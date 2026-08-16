MLS: Sallóiék emberhátrányban győztek, Gazdagékhoz hasonlóan kikapott az Inter Miami
Sallói Dániel kezdőként 81 percet játszott a Toronto FC-ben, amely hazai pályán 2–1-re legyőzte a New England Revolutiont.
Gazdag Dániel szintén a kezdőcsapatban kapott helyet a Columbus Crewban, amely 3–1-es vereséget szenvedett a Charlotte FC vendégeként; a magyar támadót a 71. percben lecserélték.
Az Inter Miami ugyanakkor súlyos, 4–1-es vereségbe szaladt bele Nashville-ben. Pintér Dániel a kispadról nézte végig a találkozót. Lionel Messi (Inter Miami) a 23. percben kihagyott egy tizenegyest, később ő adta a gólpasszt a szép cselek után betaláló Telasco Segoviának.
MAJOR LEAGUE SOCCER (MLS)
Toronto FC–New England Revolution 2–1
Toronto: Sallói Dániel kezdő volt, a 81. percben lecserélték
Charlotte–Columbus Crew 3–1
Columbus Crew: Gazdag Dániel kezdő volt, a 71. percben lecserélték
Nashville SC–Inter Miami 4–1
Inter Miami: Pintér Dániel csere volt, nem lépett pályára