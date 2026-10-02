Németh Szabolcs lehetősége: irány a portói futballegyetem!

Portugáliában vesz részt edzőképzésen Németh Szabolcs. A korábban a Haladásnál és Dorogon is dolgozó szakember jelenleg az osztrák élvonalban szereplő TSV Hartberg U18-as csapatának edzéseit irányítja, miközben újabb jelentős szakmai kihívás előtt áll: felvételt nyert a portói egyetem egyik mesterképző programjába. A magas szintű, kifejezetten futballszakembereknek létrehozott képzés a Vítor Frade nevéhez kötődő Tactical Periodisation szakmai rendszerére épül. A program a játékmodellek, a döntéshozatal, a játék­intelligencia és a komplex edzéstervezés kérdéseivel is foglalkozik.



„A jelentkezésnek volt kiválasztási folyamata, amelynek része a szakmai bemutatkozás és az interjú is, a sikeres felvételről a napokban kaptam értesítést – mondta lapunknak Németh Szabolcs. – Nagy öröm, hogy olyan nemzetközi szakmai közegben tanulhatok tovább, amely Vítor Frade munkásságához kapcsolódik. Az angol nyelvű képzés jövőre kezdődik, az online oktatás mellett személyes portói alkalmakból is áll. Nem újabb edzői papírt szeretnék megszerezni, ugyanis évek óta foglalkoztat, hogyan lehet a játékból kiindulva felépíteni az edzésfolyamatot, és hogyan válik a játékmodellből valós viselkedés a pályán. A Tactical Periodisation gondolkodása sok ponton kapcsolódik ahhoz, ahogyan én is látom a futballt.”



Németh Szabolcs egyik alapelve, hogy egy-egy mérkőzésszituációból fakadó probléma meghatározza az edzés tartalmát, az edzés pedig visszavezet a mérkőzéshez. Arra a kérdésre, hogy a megszerzett tudást később Ausztriában vagy Magyarországon kamatoztatja-e, most még nem tudott válaszolni. Jól érzi magát Hartbergben, a klubban elsősorban a fiatal játékosok képzésében dolgozik; az első csapatban szereplőket is figyelemmel kíséri, köztük a Liverpooltól kölcsönkapott Pécsi Ármin teljesítményét.



„Pécsi Ármin rendszeresen megkapja a lehetőséget a szakmai stábtól, ennek hátterében rengeteg munka áll. Meccsről meccsre a teljesítményével bizonyítja, hogy helye van a csapatban. A fejlődéséhez folyamatos munkára és stabil teljesítményre van szükség.”