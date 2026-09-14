Heti légiósprogram: hat magyar játékossal indul az El ligaszakasza

SZEPTEMBER 14., HÉTFŐ
CIPRUS
Cyprus League
19.00: Kraszava–Arisz Limasszol
Arisz: Szakos Bence
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: PSV II–AZ II
AZ: Kovács Bendegúz
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
19.45: Rio Ave–Estrela
Rio Ave: Nikitscher Tamás
21.15: Moreirense–Marítimo
Marítimo: Szalai Gábor
SPANYOLORSZÁG
La Liga
21.00: Villarreal–Real Betis
Villarreal: Gulácsi Péter
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: Sirius–Degerfors
Sirius: Vancsa Zalán
SZEPTEMBER 15., KEDD
ANGLIA
Ligakupa, 3. forduló
16.00: Liverpool–Fulham
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
DÁNIA
Dán Kupa, 3. forduló
19.00: Skovshoved–FC Köbenhavn
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
HORVÁTORSZÁG
Horvát Kupa, 2. forduló
16.30: Bjelovar–Karlovac
Karlovac: Geiger Bálint
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
18.00: Raków Czestochowa–Zaglebie Lubin
Raków: Molnár Ádin
Zaglebie: Szabó Levente
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, 2. forduló
15.30: Nagyölved–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Tuboly Máté
SZEPTEMBER 16., SZERDA
EURÓPA-LIGA
Ligaszakasz
18.45: Omonia Nicosia (ciprusi)–Celta Vigo (spanyol)
Omonia: Loic Nego
18.45: Ararat (örmény)–Sparta Praha (cseh)
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
21.00: Sunderland (angol)–AZ (holland)
AZ: Kovács Bendegúz
CONCACAF BAJNOKOK KUPÁJA
Döntő
Csütörtök, 2.00: Inter Miami (amerikai)–Cruz Azul (mexikói)
Miami: Pintér Dániel
SZEPTEMBER 17., CSÜTÖRTÖK
EURÓPA-LIGA
Ligaszakasz
18.45: Levszki Szófia (bolgár)–Salzburg (osztrák)
Salzburg: Redzic Damir
21.00: Real Sociedad (spanyol)–AFC Bournemouth (angol)
Bournemouth: Tóth Alex
GÖRÖGORSZÁG
Görög Kupa, alapszakasz
16.45: AEK Athén–Panszerraikosz
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán
SPANYOLORSZÁG
La Liga
21.30: Málaga–Villarreal
Villarreal: Gulácsi Péter
SZEPTEMBER 18., PÉNTEK
AUSZTRIA
Bundesliga
19.30: Rapid–Tirol
Rapid: Bolla Bendegúz
AZERBAJDZSÁN
Premier League
15.30: Gabala–Neftci
Neftci: Skribek Alen
17.45: Qarabag–Safa
Qarabag: Várkonyi Bence
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: FC Bruges II–Gent II
FC Bruges II: Ostoici Stefan
FINNORSZÁG
Veikkausliiga, alsóház
17.00: Lahti–Jaro
Jaro: Kocsis Gergő
HOLLANDIA
Eredivisie
20.00: Groningen–Zwolle
Groningen: Csinger Márk
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: AZ II–Volendam
AZ: Kovács Bendegúz
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
20.30: Bayern München–Union Berlin
Union: Schäfer András
2. Bundesliga (II. osztály)
18.30: Wolfsburg–Darmstadt
Wolfsburg: Dárdai Bence
18.30: Greuther Fürth–Magdeburg
Fürth: Keresztes Krisztián
ROMÁNIA
Superliga
17.00: UTA Arad–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Kasimpasa–Konyaspor
Konyaspor: Tóth Rajmund
SZEPTEMBER 19., SZOMBAT
ANGLIA
Championship
16.00: Portsmouth–Blackburn Rovers
Portsmouth: Kosznovszky Márk
Blackburn: Tóth Balázs
BELGIUM
Jupiler League
16.00: Leuven–La Louviére
La Louviére: Gruber Zsombor, Kovács Mátyás
20.45: Anderlecht–Zulte Waregem
Waregem: Átrok Zalán
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Nea Szalamina–Anorthoszisz
Nea Szalamina: Kovács Dániel
Anorthoszisz: Kiss Tamás
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Vasárnap, 1.30: New England Revolution–Orlando City
New England: Gazdag Dániel
Vasárnap, 2.30: St. Louis City–Toronto FC
Toronto: Sallói Dániel
