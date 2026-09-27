Nemzeti Sportrádió

MLS: Gazdagék és Sallóiék is kikaptak

H. Á.H. Á.
2026.09.27. 08:37
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Gazdag Dániel nem örülhetett újabb győzelemnek (Fotó: Getty Images)
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légiósok Gazdag Dániel MLS Sallói Dániel
Nem sok babér termett a magyar labdarúgóknak és az őket foglalkoztató kluboknak vasárnapra virradóra az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban: a Gazdag Dánielt foglalkoztató New England Revolution és a Sallói Dánielt alkalmazó Toronto FC is vereséget szenvedett.

A New England Revolution Gazdag Dániellel a kezdőjében állt fel a május közepe óta nyeretlen (!) Real Salt Lake otthonában, ám hiába tűnt előzetesen jóval esélyesebbnek a vendégcsapat, a hazaiak Aiden Hezarkhani gyors góljával hamar megszerezték a vezetést, majd a második félidőben Sergi Solans duplájával biztosították 3–0-s győzelmüket. A mérkőzést Gazdag Dániel végigjátszotta, a Revolution három győztesen megvívott bajnoki után kapott ki újra, míg a Real Salt Lake 13 nyeretlen bajnokit követően győzött.

A Sallói Dániellel a kezdőjében felálló Toronto FC is idegenben szenvedett vereséget, a kanadai csapat a Nashville otthonában kapott ki 2–0-ra. A hazaiktól Hany Mukhtar duplázott az első félidőben, amire nem volt válasza Sallóiéknak, a négyszeres magyar válogatott játékos a 73. percig volt a pályán.

 

 

 

légiósok Gazdag Dániel MLS Sallói Dániel
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