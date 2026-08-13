Videó: Pintér Dániel megszerezte első gólját az Inter Miamiban, de kikapott az MLS kirakatcsapata

A 19 éves amerikai-magyar támadó Ian Fray centerezését váltotta gólra az ötösről. A felnőttcsapatban első találatát jegyző Pintért Lionel Messi váltotta a szünetben (az argentin először lépett pályára édesapja halála után), de a mérkőzést végül a mexikóiak nyerték meg 3–2-re.

PINTER give us the lead! 😤🔥 pic.twitter.com/tPSqe1YMFq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 13, 2026

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA

Inter Miami–León (mexikói) 2–3

Inter Miami: Pintér Dániel kezdett, a 42. percben gólt szerzett, a szünetben lecserélték.