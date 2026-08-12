Konferencialiga-selejtező: otthon is nyert a Rapid, izgulhatott a végén a Hapoel

A Diósgyőrben 2–0-ra megnyert első mérkőzés után Katowicében is vezetést szerzett a Hapoel Tel-Aviv, a 23. percben az a Sztav Turiel volt eredményes, aki Miskolcon is az első gólt szerezte. Az izraeli csapat a hajráig magabiztosan tartotta az előnyét, ekkor azonban a fehérorosz Ilja Skurin találatával egyenlítettek a hazaiak. A helyzet a 90. percben jóval melegebb lett a Hapoel számára, ugyanis Arkadiusz Jedrych tizenegyesből egygólosra csökkentette a lengyelek hátrányát. A hosszabbítást jelentő gólt azonban nem sikerült megszerezniük a hazaiaknak, így a közel-keletiek jutottak be a rájátszásba. 2–1

Az Észtországban fölényes, 4–1-es győzelmet arató, ezúttal Bolla Bendegúz nélkül felálló Rapid ausztrál csatára, Marco Tilio révén a 38. percben szerzett vezetést a Paide Linnameeskond ellen, így ha a baltiaknak lettek is volna halvány reményeik az odahaza elvesztett csata után, azok szertefoszlottak. Az ezúttal is hatalmas fölényben játszó bécsiek igyekeztek kiszolgálni közönségüket, de újabb gólt csak a 83. percben sikerült szerezniük, ekkor Louis Schaub tizenegyesből talált be. 2–0

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Főág

Rapid Wien (osztrák)–Paide Linnameeskond (észt) 2–0

Továbbjutott: a Rapid, 6–1-es összesítéssel

GKS Katowice (lengyel)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 2–1

Továbbjutott: a Hapoel, 3–2-es összesítéssel