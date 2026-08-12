Román Kupa: Bobál gólja is kellett a Slobozia fordításához

Bobál Gergely viszont a bajnokság után immár a kupában is betalált az Unirea Slobozia színeiben, amely ugyan már a harmadik percben hátrányba került a Liga 3-as ellenfelével szemben, de a szünetig egyenlített, a második félidőben pedig Bobál góljával megszerezte a vezetést, és végül 4–1-re győzött.

A csoportkörbe jutásról döntő negyedik fordulóban már – a tavalyi első nyolc helyezettet leszámítva – az élvonalbeli csapatok, így az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK is bekapcsolódik, a párharcokat csütörtökön sorsolják ki.

ROMÁN KUPA, 3. SELEJTEZŐKÖR

Poli Temesvár–Újszentes 1–0 – h. u.

Poli Temesvár: Huszti András a szünetben állt be.

Agricola Borcea–Unirea Slobozia 1–4

Slobozia: Bobál Gergely kezdőként 74 percet játszott, a 63. percben csapata második gólját szerezte.

VSK Gyergyó–ASA Marosvásárhely 0–2

Marosvásárhely: Kocsis Bence végigjátszotta a mérkőzést, Demeter Zsombort nem nevezték.

Minaur Nagybánya–CSM Olimpia Szatmárnémeti 5–0

CSM Olimpia: Vida Kristopher nem került be a keretbe.