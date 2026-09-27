MLS: Gazdagék és Sallóiék is kikaptak

A New England Revolution Gazdag Dániellel a kezdőjében állt fel a május közepe óta nyeretlen (!) Real Salt Lake otthonában, ám hiába tűnt előzetesen jóval esélyesebbnek a vendégcsapat, a hazaiak Aiden Hezarkhani gyors góljával hamar megszerezték a vezetést, majd a második félidőben Sergi Solans duplájával biztosították 3–0-s győzelmüket. A mérkőzést Gazdag Dániel végigjátszotta, a Revolution három győztesen megvívott bajnoki után kapott ki újra, míg a Real Salt Lake 13 nyeretlen bajnokit követően győzött.

A Sallói Dániellel a kezdőjében felálló Toronto FC is idegenben szenvedett vereséget, a kanadai csapat a Nashville otthonában kapott ki 2–0-ra. A hazaiktól Hany Mukhtar duplázott az első félidőben, amire nem volt válasza Sallóiéknak, a négyszeres magyar válogatott játékos a 73. percig volt a pályán.