEMBER 15., KEDD

ANGLIA
Ligakupa, 3. forduló
16.00: Liverpool–Fulham
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik

DÁNIA
Dán Kupa, 3. forduló
19.00: Skovshoved–FC Köbenhavn
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor

HORVÁTORSZÁG 
Horvát Kupa, 2. forduló
16.30: Bjelovar–Karlovac
Karlovac: Geiger Bálint

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
18.00: Raków Czestochowa–Zaglebie Lubin
Raków: Molnár Ádin
Zaglebie: Szabó Levente

SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, 2. forduló
15.30: Nagyölved–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Tuboly Máté

 

 SZEPTEMBER 16., SZERDA

EURÓPA-LIGA
Ligaszakasz
18.45: Omonia Nicosia (ciprusi)–Celta Vigo (spanyol)
Omonia: Loic Nego
18.45: Ararat (örmény)–Sparta Praha (cseh)
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
21.00: Sunderland (angol)–AZ (holland)
AZ: Kovács Bendegúz

CONCACAF BAJNOKOK KUPÁJA
Döntő
Csütörtök, 2.00: Inter Miami (amerikai)–Cruz Azul (mexikói)
Miami: Pintér Dániel

 

 SZEPTEMBER 17., CSÜTÖRTÖK

EURÓPA-LIGA
Ligaszakasz
18.45: Levszki Szófia (bolgár)–Salzburg (osztrák)
Salzburg: Redzic Damir
21.00: Real Sociedad (spanyol)–AFC Bournemouth (angol)
Bournemouth: Tóth Alex

GÖRÖGORSZÁG
Görög Kupa, alapszakasz
16.45: AEK Athén–Panszerraikosz
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán

SPANYOLORSZÁG
La Liga
21.30: Málaga–Villarreal
Villarreal: Gulácsi Péter

 

 SZEPTEMBER 18., PÉNTEK

AUSZTRIA
Bundesliga
19.30: Rapid–Tirol
Rapid: Bolla Bendegúz

AZERBAJDZSÁN
Premier League
15.30: Gabala–Neftci
Neftci: Skribek Alen
17.45: Qarabag–Safa
Qarabag: Várkonyi Bence

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: FC Bruges II–Gent II
FC Bruges II: Ostoici Stefan

FINNORSZÁG
Veikkausliiga, alsóház
17.00: Lahti–Jaro
Jaro: Kocsis Gergő

HOLLANDIA
Eredivisie
20.00: Groningen–Zwolle
Groningen: Csinger Márk
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: AZ II–Volendam
AZ: Kovács Bendegúz

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
20.30: Bayern München–Union Berlin
Union: Schäfer András
2. Bundesliga (II. osztály)
18.30: Wolfsburg–Darmstadt
Wolfsburg: Dárdai Bence
18.30: Greuther Fürth–Magdeburg
Fürth: Keresztes Krisztián

ROMÁNIA
Superliga
17.00: UTA Arad–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Kasimpasa–Konyaspor
Konyaspor: Tóth Rajmund

 

 SZEPTEMBER 19., SZOMBAT

ANGLIA
Championship
16.00: Portsmouth–Blackburn Rovers
Portsmouth: Kosznovszky Márk
Blackburn: Tóth Balázs

BELGIUM
Jupiler League
16.00: Leuven–La Louviére
La Louviére: Gruber Zsombor, Kovács Mátyás
20.45: Anderlecht–Zulte Waregem
Waregem: Átrok Zalán

CIPRUS
Cyprus League
18.00: Nea Szalamina–Anorthoszisz
Nea Szalamina: Kovács Dániel
Anorthoszisz: Kiss Tamás

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Vasárnap, 1.30: New England Revolution–Orlando City
New England: Gazdag Dániel
Vasárnap, 2.30: St. Louis City–Toronto FC
Toronto: Sallói Dániel

FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.00: Metz–Saint-Étienne
Saint-Étienne: Csongvai Áron

HOLLANDIA
Eredivisie
16.30: Den Haag–Cambuur
Den Haag: Bárány Donát

HORVÁTORSZÁG 
HNL
17.00: Varazdin–NK Osijek
Osijek: Bakti Balázs

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Korona Kielce–Raków Czestochowa
Raków: Molnár Ádin

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
20.30: Dynamo Dresden–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
16.30: Nacional–Famalicao
Famalicao: Szűcs Tamás
16.30: Gil Vicente–Marítimo
Marítimo: Szalai Gábor
19.00: Alverca–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: CSM Olimpia–Afumati
CSM Olimpia: Vida Kristopher
10.00: Unirea Slobozia–Chindia Targoviste
Unirea Slobozia: Bobál Gergely
11.30: Popesti Leordeni–Poli Temesvár
Temesvár: Huszti András

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: Orgryte–Sirius
Sirius: Vancsa Zalán

SZERBIA
Szuperliga
17.00: Vojvodina–Novi Beograd
Vojvodina: Szűcs Kornél

SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Nagymihály–Besztercebánya
Besztercebánya: Szánthó Regő
2. liga (II. osztály)
18.00: Eperjes–Somorja
Somorja: Tóth Dániel

SZLOVÉNIA
Prva liga
17.30: Koper–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin, Vidnyánszky Mátyás

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Trabzonspor–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland

 

 SZEPTEMBER 20., VASÁRNAP 

ANGLIA
Premier League
15.00: AFC Bournemouth–Liverpool
Bournemouth: Tóth Alex
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship
13.00: Wolverhampton Wanderers–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles

AUSZTRIA
Bundesliga
14.30: Hartberg–Linzer ASK
Hartberg: Pécsi Ármin
17.00: Salzburg–Sturm Graz
Salzburg: Redzic Damir

BELGIUM
Jupiler League
16.00: St. Truiden–Westerlo
Westerlo: Balogh Botond

BULGÁRIA
Parva Liga
14.15: Szpartak Várna–Lokomotiv Szófia
Várna: Major Sámuel

CIPRUS
Cyprus League
18.00: Omonia Nicosia–Kraszava
Omonia: Loic Nego
18.00: Arisz–Karmiotissza
Arisz: Szakos Bence
19.00: Omonia Aradippu–Olympiakosz Nicosia
Olympiakosz: Tamás Márk

CSEHORSZÁG
Chance Liga
15.00: Sigma Olomouc–Sparta Praha
Sigma: Baráth Péter
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor

DÁNIA
Superliga
14.00: Bröndby–FC Köbenhavn
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Hétfő, 1.00: Inter Miami–San Diego FC
Miami: Pintér Dániel

GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
17.00: Volosz–AEK Athén
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán

HOLLANDIA
Eredivisie
14.30: AZ–Telstar
AZ: Kovács Bendegúz

HORVÁTORSZÁG 
Prva NL (II. osztály)
18.30: Karlovac–Dubrava
Karlovac: Geiger Bálint

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
12.15: Piast Gliwice–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
14.45: Zaglebie Lubin–Wisla Plock
Zaglebie: Szabó Levente

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Bayer Leverkusen–RB Leipzig
Leipzig: Willi Orbán

SPANYOLORSZÁG
La Liga
18.30: Villarreal–Levante
Villarreal: Gulácsi Péter
La Liga 2 (II. osztály)
18.30: Almería–Celta Vigo II
Almería: Yaakobishvili Áron

SZLOVÁKIA
Niké Liga
19.00: Dunaszerdahelyi AC–Nagyszombat
DAC: Tuboly Máté

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Göztepe–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila

 

 SZEPTEMBER 21., HÉTFŐ

ROMÁNIA
Superliga
20.00: Petrolul–Csíkszereda
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Horváth Artúr, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás

 

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