Nemzeti Sportrádió

Máris elismerően beszélnek Gazdag Dánielről a New Englandnél

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.09.22. 19:06
Gazdag Dániel (balra) négy bajnokin játszott már a New Englandben (Fotó: Getty Images)
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New England Revolution légiósok Gazdag Dániel MLS
Gazdag Dániel a New England Revolution labdarúgócsapatának honlapján elmondta, nagy önbizalmat adott neki, hogy rögtön a második bajnokiján betalált új klubjában.

Gazdag Dániel a 2026-os idényt még a Columbus Crew-nál kezdte, de a 2023-as MLS-bajnoknál többször is csak csereként jutott szóhoz, 17 meccsen háromszor volt eredményes.

A Columbus a nyár végén szerződést is bontott a korábban a magyar válogatottba is rendszeres behívott támadó középpályással, aki néhány nap múlva aláírt a New England Revolutionhöz. Ott hamar letette a névjegyét, a második meccsén győztes gólt szerzett a New York City FC ellen.

„Ott vagyok, ahol lenni szerettem volna. Nagyon örülök, hogy már a második meccsemen betaláltam, ez nagy önbizalmat adott. Nagyon offenzív futballt játszunk, ez pedig sokat segít abban, hogy a támadójátékosok jól teljesítsenek.”

A New England edzője, Marko Mitrovics is elismerősen beszélt az új szerzeményről a klub hivatalos honlapján.

„Dánielnek megvannak az erősségei a pálya támadóharmadában, jókor és jó helyre érkezik a tizenhatoson belül. Rendelkezik azokkal a technikai képességekkel, hogy megoldja ezeket a helyzeteket. Sokat segíthet nekünk, hogy még hatékonyabbak legyünk a befejezéseknél. Megpróbáljuk megadni neki az önbizalmat, hogy a kapu előtt ne legyenek kétségei, hogy milyen megoldást válasszon.”

Mitrovics és Chris Tierney futballigazgató szerint is a sokoldalúsága miatt esett Gazdagra a választás. Ráadásul Jack Harrison sérülése miatt a harmadik meccsén már a kezdőben kapott szerepet.

„Nagyon jól egészíti ki a csapatot. Elég csak ránézni, hogy hány gólt szerzett már a ligában, ráadásul több poszton is bevethető. Dániel minden elvárásunknak megfelel” – tette hozzá Tierney.

„Már most érzem, hogy ez különleges csapat. Hiszünk abban, hogy különleges idényünk lehet, sok minőségi labdarúgónk van. Örülök, hogy velük játszhatok, és segíthetek a csapatnak” – mondta Gazdag.

A New England 26 forduló után a második helyen áll a Keleti főcsoportban, 11 ponttal lemaradva az éllovas Nashville-től.

 

New England Revolution légiósok Gazdag Dániel MLS
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