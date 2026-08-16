MLS: Sallóiék emberhátrányban győztek, Gazdagékhoz hasonlóan kikapott az Inter Miami

Sallói Dániel kezdőként 81 percet játszott a Toronto FC-ben, amely hazai pályán 2–1-re legyőzte a New England Revolutiont.

Gazdag Dániel szintén a kezdőcsapatban kapott helyet a Columbus Crewban, amely 3–1-es vereséget szenvedett a Charlotte FC vendégeként; a magyar támadót a 71. percben lecserélték.

Az Inter Miami ugyanakkor súlyos, 4–1-es vereségbe szaladt bele Nashville-ben. Pintér Dániel a kispadról nézte végig a találkozót. Lionel Messi (Inter Miami) a 23. percben kihagyott egy tizenegyest, később ő adta a gólpasszt a szép cselek után betaláló Telasco Segoviának.

MAJOR LEAGUE SOCCER (MLS)

Toronto FC–New England Revolution 2–1

Toronto: Sallói Dániel kezdő volt, a 81. percben lecserélték

Charlotte–Columbus Crew 3–1

Columbus Crew: Gazdag Dániel kezdő volt, a 71. percben lecserélték

Nashville SC–Inter Miami 4–1

Inter Miami: Pintér Dániel csere volt, nem lépett pályára