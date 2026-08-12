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Román Kupa: Bobál gólja is kellett a Slobozia fordításához

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.08.12. 20:47
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Bobál Gergely betalált a Román Kupában (Fotó: AFC Unirea 04 Slobozia/Facebook)
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Kocsis Bence Vida Kristopher légiósok Demeter Zsombor Huszti András Bobál Gergely Román Kupa
Öt magyar futballista négy másodosztályú csapata volt érdekelt szerdán a Román Kupa harmadik selejtezőkörében, és háromnak sikerült is bejutnia a csoportkör előtti utolsó fordulóba. Egyedül Vida Kristopher klubja nem járt sikerrel, a Szatmárnémeti ugyanis szinte kizárólag tizenéves játékosokkal lépett pályára és kapott ki a harmadik ligás Nagybánya otthonában.

Bobál Gergely viszont a bajnokság után immár a kupában is betalált az Unirea Slobozia színeiben, amely ugyan már a harmadik percben hátrányba került a Liga 3-as ellenfelével szemben, de a szünetig egyenlített, a második félidőben pedig Bobál góljával megszerezte a vezetést, és végül 4–1-re győzött.   

A csoportkörbe jutásról döntő negyedik fordulóban már – a tavalyi első nyolc helyezettet leszámítva – az élvonalbeli csapatok, így az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK is bekapcsolódik, a párharcokat csütörtökön sorsolják ki. 

ROMÁN KUPA, 3. SELEJTEZŐKÖR
Poli Temesvár–Újszentes 1–0 – h. u.
Poli Temesvár: Huszti András a szünetben állt be.
Agricola Borcea–Unirea Slobozia 1–4
Slobozia: Bobál Gergely kezdőként 74 percet játszott, a 63. percben csapata második gólját szerezte.
VSK Gyergyó–ASA Marosvásárhely 0–2
Marosvásárhely: Kocsis Bence végigjátszotta a mérkőzést, Demeter Zsombort nem nevezték.
Minaur Nagybánya–CSM Olimpia Szatmárnémeti 5–0
CSM Olimpia: Vida Kristopher nem került be a keretbe.

 

Kocsis Bence Vida Kristopher légiósok Demeter Zsombor Huszti András Bobál Gergely Román Kupa
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