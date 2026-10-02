Jogi, elvi és ténybeli hibák? Benyújtotta fellebbezését a Manchester City
A Manchester City tájékoztatása szerint a fellebbezést október 1-jén, csütörtökön 19 órakor nyújtotta be. A klub álláspontja szerint a Premier League bizottságának véleménye több ponton is lényeges jogi, elvi és ténybeli hibákat tartalmaz, ezért azt nem tartják megalapozottnak.
„A klub átfogó fellebbezést nyújtott be a Premier League-bizottság véleménye ellen. Határozott álláspontunk, hogy a vélemény több ponton egyértelmű, lényeges jogi, elvi és ténybeli hibákat tartalmaz, ezért nem tekinthető megbízhatónak” – közölte a City.
A klub ismét hangsúlyozta, hogy ártatlannak tartja magát a Premier League által megfogalmazott vádakban, és állítása szerint megcáfolhatatlan bizonyítékokkal rendelkezik valamennyi álláspontja alátámasztására. A City ugyanakkor jelezte, hogy az eljárás lezárultáig további részleteket nem kíván közölni, és tiszteletben tartja a jogi folyamatot.
A Sky Sports korábbi beszámolója szerint a fellebbezés egyik fontos része lehet annak bizonyítása, hogy a 2009 és 2018 között a szponzori szerződésekhez kapcsolódó többletforrások Abu-Dzabi kormányától, nem pedig a klub tulajdonosaitól származtak. A Premier League független bizottsága ezt az érvelést már a 2024-es meghallgatáson elutasította.
A bizottság korábban úgy találta, hogy a Manchester City 830.69 millió fontnyi tulajdonosi finanszírozást szponzori bevételként tüntetett fel. A klub ezt továbbra is tagadja.
Az eljárás időtartama szintén kérdéses lehet: a City jogászai vitathatják, hogy az ügyre vonatkoznak-e az ettől az idénytől bevezetett, gyorsított fellebbezési szabályok. Emiatt az eljárás akár 2027-ig is elhúzódhat.