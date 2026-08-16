Nemzeti Sportrádió

La Liga: Gulácsi nélkül ikszelt Santanderben a Villarreal

V. H. L.V. H. L.
2026.08.16. 19:03
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Az első félidőben az újonc Racing kétgólos vezetést szerzett, de nem tudta megtartani (Fotó: Getty Images)
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Racing Santander  Espanyol 1. forduló Villarreal Levante La Liga
Már az első félidőben kialakult a 2–2-es végeredmény a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokság (La Liga) 1. fordulójában játszott Racing Santander–Villarreal CF mérkőzésen, amelyen a hazaiak kétgólos előnyét a játékrész végén két átlövésgóllal tüntették el a Gulácsi Pétert a kispadra nevező látogatók.

Gulácsi Péter csak a kispadon kapott helyet az elmúlt szezonban 3. helyen végző Villarrealban: a Valencia tartománybeliek kapuját a Luiz Júnior védte az újonc Racing Santander otthonában. A brazil kapus először a 21. percben bravúrral bizonyíthatta volna, hogy jobb honfitársunknál, ám Andrés Martín remekül elvégzett tizenegyesét nem volt esélye hárítani. Bár a vendégek valamivel többet birtokolták a labdát, amikor a hazaiak megszerezték, több mindent tudtak vele kezdeni – ezt remekül mutatta, hogy a 34. percben növelték előnyüket Sergio Martínez révén, aki egy blokkolt lövés után a kipattanót 18 méterről kegyetlen erővel vágta a kapuba. Egészen az első félidő utolsó percéig úgy tűnt, a jobban futballozó vendéglátók kétgólos előnnyel mennek szünetre, ám ekkor Pape Gueye pontos lapos lövése talált utat a hálóba, majd a középkezdés után Nicolas Pépé lőtte ki tizennégy méterről a jobb sarkot – egy perc alatt odalett a hazai fór.

Nagy elánnal kezdték a második játékrészt santanderiek, akik az első tíz percben nem nagyon engedték ki a kapuja elől a „sárga tengeralattjárót”. Vezetést mégis a vendégek szerezhettek volna, de Ayoze Pérez hiába került egy az egyben szembe Julén Agirrezabalával, aki remek vetődéssel hárította a kapu jobb oldalába tartó lövést. A santanderi kapus nem sokkal később Santiago Mourino közeli próbálkozását is  hatástalanította, de a hajrában Luiz Júnior is megmutatta, mit tud, amikor szöglet után a csereként beálló marokkói csatár, Jasszir Zabiri fejesét védte bravúrral. Az összképet tekintve az első félidő alapján a Racing, a másodikat nézve a Villarreal szurkolói lehettek bosszúsabbak, így alighanem igazságos eredmény született. 2–2

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Racing Santander–Villarreal 2–2 (A. Martín 21. – 11-esből, S. Martínez 34., ill. P. Gueye 45., Pépé 45+1.)
Később
19.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották
Alavés–Getafe 3–0 (Tenaglia 73., M. Díaz 90+1., M. Rodríguez 90+4.)
Sevilla–Rayo Vallecano 2–1 (Guridi 52. – 11-esből, Peque 90+7. – 11-esből, ill. Álvaro García 4.)

AZ 1. FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Hétfő
21.00: RC Deportivo–Elche
Augusztus 19., szerda
21.00: Atlético Madrid–Málaga
Augusztus 25., kedd
21.00: Valencia–Betis
Augusztus 26., szerda
21.00: Real Madrid–Real Sociedad
Augusztus 27., csütörtök
20.30: Celta Vigo–Osasuna
21.00: Barcelona–Bilbao

 

Racing Santander  Espanyol 1. forduló Villarreal Levante La Liga
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