Videó: Pintér Dániel megszerezte első gólját az Inter Miamiban, de kikapott az MLS kirakatcsapata
Az Inter Miami Pintér Dániel góljával szerezte meg a vezetést a mexikói León elleni Ligák Kupája-meccs 42. percében.
A 19 éves amerikai-magyar támadó Ian Fray centerezését váltotta gólra az ötösről. A felnőttcsapatban első találatát jegyző Pintért Lionel Messi váltotta a szünetben (az argentin először lépett pályára édesapja halála után), de a mérkőzést végül a mexikóiak nyerték meg 3–2-re.
CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Inter Miami–León (mexikói) 2–3
Inter Miami: Pintér Dániel kezdett, a 42. percben gólt szerzett, a szünetben lecserélték.
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