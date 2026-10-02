Nemzeti Sportrádió

Kerkez Milos: Beleállok minden párharcba, de mindenki mástól is ezt várom

nemzetisport.hu nemzetisport.hu
2026.10.02. 13:02
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Kerkez Milos a válogatott csütörtöki edzésén (Fotó: Árvai Károly)
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Magyarország Grúzia magyar labdarúgó-válogatott Kerkez Milos
Péntek este Grúziát fogadja a magyar labdarúgó-válogatott a Puskás Arénában; Kerkez Milos az M4 Sportnak adott interjújában többek között arról beszélt: eljött az ideje, hogy az eddigieknél jobb eredményeket érjen el a csapat.

„Nem könnyű időszak, több pontot, jobb eredményeket vártunk. Ám ez a futball, a klubomnál már megtapasztaltam hasonlót, most pedig a válogatottnál is. Ez egy folyamat, de mindenképpen jobb eredményeket kell elérnünk innentől” – idézi az M4 Sport Kerkez Milost, aki az első két mérkőzésen nyújtott teljesítményéről azt mondta:

„Voltak jó megmozdulásaim, de sohasem vagyok elégedett, akárhogy is játszom, mindig többet várok magamtól. Az rajtam múlik, hogy száz százalékig készen álljak a meccsekre, az edzésekkel, a regenerációval, ám az már ott dől el, hogyan játszik az ember.”

A grúzokat szervezett, harcos csapatként jellemezte, akik Hvicsa Kvarachelia és Giorgi Mikautadze személyében két olyan támadót vonultatnak fel, akik remekül kombinálnak, „fontos, hogy meglegyen a megfelelő védekezésünk ezzel a párossal szemben. Nincs sok időnk, új csapatunk van és csak tíz napja vagyunk együtt, de mindenki száz százalékot belead.”

Az ukránok elleni meccsről (0–1) beszélve így fogalmazott „Kicsit elragadtak minket az érzelmek, azért volt ennyi sárga lap, ám a grúz válogatott is kemény. Meg akarjuk mutatni a szurkolóinknak, hogy mindent beleadunk. Erősnek kell lennünk a párharcokban, második labdákban, aztán a sárgákat meglátjuk. Részemről nem is ez számít, biztosan beleállok minden párharcba, de mindenki mástól is ezt várom.”

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

 A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia), Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Davit Kereselidze (Dila Gori)
Védők: Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Lasa Dvali (CSZKA 1948 – Oroszország), Saba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Saba Karebasvili (Basaksehir – Törökország), Saba Sazonov (Getafe – Spanyolország), Jemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország)
Középpályások:  Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Saba Lobjanidze (Real Salt Lake – Egyesült Államok), Otar Kiteisvili (Sturm Graz – Ausztria), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Gizo Mamageisvili (Sturm Graz – Ausztria), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok Irakli Egojan (Excelsior – Hollandia),Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország)
Támadók: Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország),  Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Hvicsa Kvarachelia (Paris Saint-Germain – Franciaország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (1. FC Heidenheim – Németország)
Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

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B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
20.45: Magyarország–Grúzia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Ukrajna–Észak-Írország, Nagyszombat – élőben az NSO-n!

 

Magyarország Grúzia magyar labdarúgó-válogatott Kerkez Milos
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