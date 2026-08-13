Nemzeti Sportrádió

Videó: Pintér Dániel megszerezte első gólját az Inter Miamiban, de kikapott az MLS kirakatcsapata

M. B.M. B.
2026.08.13. 09:28
Fotó: Getty Images
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Lionel Messi Pintér Dániel Ligák Kupája Inter Miami
Az Inter Miami Pintér Dániel góljával szerezte meg a vezetést a mexikói León elleni Ligák Kupája-meccs 42. percében.

A 19 éves amerikai-magyar támadó Ian Fray centerezését váltotta gólra az ötösről. A felnőttcsapatban első találatát jegyző Pintért Lionel Messi váltotta a szünetben (az argentin először lépett pályára édesapja halála után), de a mérkőzést végül a mexikóiak nyerték meg 3–2-re.

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Inter Miami–León (mexikói) 2–3
Inter Miami: Pintér Dániel kezdett, a 42. percben gólt szerzett, a szünetben lecserélték.

 

Lionel Messi Pintér Dániel Ligák Kupája Inter Miami
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