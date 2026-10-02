Barcelonában Raphinháért aggódnak, aki a Real Madrid klasszis kapusát is lenyűgözi



AGGÓDNAK A BARCELONÁNÁL: sérülten tért vissza Raphinha, a csapat egyik kulcsembere. A brazil válogatott a napokban két felkészülési mérkőzést játszott Ausztráliával, a 29 éves támadó az elsőn (1–1) gólpasszt adott, a másodikon (4–2-re nyert Brazília) tizenegyesből gólt szerzett, majd izomfájdalmakra panaszkodva a szünetben cserét kért. Szerdán visszatért Barcelonába, a hírek szerint nincs nagy baj, csak kisebb ödéma keletkezett a jobb combjában. Pénteken a katalán klub orvosai is megvizsgálják.



Hogy bevethető lesz-e jövő héten szombaton a Getafe elleni bajnokin, még nem tudni, meglehet, a katalánok szakmai stábja inkább pihenteti. A Marca madridi sportlap csütörtök dél­előtt azt írta, hogy Hansi Flick vezetőedző nem követi el még egyszer azt a hibát, mint az előző idényben, vagyis nem sietteti a brazil futballista visszatérését. Egy évvel ezelőtt szinte pontosan ugyanez volt a helyzet, Raphinha combsérüléssel tért vissza a válogatottól, ám nem kapott elég pihenőt a regenerálódásra, aztán az ősszel hetekig harcképtelen volt. Lemaradt a Real Madrid ellen 2–1-re elveszített Clásicóról is, és beszédes, hogy az addig veretlen Barcelona a La Ligában és a Bajnokok Ligájában is gyengélkedett nélküle.

Raphinha gólt szerzett a brazil válogatottban, majd megsérült (Fotó: AFP)





A mostani évadban pedig még erősebben kezdett, Lamine Yamal mellett egyértelműen vezéregyéniség az egyelőre százszázalékos katalánoknál. A nyáron távozó Robert Lewandowski helyén ő lett a középcsatár, és ez a húzás nagyon bevált, brillírozik ebben a szerepben. Az előző, 2025–2026-os kiírásban – még szélsőként – hét forduló után három gólja és két gólpassza volt, a BL-ben pedig gólt és gólpasszt sem jegyzett az első találkozón. Ehhez képest a mostani idényben 12 gólja és három gólpassza van a La Ligában, továbbá a BL-ben duplázott a Feyenoord ellen. A topligákat tekintve eddig messze ő a legeredményesebb góllövő.



Thibaut Courtois, az ősi rivális Real Madrid kapusa is dicsérte az Onda Cerónak adott interjúban.



„Nagyon kedvelem Raphinha játékát, egyértelműen alapembere a jelenlegi Barcelonának – fogalmazott a belga kapus. – A csapat általában szenved nélküle, ha viszont a pályán van, remekül teljesít. Nagyon jó futballista, bevallom, igencsak meglepett, hogy nem került a harminc jelölt közé az Aranylabda-szavazáson. Úgy érzem, nem kapja meg azt a megbecsülést, ami járna neki. Hamarosan Clásicót rendeznek a La Ligában, valahogy muszáj lesz megállítanunk.”



Az október 25-i szuperrangadón vélhetően már Raphinha is bevethető lesz, de nagy kérdés, addig ki pótolja. Hansi Flicknek bőven van variációs lehetősége. Gabriel Jesús és a 18 éves egyiptomi Hamza Abdelkarim is szerepeltethető középcsatárként, ám ők eddig elvétve kaptak játéklehetőséget. Dani Olmo, Karim Adeyemi vagy a szintén jó formában futballozó Anthony Gordon ugyancsak futballozhat hamis kilencesként, sőt akár az alapvetően szélső Lamine Yamal is.