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.00: Metz–Saint-Étienne
Saint-Étienne: Csongvai Áron
HOLLANDIA
Eredivisie
16.30: Den Haag–Cambuur
Den Haag: Bárány Donát
HORVÁTORSZÁG
HNL
17.00: Varazdin–NK Osijek
Osijek: Bakti Balázs
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Korona Kielce–Raków Czestochowa
Raków: Molnár Ádin
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
20.30: Dynamo Dresden–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
16.30: Nacional–Famalicao
Famalicao: Szűcs Tamás
16.30: Gil Vicente–Marítimo
Marítimo: Szalai Gábor
19.00: Alverca–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: CSM Olimpia–Afumati
CSM Olimpia: Vida Kristopher
10.00: Unirea Slobozia–Chindia Targoviste
Unirea Slobozia: Bobál Gergely
11.30: Popesti Leordeni–Poli Temesvár
Temesvár: Huszti András
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: Orgryte–Sirius
Sirius: Vancsa Zalán
SZERBIA
Szuperliga
17.00: Vojvodina–Novi Beograd
Vojvodina: Szűcs Kornél
SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Nagymihály–Besztercebánya
Besztercebánya: Szánthó Regő
2. liga (II. osztály)
18.00: Eperjes–Somorja
Somorja: Tóth Dániel
SZLOVÉNIA
Prva liga
17.30: Koper–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin, Vidnyánszky Mátyás
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Trabzonspor–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland
SZEPTEMBER 20., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
15.00: AFC Bournemouth–Liverpool
Bournemouth: Tóth Alex
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship
13.00: Wolverhampton Wanderers–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles
AUSZTRIA
Bundesliga
14.30: Hartberg–Linzer ASK
Hartberg: Pécsi Ármin
17.00: Salzburg–Sturm Graz
Salzburg: Redzic Damir
BELGIUM
Jupiler League
16.00: St. Truiden–Westerlo
Westerlo: Balogh Botond
BULGÁRIA
Parva Liga
14.15: Szpartak Várna–Lokomotiv Szófia
Várna: Major Sámuel
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Omonia Nicosia–Kraszava
Omonia: Loic Nego
18.00: Arisz–Karmiotissza
Arisz: Szakos Bence
19.00: Omonia Aradippu–Olympiakosz Nicosia
Olympiakosz: Tamás Márk
CSEHORSZÁG
Chance Liga
15.00: Sigma Olomouc–Sparta Praha
Sigma: Baráth Péter
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
DÁNIA
Superliga
14.00: Bröndby–FC Köbenhavn
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Hétfő, 1.00: Inter Miami–San Diego FC
Miami: Pintér Dániel
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
17.00: Volosz–AEK Athén
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán
HOLLANDIA
Eredivisie
14.30: AZ–Telstar
AZ: Kovács Bendegúz
HORVÁTORSZÁG
Prva NL (II. osztály)
18.30: Karlovac–Dubrava
Karlovac: Geiger Bálint
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
12.15: Piast Gliwice–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
14.45: Zaglebie Lubin–Wisla Plock
Zaglebie: Szabó Levente
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Bayer Leverkusen–RB Leipzig
Leipzig: Willi Orbán
SPANYOLORSZÁG
La Liga
18.30: Villarreal–Levante
Villarreal: Gulácsi Péter
La Liga 2 (II. osztály)
18.30: Almería–Celta Vigo II
Almería: Yaakobishvili Áron
SZLOVÁKIA
Niké Liga
19.00: Dunaszerdahelyi AC–Nagyszombat
DAC: Tuboly Máté
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Göztepe–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila
SZEPTEMBER 21., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Superliga
20.00: Petrolul–Csíkszereda
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Horváth Artúr, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás