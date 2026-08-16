La Liga: Gulácsi nélkül ikszelt Santanderben a Villarreal

Gulácsi Péter csak a kispadon kapott helyet az elmúlt szezonban 3. helyen végző Villarrealban: a Valencia tartománybeliek kapuját a Luiz Júnior védte az újonc Racing Santander otthonában. A brazil kapus először a 21. percben bravúrral bizonyíthatta volna, hogy jobb honfitársunknál, ám Andrés Martín remekül elvégzett tizenegyesét nem volt esélye hárítani. Bár a vendégek valamivel többet birtokolták a labdát, amikor a hazaiak megszerezték, több mindent tudtak vele kezdeni – ezt remekül mutatta, hogy a 34. percben növelték előnyüket Sergio Martínez révén, aki egy blokkolt lövés után a kipattanót 18 méterről kegyetlen erővel vágta a kapuba. Egészen az első félidő utolsó percéig úgy tűnt, a jobban futballozó vendéglátók kétgólos előnnyel mennek szünetre, ám ekkor Pape Gueye pontos lapos lövése talált utat a hálóba, majd a középkezdés után Nicolas Pépé lőtte ki tizennégy méterről a jobb sarkot – egy perc alatt odalett a hazai fór.

Nagy elánnal kezdték a második játékrészt santanderiek, akik az első tíz percben nem nagyon engedték ki a kapuja elől a „sárga tengeralattjárót”. Vezetést mégis a vendégek szerezhettek volna, de Ayoze Pérez hiába került egy az egyben szembe Julén Agirrezabalával, aki remek vetődéssel hárította a kapu jobb oldalába tartó lövést. A santanderi kapus nem sokkal később Santiago Mourino közeli próbálkozását is hatástalanította, de a hajrában Luiz Júnior is megmutatta, mit tud, amikor szöglet után a csereként beálló marokkói csatár, Jasszir Zabiri fejesét védte bravúrral. Az összképet tekintve az első félidő alapján a Racing, a másodikat nézve a Villarreal szurkolói lehettek bosszúsabbak, így alighanem igazságos eredmény született. 2–2

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Racing Santander–Villarreal 2–2 (A. Martín 21. – 11-esből, S. Martínez 34., ill. P. Gueye 45., Pépé 45+1.)

Később

19.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Alavés–Getafe 3–0 (Tenaglia 73., M. Díaz 90+1., M. Rodríguez 90+4.)

Sevilla–Rayo Vallecano 2–1 (Guridi 52. – 11-esből, Peque 90+7. – 11-esből, ill. Álvaro García 4.)

AZ 1. FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Hétfő

21.00: RC Deportivo–Elche

Augusztus 19., szerda

21.00: Atlético Madrid–Málaga

Augusztus 25., kedd

21.00: Valencia–Betis

Augusztus 26., szerda

21.00: Real Madrid–Real Sociedad

Augusztus 27., csütörtök

20.30: Celta Vigo–Osasuna

21.00: Barcelona–Bilbao